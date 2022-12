सीरियल किलर Charles Sobhraj की कहानी: स्टूडेंट्स को घुमाने ले गया और दे दिया ज़हर, फांसी से बचने के लिए 10 साल बढ़वा ली थी अपनी सजा

The life and crimes of the ‘Bikini killer’: चार्ल्स शोभराज ने नेपाल की निहिता बिस्वास से शादी किया था। बिस्वास ने बिग बॉस के सीजन 5 में भाग लिया था।

फ्रांसीसी नागरिक चार्ल्स शोभराज अपने वकील जैक्स वर्गेस के साथ अदालत से बाहर निकलते हुए। (Photo – Indian Express)

