Mayawati: जब मायावती पर लगा कांशीराम को बंधक बनाने का आरोप, बसपा संस्थापक के परिवार वाले पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट

Mayawati and Kanshi Ram: मायावती ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि मैंने कांशीराम का जितना ख्याल रखा, उतना एक बेटा भी नहीं दे रख सकता।

ताजमहल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांशीराम और मायावती। (Photo – Express Archives)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram