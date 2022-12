Calcutta To Delhi: क्यों दिल्ली को बनाया गया था भारत की राजधानी, क्या कलकत्ता में बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन से डर गए थे अंग्रेज?

Why was India’s capital shifted from Calcutta to Delhi?: राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की एक वजह बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को भी माना जाता है।

सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग्स का एरियल व्यू (स्रोत – दिल्ली अभिलेखागार)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram