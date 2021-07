IAF Admit Card: सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप X और Y परीक्षा के लिए भारतीय वायु सेना के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने IAF एयरमेन भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अपना एडमिट कार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए CASB की आधिकारिक वेबसाइट airmenselection.cdac.in पर जा सकते हैं। भारतीय वायु सेना ने देश भर के विभिन्न केंद्रों पर 12 से 18 जुलाई तक एयरमैन चयन परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है।

“स्टार 01/21 ऑनलाइन परीक्षा 18-24 अप्रैल 2021 को होनी थी, जिसे कोरोना की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दिया गया था। ऑनलाइन परीक्षा की योजना पूरे भारत में 12 से 18 जुलाई 2021 तक है। उम्मीदवारों को CASB वेब पोर्टल (https://airmenselection.cdac.in) पर जाने की सलाह दी जाती है। नियमित रूप से अधिक जानकारी/अपडेट के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी पढ़ते रहें।

स्टार 01/2021 के लिए परीक्षा तारीख और परीक्षा शहर का नाम आपके लॉगिन में उपलब्ध है। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से 24 से 48 घंटे पहले ही कैंडिडेट लॉगिन के जरिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीदवार अपने IAF ग्रुप X और Y के एडमिट कार्ड या तो आधिकारिक वेबसाइट से या नीचे दिए गए सीधे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

How to download IAF Group X and Y admit card 2021

IAF ग्रुप X और Y एडमिट कार्ड की जांच और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

1. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले सीएएसबी की आधिकारिक वेबसाइट airmenselection.cdac.in पर जाएं।

2 कैंडिडेट टैब के अंडर में, “Login for intake 01/22” पर ​​क्लिक करें।

3 यह CASB वेबसाइट के एक नए पेज पर निर्देशित होगा।

4 आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

5 आपका IAF ग्रुप X और Y एडमिट कार्ड 2021 स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

6 अब आप उसे डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए उसका एक प्रिंटआउट लें।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक https://airmenselection.cdac.in/STAR/controller/showSignIn है।