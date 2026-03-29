पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण देश में एलपीजी संकट को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। एलपीजी गैस की किल्लत को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इस बीच सरकार कह रही है कि देश में एलपीजी और पेट्रोलियम का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। सरकार लोगों से एलपीजी से हटकर पीएनजी का कनेक्शन लेने को कह रही है। इस वक्त एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी और सीएनजी शब्द चर्चा में हैं। आइए आपको बताते हैं चारों में क्या अंतर है

एलपीजी क्या है?

एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यह गैस घरों और होटल में सिलेंडर के जरिए आती है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन नाम की गैस का मिस्चर होता है। यह लिक्विड के रूप में सिलेंडर में भरा जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है।

पीएनजी क्या है?

पीएनजी गैस को पाइप के जरिए घरों और होटल में पहुंचाया जाता है। इसका फुल फॉर्म पाइप्ड नेचुरल गैस होता है। इसमें पाइपलाइन में मीथेन गैस भरी होती है। इसके लिए किसी सिलेंडर की भी जरूरत नहीं होती है। ऐसे में यह गैस लोगों के लिए काफी किफायती और सुविधाजनक मानी जाती है। यह LPG की तुलना में इसलिए सुविधाजनक मानी जाती है, क्योंकि इसे खत्म होने पर भरवाना नहीं पड़ता है।

LPG, PNG, LNG, CNG — चारों गैसों में क्या फर्क है? पश्चिम एशिया संकट के बीच जानें — आपके लिए कौन सी गैस? क्यों ज़रूरी है जानना: पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण LPG आपूर्ति प्रभावित — सरकार लोगों को PNG अपनाने की सलाह दे रही है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस घरेलू रसोई प्रोपेन + ब्यूटेन का मिश्रण

सिलेंडर में तरल रूप में

एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव PNG पाइप नेचुरल गैस घर / होटल मीथेन गैस, पाइपलाइन से

सिलेंडर की ज़रूरत नहीं

किफायती व सुविधाजनक LNG लिक्वेफाइड नेचुरल गैस उद्योग / ऊर्जा नेचुरल गैस का तरल रूप

बिजली उत्पादन व जहाज़

खाना पकाने में नहीं CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाहन ईंधन मीथेन, कंप्रेस्ड सिलेंडर में

गाड़ियों का ईंधन

कम प्रदूषण फैलाती है तुलनात्मक एक नज़र में पहलू LPG / PNG LNG / CNG उपयोग रसोई / घर उद्योग / वाहन सिलेंडर LPG हाँ / PNG नहीं LNG नहीं / CNG हाँ पोर्टेबल LPG हाँ / PNG नहीं LNG नहीं / CNG हाँ मुख्य गैस प्रोपेन-ब्यूटेन / मीथेन मीथेन / मीथेन जनसत्ता InfoGenIE

वर्तमान में पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बाद सरकार का भी फोकस पीएनजी पर ही है। आने वाले समय में सरकार की यही कोशिश है कि लोग अधिक से अधिक पीएनजी का इस्तेमाल करें ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम हो।

एलएनजी क्या है?

एलएनजी का पूरा नाम लिक्वेफाइड नेचुरल गैस है। यह भी पीएनजी की तरह नेचुरल गैस ही है, लेकिन इसका उत्पादन खाना बनाने में नहीं होता है। LNG का इस्तेमाल बड़े उद्योग, बिजली उत्पादन और जहाजों में किया जाता है।

सीएनजी क्या है?

सीएनजी भी नेचुरल गैस है और इसका पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। इसे भी सिलेंडर में ही कंप्रेस करके भरा जाता है। हालांकि सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों के फ्यूल के लिए होता है। इसमें मीथेन गैस होती है और प्रदूषण कम फैलाती है। आपने सीएनजी गाड़ियों का जिक्र सुना होगा। उसमें सिलेंडर के रूप में यह गैस इस्तेमाल होती है।