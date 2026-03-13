West Asia Conflict News: पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की तेल और गैस की कुल मांग का लगभग पांचवां हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरता था। लेकिन युद्ध के दो हफ्ते बाद इस रास्ते से तेल और गैस की आपूर्ति बहुत कम हो गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आपूर्ति संकट बताया है।

टोक्यो में रहने वाले एनर्जी एक्सपर्ट और शिपिंग इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव अजय सिंह ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस समस्या का जल्दी समाधान निकालना जरूरी है, चाहे इसके लिए कितना भी खर्च क्यों न करना पड़े। उन्होंने अनिल सासी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया की कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था इस अहम रास्ते को लंबे समय तक बंद रहने नहीं दे सकती।

पिछले दो हफ्तों में तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव आया है और आईईए द्वारा रणनीतिक भंडारों से तेल जारी करने की घोषणा के बावजूद कीमतें फिर से बढ़ गईं। इतनी अधिक अस्थिरता का कारण क्या है?

अजय सिंह ने बताया कि युद्ध शुरू हुए दो हफ्ते हो चुके हैं और अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बावजूद ईरान की सरकार अब भी सत्ता में बनी हुई है। उसने क्षेत्रीय स्तर पर कई देशों में युद्ध छेड़ दिया है और दुनिया भर में तेल और गैस की आपूर्ति के पांचवें हिस्से को बाधित करने में सफलता हासिल की है। टीवी पर जलते हुए तेल टैंकरों के दृश्य बेहद भयावह हैं। तेल बाजार इस बात से चिंतित हैं कि युद्ध लंबा खींच सकता है और हर सकारात्मक या नकारात्मक घटनाक्रम पर ज्यादा संवेदनशीलता दिखा रहे हैं।

आईईए द्वारा भंडार से तेल जारी करके बाजारों को शांत करने का कदम समझ में आता है, लेकिन इस स्तर पर इससे मदद मिलेगी या नहीं, यह एक विवादास्पद मुद्दा था। बाजार आपूर्ति और मांग के किसी भी मूल्यांकन की तुलना में डर के कारण अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। प्रमुख उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाओं के पास कई हफ्तों तक चलने के लिए पर्याप्त भंडार है। आईईए के भंडार के अलावा प्रमुख देशों के पास अपना खुद का भंडार भी है। माना जाता है कि चीन 100 दिनों से ज्यादा की खपत के लिए, जापान 250 दिनों से ज्यादा की खपत के लिए, यूरोपीय संघ 90 दिनों के आयात के लिए और भारत 74 दिनों के आयात के लिए भंडार बनाए रखता है।

प्राकृतिक गैस के भंडार की स्थिति तेल की तुलना में शायद और ज्यादा चिंता वाली है, लेकिन इस पर कम ध्यान दिया जा रहा है। यूरोप में गैस के भंडार सर्दियों के अंत तक आमतौर पर कम हो जाते हैं। अगले मौसम के लिए इन्हें भरना जरूरी होता है, लेकिन अब यह आसान नहीं है। इसका कारण यह है कि रूस से गैस की आपूर्ति पहले ही कम है और कतर और यूएई से एलएनजी की आपूर्ति भी घट रही है। वहीं, चीन और जापान अपनी नीति के तहत पर्याप्त एलएनजी भंडार बनाए रखते हैं। लेकिन भारत में एलएनजी टर्मिनलों में कितनी गैस बची है, यह साफ नहीं है। एशिया और यूरोप में स्पॉट एलएनजी की कीमतें 15 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू से ऊपर पहुंच गई हैं। यह दो हफ्ते में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी है।

अमेरिका की भारी सैन्य शक्ति के बावजूद ईरान होर्मुज स्ट्रेट को अवरुद्ध करने में सफल रहा है। अब इस संघर्ष का संभावित परिणाम क्या होगा?

हमें नहीं पता कि अमेरिका और इजरायल ने क्या योजना बनाई थी और मैं निश्चित रूप से कोई सैन्य विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन फील्ड मार्शल वॉन मोल्टके द एल्डर का यह कथन याद आता है कि “युद्ध की कोई भी योजना दुश्मन के साथ पहली मुठभेड़ के बाद निश्चितता प्रदान नहीं करती है।” युद्ध में हमेशा अनिश्चितता रहती है। कमजोर देश, जैसे ईरान, पारंपरिक हथियारों की बजाय असामान्य तरीके अपना सकता है। ईरान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और होर्मुज स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहा है।

उसने तेल की कीमतों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, जिससे उसे उम्मीद है कि अमेरिका में राजनीतिक रूप से नुकसानदायक आर्थिक संकट पैदा होगा। एक तरह से देखा जाए तो, यह युद्ध जून 2025 में शुरू हुआ जब इजरायल ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। अब जब युद्ध शुरू हो चुका है, तो यह संभावना नहीं है कि इजरायल और अमेरिका तब तक रुकेंगे जब तक उनका मूल लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता। उनके लिए शासन का अस्तित्व या अस्तित्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसकी युद्ध करने की क्षमता का विनाश। वे ईरान की लंबी दूरी की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को कमजोर करना जारी रखेंगे, जो अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। बड़ी संख्या में ड्रोन जमीन और समुद्र में टारगेट को निशाना बना रहे हैं जिससे अराजकता फैल रही है, हालांकि, ज्यादातर ड्रोनों को कथित तौर पर मार गिराया गया है।

सबसे अच्छी स्थिति यह है कि दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंच जाएं जिसके तहत ईरान अमेरिका और इजरायल के प्रति अपनी नीतियों में बदलाव लाए और सह-अस्तित्व और आर्थिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़े। सबसे बुरी स्थिति यह है कि युद्ध का कोई स्पष्ट परिणाम न निकले, यह अप्रैल की शुरुआत से आगे भी खिंचता रहे और एक अड़ियल ईरान, भले ही वह काफी कमजोर या राजनीतिक रूप से खंडित हो, पूरे क्षेत्र में जहाजरानी, ​​तेल और गैस उत्पादन और जनजीवन को बाधित करता रहे। अगर ऐसा होता है, तो यह दुनिया के एक अत्यंत संवेदनशील हिस्से में एक दुखद स्थिति होगी, जो न तो ईरान की लंबे समय से पीड़ित जनता के लिए और न ही पूरी दुनिया के लिए हितकारी होगी।

अमेरिका और इजरायल ने खरग द्वीप पर स्थित ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट फैसिलिटी पर हमला नहीं किया है। इसका कारण क्या है?

आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। यह आशा की किरण जगाता है। अब तक ईरान के किसी भी बड़े तेल और गैस उत्पादन, रिफाइनिंग या एक्सपोर्ट फैसिलिटी पर हमला नहीं हुआ है। मेरा मानना ​​है कि तेल की कीमतों को स्थिर करने के हित में यह एक सोची-समझी रणनीति है। यह आंशिक रूप से ईरान को यह संकेत देने का प्रयास है कि वह अन्य देशों के सैन्य ठिकानों पर हमला करने से परहेज करे। यह आंशिक रूप से युद्ध के बाद के दिनों में ईरानी जनता को अपने पक्ष में रखने का भी एक उपाय है, क्योंकि तेल और गैस उत्पादन और निर्यात करने की ईरान की क्षमता ही उसकी अर्थव्यवस्था के उद्धार का आधार होगी।

क्या युद्ध जारी रहने पर भी होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों का आवागमन फिर से शुरू किया जा सकता है?

विश्व अर्थव्यवस्था के लिए इस जलडमरूमध्य के महत्व को देखते हुए, इसका समाधान खोजना ही होगा, भले ही दुर्भाग्यवश इसकी कीमत बहुत अधिक हो। विश्व की कोई भी प्रमुख अर्थव्यवस्था इस स्ट्रेट के अनिश्चितकालीन बंद होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती। शांति के लिए राजनयिक प्रयास जारी रहने के बावजूद, खाड़ी में अपने व्यापारिक बेड़ों को नौसेनाओं की सुरक्षा में भेजने के लिए देशों को एकजुट होने की जरूरत पड़ सकती है। असली चुनौती यह होगी कि नौसैनिक सुरक्षा के तहत या उसके बिना, जलडमरूमध्य से जहाज सुरक्षित तरीके से गुजर सकें। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी हवाई और पानी के अंदर दोनों को व्यापारिक और युद्धपोतों पर बड़े पैमाने पर तैनात करना होगा। बीमा कवर हासिल करने की कठिनाई और इसकी लागत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। गंभीर परिस्थितियों में, संप्रभु राज्यों को न केवल जान-माल के नुकसान, बल्कि पर्यावरणीय क्षति के खिलाफ भी पक्षों को क्षतिपूर्ति देने के लिए दखल देना पड़ सकता है।

ईरान से युद्ध के बीच रूसी तेल पर नरम अमेरिका

ईरान के साथ इजरायल और अमेरिका का युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। कीमतों को बढ़ता देख अमेरिका ने रूसी तेल के प्रति अपनी नरमी दिखाई है। पहले अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के उपभोक्ता भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिनों की अस्थायी अनुमति दी थी, कुछ वैसी ही ढील अब अमेरिका ने कई अन्य देशों को भी दी है। पढ़ें पूरी खबर…