Indian Gandhi And Khalistan: जब एक खालिस्तानी ने गुरुद्वारा गईं इंदिरा गांधी की बचाई थी जान, जान‍िए क‍िस्‍सा

Former R&AW Officer G.B.S. Sidhu Book: पूर्व रॉ अधिकारी जी.बी.एस. सिद्धू ने अपनी किताब ‘खालिस्तान षडयंत्र की इनसाइड स्टोरी’ में बताया है कि कैसे अमेरिका में एक खालिस्तानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मारने रिचमंड हिल गुरुद्वारा तक पहुंच गया था।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Photo Credit – Indian Express)

