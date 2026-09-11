नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण वैश्विक व्यापार संकट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। ऐसे में जब तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आ रहे हैं, तो डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है।

डी-डॉलराइजेशन केवल वैकल्पिक मुद्रा की तलाश भर नहीं है। यह भू-राजनीति के गणित को बदलने और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने के साथ वैश्विक व्यापार को भी नई दिशा देने का प्रयास है। रूस और चीन डी-डॉलराइजेशन की लगातार वकालत करते रहे हैं, लेकिन भारत इस प्रस्ताव को खारिज करता रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस बार ब्रिक्स के मंच पर डी-डॉलराइजेशन को लेकर क्या कुछ हो सकता है?

डी-डॉलराइजेशन क्या है?

डी-डॉलराइजेशन का सीधा सा मतलब है-अंतरराष्ट्रीय कारोबार और वित्तीय लेन-देन में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना और उसकी जगह दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल बढ़ाना।

इसको व्यावहारिक तौर पर ऐसे समझा जा सकता है कि जब भारत और चीन आपस में कारोबार करते हैं, तो वे एक दूसरे को डॉलर में भुगतान करते हैं, क्योंकि डॉलर की मान्यता अधिक है। लेकिन डी-डॉलराइजेशन का मतलब है कि दोनों देश डॉलर के बजाय किसी और मुद्रा में एक-दूसरे को भुगतान कर सकते हैं, जैसे- भारतीय रुपया या चीनी रेनमिनबी या फिर किसी और मुद्रा में।

लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है?

वैश्विक व्यापार और वित्तीय व्यवस्था में डॉलर की बड़ी भूमिका है। इसके कारण अमेरिका का अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था पर दबदबा है। जब भी अमेरिका कहीं प्रतिबंध लगाता है या अपनी नीतियों में बदलाव करता है, तो इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ता है। इसी वजह से कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने और वैकल्पिक भुगतान व्यवस्था विकसित करने की बात करते हैं।

भारत का रूख क्या है?

भारत डी-डॉलराइजेशन के प्रस्ताव को खारिज करता रहा है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाशिंगटन में कहा था कि डॉलर को निशाना बनाना भारत की आर्थिक, राजनीतिक या रणनीतिक नीति का हिस्सा नहीं है। भारत को डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता की चिंता जरूर है, लेकिन चिंता होने का मतलब यह नहीं कि इसे बदलने के लिए कोई अभियान चलाया जाए।

इसकी जगह भारत चाहता है कि ब्रिक्स देशों की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) को आपस में जोड़ दिया जाए, ताकि व्यापार और पर्यटन के भुगतान को आसान बनाया जा सके। दरअसल, भारत मुद्राओं का एकीकरण कर भुगतान में होने वाली देरी और लागत को कम करना चाहता है।

क्या कर सकता है भारत?

भारत सेंट्रल बैंकों की डिजिटल करेंसियों को आपस में जोड़ने का एक औपचारिक प्रस्ताव शिखर सम्मेलन में रख सकता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा जब ब्रिक्स नेताओं के सामने सीधे ऐसा कोई प्लान रखा जाएगा। इससे पहले 2025 में रियो डी जनेरियो शिखर सम्मेलन की ब्रिक्स देशों की भुगतान प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय की बात की गई थी। यह प्रस्ताव उसी घोषणा को तकनीकी तौर पर आगे बढ़ाता है।

हालांकि यह इतना आसान नहीं है। इसके लिए ब्रिक्स देशों के बीच आपसी एकजुटता का होना अनिवार्य है। जबकि, चीन और रूस सीधे तौर पर डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ब्राजील भी लगातार डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा है। रूस और चीन अमेरिकी प्रभाव को तो कम करना चाहते ही हैं, लेकिन इसमें चीन का अपना हित भी है। वैश्विक व्यापार में लगभग 15% की हिस्सेदारी रखने वाला चीन खुद को न केवल अमेरिका के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था पर भी अपना प्रभाव मजबूत करने में लगा हुआ है।

इसके अलावा भी एक व्यावहारिक समस्या है। ब्रिक्स देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा 226 अरब डॉलर को पार कर गया है। भारत इस समूह से जितना सामान बेचता है, उससे कहीं अधिक खरीदता है। इससे स्थानीय मुद्रा को निपटाने की समस्या खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के बीच रुपये में व्यापार होने के कारण रूस के पास रुपया अधिक जमा हो गया। अब रूस को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह इस रुपये का क्या करे? आखिरकार RBI को रूस को वह पैसा भारतीय सरकारी बॉन्ड में निवेश करने की इजाजत देनी पड़ी।

इसके अलावा, ट्रंप भी ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी मंच बता चुके हैं और वह डी-डॉलराइजेशन के किसी भी प्रस्ताव को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती के रूप में देखते हैं।

आगे की राह

सबसे पहले ऐसे किसी भी प्रस्ताव के लिए सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति का होना आवश्यक है। जहाँ संभव हो स्थानीय मुद्रा में व्यापार को निपटाया जाए, जहाँ डॉलर की आवश्यकता हो वहाँ डॉलर का इस्तेमाल हो। जैसा कि भारत कई बार कह चुका है कि उसका मकसद डॉलर का विरोध करना नहीं, बस इस पर निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा डिजिटल करेंसियों को आपस में जोड़ने के साथ-साथ करेंसी-स्वैप की व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है।

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भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को यहाँ आ रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।