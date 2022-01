AIIMS Recruitment 2022: एम्स में प्रोफेसर और फैकल्टी समेत कई पदों पर भर्ती, आज है आवेदन की आखिरी तारीख

AIIMS Recruitment: अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फौरन इस प्रक्रिया को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरा कर दें क्योंकि आज आवेदन की आखिरी तारीख है।

AIIMS Recruitment 2022: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर (AIIMS Jodhpur) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और फैकल्टी के रिक्त पदों को भरा जाएगा।

इन पदों पर आवेदन की आज यानी 31 जनवरी को आखिरी तारीख है। इसलिए जिन कैंडीडेट्स ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

रिक्त पदों की कुल संख्या 84 है। आवेदन की आखिरी तारीख निकल जाने के बाद वेबसाइट से आवेदन फॉर्म की लिंक हट जाएगी। रिक्त पदों में प्रोफेसर के लिए 31 पद, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 14 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 24 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 15 पद हैं।

प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पद के लिए अधिकतम आयुसीमा 58 साल है। वहीं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन की अधिकतम आयुसीमा 50 साल है।

AIIMS Recruitment 2022: कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- ऑफिशियल वेबसाइट aiimsjodhpur.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2- Recruitment सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3- Advertisement No: Admn/Faculty/02/2021-AIIMS.JDH RECRUITMENT OF FACULTY POSTS (GROUP ‘A’) IN VARIOUS DEPARTMENTS OF AIIMS JODHPUR ON DIRECT RECRUITMENT/ DEPUTATION BASIS के लिंक पर जाएं।

स्टेप 4- मांगी गई जानकारी भरें और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 5-एप्लीकेशन फॉर्म भरें।