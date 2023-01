Nitin Gadkari: नितिन गडकरी ने धीरूभाई अंबानी से किस बात पर लगा ली थी शर्त? पकड़ लिया था माथा

Dhirubhai Ambani Upset With Nitin Gadkari: धीरूभाई अंबानी ने नितिन गडकरी को बुलाकर पूछा था कि सरकार कि क्या औकात है?

बाएं से – रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी (फोटो क्रेडिट – इंडियन एक्सप्रेस)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram