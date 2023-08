मेव मुसलमानों से हिंदुओं को डर- राजेंद्र प्रसाद ने लिखी चिट्ठी तो सरदार पटेल ने दिया था जवाब- हिंदू तो हमला ही कर रहे हैं…

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को 5 सितंबर 1947 को चिट्ठी लिखकर मेव मुसलमानों के प्रति आगाह किया था। वल्लभभाई पटेल ने इस चिट्ठी का बिंदुवार जवाब दिया था।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को 5 सितंबर 1947 को चिट्ठी लिखी थी।

पढ़ें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram