India USA Trade Deal: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च न्यायालय से झटका लगा और टैरिफ को पूरी तरह रद्द कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप के पास आर्थिक आपातकाल घोषित करने और आयात पर बड़े पैमाने पर नए कर लगाने की शक्ति नहीं है। खास बात यह है कि अमेरिकी कोर्ट में यह फैसला बहुमत से हुआ। अमेरिका के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों की सारी सीमाएं ही लांघ दी हैं। इसीलिए इस टैरिफ को खत्म किया जा रहा है।

राष्ट्रपति के अधिकार पर क्या कहता है कानून?

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकनॉमिक पावर्स ऐक्ट (IEEPA) का इस्तेमाल किया था और कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही पूरी दुनिया के देशों पर टैरिफ का बम फोड़ दिया। रूस से तेल खरीदने के चलते और ट्रेड डील कन्फर्म न होने पर अमेरिका ने भारत पर 25+25 (रूस से व्यापार पर दंड 25 फीसदी) यानी 50 फीसदी टैरिफ लगाया था। हालांकि बाद में इसे घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया। ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त और भारत को कूटनीति क लिहाज से अमेरिका के लिहाज से अहम बताया था।

राष्ट्रपति के पास टैक्स का अधिकार नहीं

अमेरिका के संविधान की बात करें तो इसमें कांग्रेस को टैक्स और टैरिफ के अधिकार दिए गए हैं। हालांकि ये अधिकार राष्ट्रपति को नहीं मिले हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन किया है। उनके फैसलों में व्यापार नीति को मजबूत करने की जगह दुश्मनी निकालने और बदलने की भावना नजर आती है।

ट्रंप बोले- पता नहीं पैसे का क्या होगा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके टैरिफ आदेशों को रद्द किए जाने पर गहरी निराशा जताई। उन्होंने कहा कि अदालत ने पिछले एक साल में टैरिफ के जरिए वसूली गई भारी रकम के भविष्य पर कोई स्पष्टता नहीं दी। ट्रंप ने कहा कि हमने सैकड़ों अरब डॉलर इकट्ठा किए हैं, तो मैं पूछता हूं, उस पैसे का क्या होगा? इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि वे एक लाइन लिख सकते थे पैसा रखा जाए या वापस किया जाए? अब शायद यह मुद्दा अगले दो साल तक मुकदमेबाजी में फंसा रहेगा। यह एक खराब फैसला है, जैसे इसे समझदार लोगों ने नहीं लिखा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने पैसे की वापसी पर क्या कहा?

एक अहम बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि टैरिफ के रूप में वसूली गई राशि वापस की जाएगी या नहीं। अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि 175 अरब डॉलर से अधिक की राशि रिफंड दावों के दायरे में आ सकती है। इसको लेकर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अगर फैसले के बाद रिफंड देना पड़ा तो ट्रेजरी विभाग इसके लिए तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यह प्रक्रिया जटिल हो सकती है।

वापस करना चाहिए टैरिफ

वसूले गए टैरिफ को लेकर कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूजॉम ने टैरिफ लौटाए जाने की मांग की है। उन्‍होंने कहा है कि जिन टैरिफ को अवैध करार दिया गया है, उनकी वसूली गई रकम तुरंत सभी अमेरिकियों को वापस लौटाई जानी चाहिए। गैविन ने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के साथ पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करे। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए।

अमेरिकी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिका में आयात होने वाली वस्तुओं पर लगाए गए हैं। ऐसे में इन बढ़े हुए टैरिफ का ज्यादातर बोझ विदेशी एक्सपोर्टर्स पर नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों पर ही पड़ा है, जो विदेशों से माल आयात करती हैं। ऐसे में वो अपना एक्स्ट्रा टैरिफ लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, ये लंबी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया में उलझ सकते हैं। हालांकि जो टैरिफ सेक्शन 232 और सेक्शन 301 के तहत लगाए गए, वो कायम रहेंगे।

ट्रंप ने तुरंत जारी कर दिया नया टैरिफ

सुप्रीम कोर्ट के झटके के तुरंत बाद ट्रंप ने घोषणा की कि वह संघीय कानून के सेक्शन 122 के तहत एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, जिसके जरिए 10 फीसदी का ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा। यह मौजूदा टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इस कदम को ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीति का अगला चरण माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि हम अदालत में 5 साल तक फंसे रह सकते हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे।

अब भारत से कितना टैरिफ वसूलेगा भारत

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब अमेरिका भारत से कितना टैरिफ लेगा, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जैसे ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, वैसे ही वो 18 प्रतिशत का टैरिफ खत्म हो गया था। अब जब ट्रंप ने 10 प्रतिशत के नए टैरिफ का ऐलान किया है तो भारत पर अमेरिका वही 10 फीसदी टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि वह 24 फरवरी से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर 150 दिनों की अवधि के लिए 10 प्रतिशत अस्थायी टैरिफ लगा रहे।

इसको लेकर ही अमेरिकी राष्ट्रपति आवास यानी व्हाइट हाउस की तरफ से बयान भी आया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टैरिफ डील की थी। उन सभी पर केवल 10 प्रतिशत टैरिफ ही लगेगा।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने लगभग हर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार से आयात पर व्यापक शुल्क लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया। सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के एजेंडे के लिए यह एक बड़ा झटका है। यह भी पढ़िए…