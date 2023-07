चीफ जस्टिस की शराब पार्टी पर आग बबूला हो गए थे पटेल, CJI से शिकायत की तो मिला था ऐसा जवाब

सरदार पटेल को जब अखबार से घटना का पता चला तो चीफ जस्टिस कानिया को चिट्ठी लिख शिकायत की थी।

सरदार पटेल ने चीफ जस्टिस कानिया से घटना की शिकायत की थी।

1948 के आखिरी महीनों में अहमदनगर से प्रकाशित होने वाले अखबार ‘आजाद हिंद’ में एक खबर छपी, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी छागला (MC Chagla) से जुड़ी थी। इस खबर को पढ़कर गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आग बबूला हो गए और CJI को चिट्ठी लिख दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट और वर्तमान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी किताब में इस किस्से का विस्तार से जिक्र किया है। पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब ‘सुप्रीम व्हिसपर्स’ (Supreme Whispers) में अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि ‘आजाद हिंद’ अखबार ने खबर छापी की जस्टिस छागला एक कार्यक्रम में शिरकत करने जलगांव गए थे। उस कार्यक्रम में शराबी भी परोसी गई। वल्लभभाई पटेल ने यह खबर पढ़ी तो काफी नाराज हो गए, क्योंकि ठीक उसी वक्त बॉम्बे सरकार शराबबंदी से जुड़ा कानून लाने की तैयारी कर रही थी ( जो जून 1994 से लागू हुआ था)। सरदार पटेल ने चीफ जस्टिस से की शिकायत सरदार पटेल इतने नाराज हुए कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हरिलाल जे. कानिया को दिसंबर 1948 में एक चिट्ठी लिख इसकी शिकायत की। पटेल ने छागला के व्यवहार को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और लिखा कि इस मामले पर चीफ जस्टिस का स्टैंड चाहे जो भी हो लेकिन सार्वजनिक तौर पर सरकारी नीतियों के अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए। अभिनव लिखते हैं कि हालांकि चीफ जस्टिस कानिया पर पटेल की इस चिट्ठी का कोई खास असर नहीं पड़ा। Also Read कानून मंत्री नियुक्ति में बनिया जाति को दे रहे तरजीह- जब PM तक पहुंची थी शिकायत तो CJI चंद्रचूड़ से की थी बात CJI ने पटेल को क्या जवाब दिया? CJI हरिलाल जे. कानिया ने गृह मंत्री वल्लभभाई पटेल को जवाब दिया कि ‘आजाद हिंद’ अखबार में जिस रिपोर्टर ने खबर लिखी है, संभवत: उसको इंग्लिश स्टाइल की पार्टियों और डिनर के बारे में कुछ खास पता नहीं होगा। कानिया ने अखबार की प्रसार संख्या पर भी सवाल उठाए। आगे लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोर्ट की अवधि (कोर्ट टाइमिंग) के बाद किसी जज या चीफ जस्टिस की निजी जिंदगी में दखल देने की कोई शक्ति नहीं है। ऐसे में मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस मामले में क्या कर सकता हूं। दूसरी चिट्ठी और उसका जवाब बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरदार पटेल ने इसके बाद सीजेआई कानिया को एक और चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि अगली बार कम से कम जब छागला से उनकी भेंट हो तो इस मामले को उनके संज्ञान में लाएं। सीजेआई ने जवाब दिया कि उनकी मुलाकात होगी तो जरूर कहेंगे। लेकिन कोर्ट की छुट्टियों में जस्टिस छागला यूरोप जाने वाले हैं, ऐसे में कह नहीं सकता कि उनसे कब भेंट होगी।

