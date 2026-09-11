भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच चुके हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार को यहाँ आ रहे हैं।

कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक टुकड़ियाँ तैनात की गई हैं, जबकि बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात हैं। नई दिल्ली इस शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए तैयार है।

इससे पहले भी भारत ने वर्ष 2012, 2016 और 2021 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है और वैश्विक नेताओं का स्वागत किया है। इसके अलावा इसी साल मई में भी भारत ने मई में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की थी।

ब्रिक्स क्या है?

BRICS दुनिया के 11 उभरते और विकासशील देशों का एक समूह है। शुरुआत में इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। बाद में इस समूह का विस्तार हुआ। 2024 में मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान इसमें शामिल हुए, इंडोनेशिया 2025 में इसका पूर्ण सदस्य बना।

इसके अलावा कुछ साझेदार देश भी BRICS से जुड़े हैं। इनमें बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

सीधे शब्दों में कहें तो BRICS ऐसे देशों का समूह है जो वैश्विक मंच पर विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज को मजबूत करने और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए साथ आए हैं।

ब्रिक्स की स्थापना कब हुई?

सबसे पहले वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’निल ने अपने शोधपत्र में चार तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए BRIC शब्द का प्रयोग किया था। ये चार अर्थव्यवस्थाएं थीं- ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इन्हीं चारों देशों के नाम से पहले अक्षर को लेकर ओ’निल ने इस शब्द का निर्माण किया था।

पहली बार 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जी-8 शिखर सम्मेलन के साथ ही ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन यानी ब्रिक के नेताओं ने पहली बार मुलाक़ात की थी।

ब्रिक्स वेबसाइट के अनुसार, सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में इन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में औपचारिक रूप से इस समूह की शुरूआत हुई। हालांकि पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ।

2010 में न्यूयॉर्क में हुई विदेश मंत्रियों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल करने सहमति बनी। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुए दूसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जिसके बाद यह इस समूह का नाम ब्रिक्स हो गया। वर्ष 2011 में चीन के सान्या में हुए तीसरे शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने पूर्ण सदस्य के रूप में इसमें भाग लिया।

भारत ने सबसे पहले 2012 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यह चौथी बार है जब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब पश्चिमी एशिया में तनाव के कारण तेल की आपूर्ति बाधित हुई है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ी है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं तनाव का सामना कर रही हैं। ऐसे में इस समूह को आपसी सहयोग को बढ़ाकर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की बड़ी जिम्मेदारी है।

दुनिया में ब्रिक्स हिस्सेदारी कितनी है?

यह समूह दुनिया की कुल आबादी की लगभग आधी (49.5%) आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थवस्था का लगभग 40% है, जबकि व्यापार में कुल हिस्सेदारी लगभग एक चौथाई (26%)है।

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भारत 2026 में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे में यह जानना अहम है कि भारत इन 10 साझेदार देशों से क्या खरीदता है, क्या बेचता है और किन देशों के साथ उसका सबसे बड़ा व्यापार होता है…पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।