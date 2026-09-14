आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर (1949) को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसे संघ की राजभाषा अपनाने से पहले सभा में काफी बहस हुई थी। यहाँ तक कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव आंबेडकर ने इस बहस को ‘सबसे जटिल बहस’ बताया था।

संविधान सभा की इस बहस में एक व्यक्ति शामिल नहीं थे, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए शुरू से ही वकालत की थी। वह हिंदी को ‘जनभाषा’ मानते थे और आजादी से बहुत पहले ही उन्होंने ‘राष्ट्रीय भाषा’ के प्रश्न को ‘स्वराज’ के प्रश्न से जोड़ा था। वह व्यक्ति थे-महात्मा गांधी।

महात्मा गांधी ने अपनी प्रसिद्ध किताब ‘स्वराज’ में 1909 में ही लिखा था, “सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा होनी चाहिए, वह तो हिंदी ही होनी चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होनी चाहिए…सबको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए।”

गांधी के लिए हिंदी क्या थी?

गांधी ने इंदौर में आठवें हिंदी साहित्य सम्मेलन में 29 मार्च 1918 को सार्वजनिक रूप से कहा था, “मेरा यह नम्र, लेकिन दृढ़ विचार है कि जब तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित महत्व नहीं देते, तब तक ‘स्वराज्य’ की सभी बातें अर्थहीन हैं।”

इसी सम्मेलन में गांधी ने यह भी बताया था कि उनके लिए हिंदी का मतलब क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया था, “हिंदी वह भाषा है जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों बोलते हैं और जिसे नागरी तथा फ़ारसी लिपि में लिखा जाता है। यह हिंदी न तो पूरी तरह से संस्कृतनिष्ठ है और न ही फ़ारसी शब्दावली से लदी हुई है।”

गांधी के लिए हिंदी आम लोगों की भाषा थी, जिसे आम लोग बोलते थे, समझते थे और खुद को अभिव्यक्त करते थे। यह विद्वानों की हिंदी नहीं बल्कि आम लोगों की ‘हिंदुस्तानी’थी- न तो संस्कृतनिष्ठ और न ही फारसी और अरबी से लदी हुई। वह चाहते थे कि इसी भाषा को कार्यालयी कामकाज में अपनाया जाए। उन्होंने इंदौर के ही सम्मेलन में कहा था कि ‘अदालत की कार्यवाहियों के दौरान राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो लोग राजनीतिक प्रक्रियाओं को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अदालतों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं को निश्चित रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए।”

गांधी हिंदी को ही राष्ट्रभाषा क्यों बनाना चाहते थे?

गांधी की अपनी मातृभाषा गुजराती थी। उनकी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी। फिर वह हिंदी को ही राष्ट्रीय भाषा के रुप में अपनाने की वकालत क्यों कर रहे थे? इसका जवाब 20 अक्टूबर 1917 को द्वितीय गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में गांधीजी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण से मिलता है।

गुजरात के इस सम्मेलन में गांधी ने बताया था कि एक राष्ट्रीय भाषा के क्या गुण होने चाहिए-

1-इसे सरकारी अधिकारियों के लिए सीखना आसान होना चाहिए।

2-यह ऐसी भाषा होनी चाहिए, जिसके माध्यम से पूरे भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विचारों और गतिविधियों का आदान-प्रदान हो सके।

3-यह भारत के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए।

4-इसे देश के हर हिस्से के लोगों के लिए सीखना आसान होना चाहिए।

5-इस भाषा का चुनाव करते समय किसी अस्थायी या थोड़े समय के महत्व वाली बात को आधार नहीं बनाना चाहिए।

फिर इसी सम्मेलन में गांधी पूछते हैं कि ये सारे गुण आखिर किस भाषा में हैं? वह कहते हैं, “ये सारे गुण हिंदी में हैं। इन पांचों शर्तों को पूरा करने के मामले में हिंदी का मुकाबला कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती। हिंदी के बाद बंगाली भाषा का स्थान आता है। लेकिन बंगाली लोग भी बंगाल से बाहर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं।”

गांधी आगे कहते हैं कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जहां भी जाता है, हिंदी में ही बात करता है और किसी को यह बात अजीब नहीं लगती। हिंदी बोलने वाले हिंदू धर्मोपदेशक और उर्दू बोलने वाले मौलवी पूरे भारत में हिंदी और उर्दू में धार्मिक भाषण देते हैं और यहां तक कि अनपढ़ लोग भी उनकी बातें समझ लेते हैं। यहां तक कि कोई अनपढ़ गुजराती जब उत्तर भारत जाता है, तो वह भी हिंदी के कुछ शब्द बोलने की कोशिश करता है।

गांधी कहते हैं, “मैंने दूर-दराज के दक्षिणी प्रांतों में भी लोगों को हिंदी बोलते सुना है। यह कहना सही नहीं है कि मद्रास में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। मैंने वहां अपने सभी काम हिंदी के जरिए सफलतापूर्वक किए हैं। ट्रेनों में मैंने मद्रास के यात्रियों को दूसरे यात्रियों से हिंदी में बात करते हुए भी सुना है। इसके अलावा, मद्रास के मुसलमान भी इतनी हिंदी जानते हैं कि उसका पर्याप्त रूप से इस्तेमाल कर सकें।”

इसपर जोर देते हुए गांधी कहते हैं कि इस तरह हिंदी पहले से ही भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनी जगह बना चुकी है। हम लंबे समय से इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय भाषा के तौर पर करते आ रहे हैं।

हालांकि, गांधी हिंदी को ‘राष्ट्रभाषा’ के रूप में अपनाना चाहते थे, लेकिन 14 सितंबर को संविधान सभा ने हिंदी को ‘राजभाषा’ के रूप में अपनाया। गांधी ने कहा था कि यह हिंदी देवनागरी या फारसी लिपि में अपनाने की छूट हो सकती है। संविधान सभा ने इसे देवनागरी लिपि में अपनाया। इस तरह हिंदी को देवनागरी लिपि में भारतीय संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया।

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हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह दिन हिंदी के महत्व, उसके साहित्यिक वैभव और जनजीवन में उसकी भूमिका को याद करने का अवसर है। हिंदी को लेकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों, साहित्यकारों और विचारकों ने समय-समय पर बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जिसमें महात्मा गांधी से लेकर भारतेंदु हरिश्चंद्र तक का नाम शामिल है, जिन्होंन अपनी हिन्दी भाषा की उन्नति को सभी प्रकार की उन्नति का आधार बताया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।