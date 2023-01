CJI DY Chandrachud: कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर बैठ गए थे डी वाई चंद्रचूड़, पिता ने रख दी थी ऐसी शर्त

CJI डी वाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ (Y. V. Chandrachud) भी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे।

CJI DY Chandrachud के पिता Y. V. Chandrachud 2 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। (Express Photo by Tashi Tobgyal)

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram