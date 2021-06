7th Pay Commission: सीएसआईआर (CSIR) यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज़ (UCMS) ने अपने वेबसाइट पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 जून 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यूसीएमएस ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को 7th CPC पे मैट्रिक्स लेवल 11 के तहत वेतन दिया जाएगा। उम्मीदवार यूसीएमएस की आधिकारिक वेबसाइट पर पदों के लिए 29 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की आखिरी तारीख 9 जुलाई 2021 के 3 बजे तक है।

ऐसे कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए आवेदन:

स्टेप 1: सबसे पहले उम्मीदवार यूसीएमएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ucms.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: फिर न्यूज़ सेक्शन में “ONLINE APPLICATION FOR THE POST OF THE ASSISTANT PROFESSOR IN VARIOUS DEPARTMENT” के लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: दिए गए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें।

स्टेप 4: इसके बाद Apply Online के लिंक पर क्लिक करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें।

स्टेप 5: आवेदन जमा करें और फिर उसको डाउनलोड कर लें।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में MD/MS/DNB होना चाहिए। इसके अलावा प्रोफेशन में अनुभव भी होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार की आयु 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार दिल्ली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर या फिर यूसीएमएस की आधिकारिक वेबसाइट www.ucms.ac.in पर चेक कर सकते हैं।