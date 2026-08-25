वर्ष 1996 के भारत-बांग्लादेश गंगा जल बंटवारा समझौते (जिसे फरक्का संधि भी कहा जाता है) को लेकर बिहार में एक नया कूटनीतिक और राजनीतिक विवाद खड़ा हो रहा है। इस संधि की 30 साल की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है। ऐसे में बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) इसके नवीनीकरण का विरोध कर रहा है, जिससे केंद्र की भाजपा सरकार धर्मसंकट में पड़ सकती है।

इस समझौते का विरोध करते हुए बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी (जिनके पास जल संसाधन विभाग भी है) ने हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ‘फरक्का संधि से बिहार के हितों को हो रहे नुकसान और अपनी चिंताओं को केंद्र के सामने मजबूती से रखा है।’ उन्होंने कहा, “केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि हमारी चिंताओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा।”

इससे पहले जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने भी केंद्र सरकार से इस समझौते को आगे न बढ़ाने की अपील की थी।

संजय कुमार झा ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से बातचीत में कहा, “फरक्का संधि से बिहार को भारी नुकसान हुआ है। यह बेहद हैरान करने वाला है कि पिछले 30 वर्षों में इस संधि की एक बार भी समीक्षा नहीं की गई। इस संधि के कारण बिहार को हर साल बाढ़, नदियों में गाद जमने और पानी की किल्लत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज जब बिहार औद्योगिक विकास की ओर बढ़ रहा है, तब हमें पानी के सही इस्तेमाल की जरूरत है। लेकिन गर्मी के दिनों में, जब हमें खुद पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब समझौते के तहत हमें बांग्लादेश के लिए पानी छोड़ना पड़ता है।”

क्या है फरक्का जल संधि?

फरक्का जल संधि (गंगा जल बंटवारा समझौता) भारत और बांग्लादेश के बीच 12 दिसंबर 1996 को हुआ एक द्विपक्षीय समझौता है। इसके तहत मुख्य रूप से 1 जनवरी से 31 मई (गर्मी के मौसम) के दौरान पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज से गंगा के पानी का बंटवारा किया जाता है। इस संधि की 30 साल की मियाद इस साल दिसंबर में खत्म हो रही है।

1975 में फरक्का बैराज का निर्माण गंगा के पानी को हुगली नदी की तरफ मोड़ने के लिए किया गया था, ताकि गाद साफ हो सके और कोलकाता बंदरगाह तक जहाजों की आवाजाही बनी रहे। हालांकि, इससे बांग्लादेश की तरफ जाने वाला पानी कम हो गया, जिससे वहां जल संकट पैदा हुआ, जमीनों में खारापन बढ़ा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा।

1996 में अस्थायी व्यवस्थाओं को खत्म करके 30 साल (1996-2026) के लिए यह स्थायी समझौता किया गया था, ताकि पानी का बंटवारा तय नियमों के तहत हो सके। हालांकि पिछले दो दशकों से बिहार सरकार केंद्र सरकार के समक्ष फरक्का बैराज से जुड़ी समस्याएं उठाती रही है।

बिहार का क्या रुख है?

बिहार सरकार का कहना है कि इस बैराज की वजह से राज्य में “कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा” जैसे हालात बन गए हैं। बैराज के पीछे भारी मात्रा में गाद जमा होने से गंगा नदी का तल काफी ऊपर उठ गया है। इससे नदी की पानी रोकने की प्राकृतिक क्षमता खत्म हो गई है और मानसून में भागलपुर तथा मुंगेर जैसे जिलों में भीषण बाढ़ आ जाती है।

इस संधि को आगे न बढ़ाने की मांग करते हुए सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि 2050 तक बिहार की पानी की जरूरतों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने मांग की कि भविष्य में किसी भी समझौते से पहले एक ‘राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति’ बने और इसमें बिहार की सीधी भागीदारी हो।

राजग के प्रमुख सहयोगी दल जदयू का यह रुख केंद्र सरकार के लिए एक संवेदनशील समय पर आया है। दूसरी ओर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का मानना है कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते ‘साझा हितों’ और ‘आपसी सहमति’ के आधार पर ही चलाए जा सकते हैं।

हाल ही में एक कार्यक्रम में बांग्लादेश की मांगों और कूटनीतिक संबंधों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा था कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय रिश्ते को बेहतर ढंग से चलाने के लिए दोनों पक्षों का एक सहमत बिंदु पर आना जरूरी होता है।

एक तरफ जहां बिहार का राजग गठबंधन केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है, वहीं मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (राजग) अपने प्रमुख लालू प्रसाद के 2011 के उस भाषण की याद दिला रहा है जिसमें उन्होंने संसद में फरक्का बैराज को तोड़ने की मांग की थी।

राजद के एक नेता ने कहा, “हम सिर्फ वही बात सामने ला रहे हैं जो पहले से रिकॉर्ड में है। अब देखना यह है कि केंद्र की राजग सरकार देश के भीतर बाढ़ नियंत्रण और विदेश नीति के बीच कैसे संतुलन बनाती है।”

वहीं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, “1996 में जब एच डी देवेगौड़ा सरकार को राजद के 22 सांसदों का समर्थन प्राप्त था, तब लालू प्रसाद ने इस संधि का विरोध क्यों नहीं किया था? राजद आज क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता—हमारी मांग साफ है कि फरक्का बैराज को हटाया जाना चाहिए।”

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बिहार में सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन मंगलवार को उस समय और तेज हो गया, जब सैकड़ों प्रदर्शनकारी पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की ओर मार्च करने निकले। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।