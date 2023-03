जब दो दिन सिर्फ दाल-चावल से काम चलाते रहे CJI डीवाई चंद्रचूड़, जानिये क्लास टीचर ने क्यों बदल दिया था नाम

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के दोस्त बताते हैं कि स्कूल के दिनों में वे शुद्ध शाकाहारी थे। एक ट्रिप में असमंजस की स्थिति में फंस गए थे।

भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud (Photo Credit – PTI)

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई मुंबई के चर्चित कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल ( Cathedral and John Connon School) में हुई है। 163 साल पुराने इस स्कूल में जस्टिस चंद्रचूड़ के कई जिगरी दोस्त बने, उन्हीं में से एक हैं अशोक जहागीरदार (Ashok Jahagirdar)। जिनके पिता पीबी गजेंद्र गाडकर ( PB Gajendragadkar) भी साल 1964 से 1966 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। तेज गेंदबाद हैं जस्टिस चंद्रचूड़ जस्टिस चंद्रचूड़ और जहागीरदार कैथेड्रल स्कूल के रेड बरहम हाउस (Barham House) का हिस्सा हुआ करते थे। उन दिनों दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे स्कूल में थे। साथ क्रिकेट खेलते, स्विमिंग जाते और मस्ती करते। जहागीरदार बताते हैं कि चंद्रचूड़ को क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी है। जब उनके पिता बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने तो उन्हें बंगला अलॉट हुआ, जिसमें बड़ा लॉन भी था। शाम को इसी लॉन में वे क्रिकेट खेला करते थे। जहागीरदार बताते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ तेज गेंदबाज हैं और उन्हें गेंदबाजी में बहुत मजा आता है। आज भी जब कभी मौका मिलता है तो फौरन अपना क्रिकेट शूज पहन मैदान में उतर जाते हैं। Mid Day को दिए एक इंटरव्यू में जहागीरदार ने बताया था स्कूल के दिनों में एक बार बॉम्बे जिमखाना क्लब में लंच का आयोजन किया गया था, जहां दोनों साथ गए। वह बताते हैं चंद्रचूड़ भी प्योर वेजीटेरियन हैं, ऐसे में 2 दिन तक हम लोग सिर्फ दाल-चावल और पापड़ पर गुजारा करते रहे। तीसरे दिन हमें कटलेट दिया गया, जो बुरी तरह सूखा हुआ और ठंडा था। हमें ग्रेवी भी मिली, लेकिन पता ही नहीं था कि कटलेट को उस ग्रेवी में डुबोकर खाना है। डैनी (चंद्रचूड़ को उनके दोस्त इसी नाम से पुकारते हैं) ने कटलेट का एक सिरा पकड़ा और दूसरा मुझे थमाते हुए बोला- जोर से खींचो इसे…और हम हंस पड़े। टीचर ने रख दिया था ‘डैनी’ नाम जस्टिस चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) को स्कूल के दिनों में ही ‘डैनी’ नाम मिला। इसकी भी वजह दिलचस्प है। तीसरी क्लास में उनकी एक टीचर हुआ करती थीं, जिन्हें चंद्रचूड़ का पूरा नाम लेने में बड़ी परेशानी होती थी। फिर उन्होंने सोचा कि ‘डैनी’ ज्यादा आसान नाम है और इस तरह सब उन्हें डैनी के नाम से पुकारने लगे। Also Read CJI DY Chandrachud: चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को ‘डैनी’ के नाम से बुलाते हैं दोस्त, क्रिकेट और म्यूजिक के हैं बड़े शौकीन पिता के साथ आए दिल्ली तो सेंट कोलंबस में लिया दाखिला आपको बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता वाई.वी. चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल के बाद जब साल 1972 में उनके पिता का दिल्ली तबादला हुआ तो डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) दिल्ली आ गए। यहां सेंट कोलंबस स्कूल में दाखिला लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली है डॉक्टरेट की डिग्री स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चर्चित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स की डिग्री हासिल की। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही लॉ में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां मास्टर की डिग्री ली। यहीं से ज्यूडिशियल साइंस में डॉक्टरेट भी किया है।

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram