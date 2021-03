7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सैलरी के तहत केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग विभागों में नौकरियां निकालती रहती हैं। आज हम आपको ऐसी ही सरकारी नौकरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें 7th Pay Commission के मुताबिक सैलरी मिलेगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (एनआईएफटी) कैम्पस डायरेक्टर और डायरेक्टर (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी nift.ac.in पर देख सकते हैं। पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 मई 2021 है।

NIFT जोधपुर और कोलकाता में NIFT कैंपस में कैंपस डायरेक्टर पद के लिए योग्य उम्मीदवारों से और NIFT हेड ऑफिस में डायरेक्टर (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तीनों पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती अनुबंध / प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाएगी। कैंपस डायरेक्टर और डायरेक्टर (इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) के पदों के लिए पे लेवल -13 (7 वें सीपीसी / पीबी -4) (37,400 रुपये से 67,000 रुपये) और 6 सीपीसी के अनुसार 8700 रुपये का ग्रेड पे।

इच्छुक उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा अनुबंध के आधार पर आवेदन के लिए आवेदन की प्राप्ति की आखिरी तारीख के अनुसार 56 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवारों को 1180 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा (केवल अनुबंध के आधार पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के लिए) निफ्ट के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर चेक के माध्यम से और नई दिल्ली में देय होगा।

इच्छुक उम्मीदवार अपनी आयु, योग्यता, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो) के साथ में संबंधित दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी के साथ आवेदन भेजना होगा और 18 मई 2021 तक निम्नलिखित पते पर डिमांड ड्राफ्ट –

The Registrar,

NIFT Campus,

Hauz Khas, Near Gulmohar Park,

New Delhi – 110016

अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक उम्मीदवार निफ्ट की आधिकारिक वेबसाइट nift.ac.in पर चेक कर सकते हैं।