मक्का पर हूती हमले के खतरे के मद्देनजर सऊदी अरब ने अलर्ट जारी किया है। सऊदी ने यह भी बताया कि उसने शहर की ओर बढ़ रहे एक हूती ड्रोन को मंगलवार शाम को मार गिराया।

इससे पहले हूती विद्रोहियों ने 11 सितंबर को दावा किया था कि उन्होंने लाल सागर के किनारे स्थित मोखा बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है। मोखा बंदरगाह बाब-अल-मंदेब से महज 60 किमी दूर स्थित है। हूती विद्रोहियो ने यह भी दावा किया कि उन्होंने लाल सागर में स्थित पेरीम और ज़ुक़र द्वीपों को भी नियंत्रण में ले लिया है और अब बाब-अल-मंदेब के पूरे इलाके पर उनका दबदबा कायम हो चुका है।

पहले इस क्षेत्र पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार की सेना नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स (NRF) का कब्जा था। 03 सितंबर को फिर से शुरू हुए संघर्ष के बाद NRF को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

हूती विद्रोहियों ने बंदरगाह पर कब्जे के बाद कहा कि वे अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक जहाजों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इस क्षेत्र से गुजरने वाले सऊदी टैंकरों और जहाजों को निशाना बनाते रहेंगे। अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के बाद से सऊदी तेल निर्यात के लिए लाल सागर पर निर्भर है।

हूतियों का यह रुख नया नहीं है। जुलाई में सऊदी समर्थित यमनी सरकार ने सना हवाई अड्डे पर हमला किया था। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट, तेल टैंकरों और जीज़ान की रिफाइनरियों पर हमले किए थे। जवाब में सऊदी ने भी होदेइदाह और अन्य हूती ठिकानों पर हवाई हमले किए थे।

पिछले दो सप्ताह में सऊदी और हूती विद्रोहियों ने एक दूसरे पर दस साल में सबसे अधिक हमले किए हैं। सऊदी को अपना महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम तेल पाइपलाइन भी बंद करना पड़ा है। ऐसे में सवाल उठता है कि हूती विद्रोही कौन हैं और सऊदी अरब से उनका क्या विवाद है।

हूती विद्रोही कौन हैं?

हूती यमन के अल्पसंख्यक शिया जैदी समुदाय का एक हथियारबंद समूह है। यह समुदाय मुख्य रुप से देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में रहता है। समूह का गठन 1990 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह के कथित भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था। इसका नाम इसके संस्थापक हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है।

हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच विवाद क्या है

2014 में हूती अब्दुल्लाह सालेह के उत्तराधिकारी अब्दरब्बुह मंसूर हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। यमन में गृह युद्ध छिड़ गया। हूतियों ने अपने पहले के दुश्मन सालेह के साथ समझौता कर फिर से उन्हें सत्ता में लाने की कोशिश की।

2015 के शुरूआत में हूतियों ने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में राष्ट्रपति हादी देश छोड़कर भाग गए। सऊदी ने यूएई और बहरीन के साथ मिलकर सैन्य दखल दिया और हादी को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश की।

हूतियों ने सऊदी के इस सैन्य दखल का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए रखा। तब से ही यह दुश्मनी बनी हुई है। 2017 में यह संघर्ष यमन की सीमा को पार कर गया। हूती विद्रोहियों ने सऊदी राजधानी रियाद पर मिसाइल हमले किए थे। उन्होंने हवाई अड्डे और शाही महल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। उसी साल उन्होंने सऊदी के प्रमुख औद्योगिक और तेल शहर यानबू पर भी हमले किए थे।

सऊदी का आरोप है कि ईरान इन विद्रोहियों को ना सिर्फ सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करता है, बल्कि उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सऊदी का आरोप है कि ईरान ने ही हूती विद्रोहियों को मिसाइलें दी थीं।

वर्तमान में यमन की सऊदी समर्थित सरकार का संचालन प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल करती है, जिसे 2022 में हादी ने शक्तियाँ सौंपी थी। यह काउंसिल रियाद से अपना काम करती है। हालांकि यमन के अधिकतर हिस्से पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। वे वहां प्रशासन कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं।

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सऊदी अरब के एयर डिफेंस ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन दिखने की पुष्टि की है। इस हूती ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यह जानकारी दी। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।