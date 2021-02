Bihar CHO Admit Card 2021: स्टेट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल हेल्थ मिशन, बिहार (NHM Bihar) ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था वे ऑफिशियल वेबसाइट statehealthsocietybihar.org से डाउनलोड कर सकते हैं।

Bihar CHO Exam 27 फरवरी 2021 (शनिवार) को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों को सेल्फ डिक्लेरेशन – 1 और सेल्फ डिक्लेरेशन – 2 भी डाउनलोड करने चाहिए और उम्मीदवारों को केंद्र पर इन डॉक्यूमेंट को ले जाना पड़ेगा।

Bihar CHO Admit Card 2021: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाएं।

स्टेप 2: वेबसाइट पर मौजूद लिंक ‘Important Notice for Equi- percentile, Scribe & CBT and Download Admit card Related to CBT against advt. 02/2021’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नई विंडो खुलेगी जहां आपको ‘ Download Admit card Related to CBT for Advt No 02/2021’ लिंक मिलेगी जहां पर उम्मीदवार क्लिक करें।

स्टेप 4: अब उम्मीदवारों के सामने एक नया विंडो खुलेगा जहां पर मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।

स्टेप 5: NHM Bihar CHO Admit Card को डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवारों का अंतिम चयन कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) में प्राप्त अंकों और रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर होगा। इस एग्जाम में सफल उम्मीदवारों को राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, बिहार के निर्णय के अनुसार दस्तावेज सत्यापन / स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, नेशनल हेल्थ मिशन, बिहार (एनएचएम बिहार) ने राज्य में 800 से अधिक सीएचओ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। यह नोटिफिकेशन 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जारी की थी।।