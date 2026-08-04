झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। इसके साथ ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन का अहम चेहरा बनाकर उभरे हैं। उन्हें झारखंड में छात्र ‘सोनम वांगचुक’ भी कह रहे हैं। देवेंद्रनाथ महतो ने रविवार रात (2 अगस्त) को रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में विरोध कर रहे छात्रों का साथ देने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की।

छात्रों की क्या है मांग?

देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि भूख हड़ताल आखिरी विकल्प था क्योंकि विरोध से सरकार नहीं हिली। देवेंद्र नाथ महतो और छात्र झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में भारी गड़बड़ियों का विरोध कर रहे हैं और CBI और ED जांच की मांग कर रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो ने 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को तब तक रद्द करने की मांग की है, जब तक पारदर्शिता पक्का नहीं हो जाता।

कौन हैं देवेंद्र नाथ महतो?

देवेंद्र नाथ महतो रांची के एक छोटे से गांव के छात्र लीडर हैं। उन्होंने रांची में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। साथ ही बुंडू में अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। देवेंद्र नाथ महतो ने संस्कृत के साथ-साथ कुरमाली, ट्राइबल और रीजनल भाषाओं में पोस्टग्रेजुएट की डिग्री हासिल की थी। देवेंद्र महतो के पास हजारीबाग से बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.) की डिग्री भी है।

देवेंद्र नाथ महतो 2015 से छात्र आंदोलन में शामिल हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियमों, रिज़र्वेशन पॉलिसी से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। रविवार को उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से भी सपोर्ट मिला। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र महतो और दूसरे छात्र नेताओं के साथ वीडियो कॉल पर बात की।

छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) के बैनर तले रांची सीट से लड़ा था। चुनाव में उन्हें 1,32,647 वोट मिले थे। देवेंद्र नाथ महतो ने 2024 का झारखंड विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें 41,725 वोट हासिल हुए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। महतो के चुनावी हलफनामे के अनुसार उनके पास करीब 1.66 लाख रुपये की संपत्ति है इसके अलावा छात्र आंदोलनों और विरोध-प्रदर्शनों में सक्रियता के कारण उन पर 11 मामले भी दर्ज हैं।

‘हेमंत सोरेन बात कीजिए या इस्तीफा दीजिए’

देवेंद्र नाथ महतो ने 4 अगस्त 2026 को X पर एक पोस्ट में लिखा, “भूख हड़ताल का तीसरा दिन,सत्याग्रह का 11वाँ दिन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हमारा यह संघर्ष उनके नाम समर्पित है। झारखंड के युवाओं का यह आंदोलन किसी पद या राजनीति के लिए नहीं, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त भर्ती व्यवस्था के लिए है।JPSC–JSSC भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान निरंतर जारी है। हेमंत सोरेन बात कीजिए या इस्तीफा दीजिए।” देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन को शांतिपूर्ण और संवैधानिक रखने की अपील की, और कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि झारखंड के लाखों युवा उम्मीदवारों के भविष्य के लिए है।

छात्रों का क्या है आरोप?

इस बाद झारखंड में हज़ारों छात्र 25 जुलाई से सड़कों पर उतर आए हैं और अलग-अलग सरकारी एग्जाम, खासकर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन (JPSC) और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) एग्जाम में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध अब पूरे राज्य में कैंपेन बन गया है, जिसमें जवाबदेही, ट्रांसपेरेंट भर्ती और शिक्षा में सुधार की मांग की जा रही है, जिसका सेंटर रांची है। यह JPSC सिविल सर्विस परीक्षा में OMR शीट से छेड़छाड़ और पेपर लीक की खबरों के बाद शुरू हुआ था। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा कराने वाली एजेंसी, TDPL, जिसे पहले SSC जैसी दूसरी सरकारी संस्थाओं ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, उसे इस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हायर किया गया था।

क्या कार्रवाई हुई?

झारखंड में छात्र राज्य में परीक्षा से जुड़ी कई दूसरी गड़बड़ियों को लेकर गुस्से में हैं। वे 2024 झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (JSSC) CGL परीक्षा के पेपर लीक और हाई कोर्ट के दखल के बाद रीशेड्यूल के लिए जवाब मांग रहे हैं। छात्र इस मामले में CID जांच को मना कर रहे हैं।

इस साल की शुरुआत में झारखंड एक्साइज कांस्टेबल कॉम्पिटिटिव परीक्षा (JECCE) में लीक हुए क्वेश्चन पेपर सेट को याद करने के लिए 159 कैंडिडेट और 5 रैकेट लीडर को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से हर एक को 15 लाख तक का पेमेंट करते हुए पकड़ा गया था। इसके अलावा JAC क्लास 10 बोर्ड एग्जाम (2025) के साइंस और हिंदी के क्वेश्चन पेपर भी कोडरमा और गिरिडीह जैसे जिलों में एग्जाम से पहले/उसके दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिससे एग्जाम कैंसिल करने और दोबारा कराने पड़े।

हेमंत सोरेन ने क्या कहा?

छात्रों के प्रदर्शन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हम जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “आपको पता है कि हम कितनी गंभीरता से चीजों को देख रहे हैं, ये मैं सीना चीर कर नहीं दिखा सकता। जिस चीज के पीछे भी हम लोग पड़ते हैं, उसको ठीक करके ही दम लेते हैं और यही हमारा उद्देश्य रहा है। जिस प्रकार से जांच टीम दिन-रात एक करके लगी हुई है, उनकी रिपोर्ट का हमें इंतजार है। बहुत जल्द छात्रों के विषय पर हम लोगों को जानकारी देंगे।”

पत्रकारों ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा कि क्या कोई प्रतिनिधिमंडल भी छात्रों से मिलने जाएगा? इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कहा कि जो भी आवश्यकता होगी, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम काम करेंगे। हम छात्रों के साथ हैं और रहेंगे।

सोनम वांगचुक ने की थी भूख हड़ताल

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस महीने की शुरुआत में पूरे देश में हुए NEET प्रोटेस्ट को लेकर सुर्खियों में आए थे। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की लीडरशिप में छात्र 6 जून से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरने पर थे। वहीं सोनम वांगचुक 28 जून को इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया। उनके शामिल होने से इस आंदोलन पर ध्यान गया और देश भर के छात्र प्रदर्शन में शामिल हो गए।

केंद्र सरकार से बड़े पैमाने पर एग्जाम सुधारों के बारे में आधिकारिक लिखित भरोसा मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने 23 जुलाई, 2026 को देर रात अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सूप पीकर अपना अनशन तोड़ा। वांगचुक का लगभग 11 kg वज़न कम हुआ और उनका अनशन बेकार नहीं गया क्योंकि 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मुख्य मांग पूरी हो गई।

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नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया लेकिन अब झारखंड में छात्रों का आंदोलन खड़ा हो चुका है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।