क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहर हर साल एक ही कहानी क्यों दोहराते हैं? गर्मियों में यही शहर तंदूर की तरह तपने लगते हैं और मानसून आते ही कुछ घंटों की बारिश उन्हें तालाब में बदल देती है। सड़कें नदियों जैसी दिखने लगती हैं, गाड़ियां पानी में तैरती नजर आती हैं और पूरा जनजीवन ठहर जाता है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ मौसम की मार है या फिर हमारी अपनी बनाई हुई शहरी विकास की गलत नीतियों का नतीजा?

पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों से आई तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि शहर अब केवल जलवायु परिवर्तन के शिकार नहीं हैं, बल्कि गलत शहरी नियोजन के भी सबसे बड़े उदाहरण बन चुके हैं। मई और जून में जब तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब कंक्रीट और डामर से ढके शहर विशाल ‘हीट ट्रैप’ में बदल जाते हैं। वहीं मानसून की पहली तेज बारिश के साथ ही जलभराव, ट्रैफिक जाम और प्रशासनिक अव्यवस्था आम बात बन जाती है।

हर साल प्रशासन जल निकासी, नालों की सफाई और बेहतर तैयारियों के दावे करता है, लेकिन पहली ही बारिश उन दावों की पोल खोल देती है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि समस्या केवल बदलते मौसम की नहीं, बल्कि उस विकास मॉडल की भी है, जिसमें प्रकृति के लिए जगह लगातार कम होती चली गई।

शहरों के मास्टर प्लान में पर्यावरण और माइक्रो-क्लाइमेट की अनदेखी बड़ी भूल

इस मुद्दे पर लंबे समय से काम कर रहीं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की कार्यकारी निदेशक डॉ. अनुमिता रॉयचौधरी भी लगातार चेतावनी देती रही हैं कि शहरों के मास्टर प्लान में पर्यावरण और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु (माइक्रो-क्लाइमेट) की अनदेखी सबसे बड़ी भूल साबित हो रही है। उनके अनुसार जब प्राकृतिक जल निकायों और ड्रेनेज नेटवर्क को खत्म कर दिया जाता है, तो शहर बारिश का पानी सोखने की अपनी प्राकृतिक क्षमता खो देते हैं। यही वजह है कि सामान्य बारिश भी कई बार शहरी बाढ़ का रूप ले लेती है।

शहरी विशेषज्ञों के अनुसार शहरों में तेजी से बढ़ रहा ‘अर्बन हीट आइलैंड सिंड्रोम’ इस संकट का सबसे बड़ा कारण है। जब किसी शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण इलाकों से तीन से छह डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि शहर अपनी प्राकृतिक ठंडक खो चुका है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र भी इस प्रवृत्ति को ‘अर्बन हीट आइलैंड’ प्रभाव से जोड़ते हैं। उनके अनुसार तेजी से फैलते कंक्रीटीकरण के कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो सकता है। उनका कहना है कि अतिरिक्त गर्मी स्थानीय स्तर पर संवहन (कन्वेक्शन) को बढ़ाती है, जिससे कम समय में अत्यधिक वर्षा और उसके बाद गंभीर जलभराव जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना बढ़ जाती है।

कांच की ऊंची इमारतें, कंक्रीट के विशाल ढांचे, डामर की सड़कें और सीमेंट के फुटपाथ दिनभर सूरज की गर्मी को सोखते रहते हैं। रात होने के बाद भी यही सतहें गर्मी वापस वातावरण में छोड़ती रहती हैं, जिससे तापमान सामान्य नहीं हो पाता।

गर्मी से बचने का उपाय ही शहरों की गर्मी बढ़ाने का कारण बनता जा रहा है

इस स्थिति को और गंभीर बनाती है पेड़ों की लगातार कटाई। सड़क चौड़ीकरण, फ्लाईओवर और नई कॉलोनियों के नाम पर लाखों पेड़ काट दिए गए। जो पेड़ शहरों के प्राकृतिक एयर कंडीशनर थे, वे धीरे-धीरे गायब होते गए। दूसरी ओर, हर घर और दफ्तर में बढ़ते एयर कंडीशनर बाहर की हवा को और अधिक गर्म कर रहे हैं। यानी गर्मी से बचने का उपाय ही शहरों की गर्मी बढ़ाने का कारण बनता जा रहा है।

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वी. के. सोनी का भी मानना है कि शहरों में पार्क, झीलें और हरित क्षेत्र लगातार कम होते जा रहे हैं, जबकि कांच और कंक्रीट की इमारतों का विस्तार तेजी से हो रहा है। उनके अनुसार यही सतहें दिनभर गर्मी को अपने भीतर संचित करती हैं और रात में धीरे-धीरे छोड़ती हैं, जिससे शहरों को रात में भी पर्याप्त ठंडक नहीं मिलती। उनका सुझाव है कि जलभराव और तापमान दोनों समस्याओं से निपटने के लिए पानी सोखने वाले फुटपाथ, हरित क्षेत्र और जल निकायों के पुनरुद्धार पर प्राथमिकता से काम किया जाना चाहिए।

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गर्मी से राहत देने वाला मानसून भी अब राहत नहीं, बल्कि नई मुसीबत लेकर आता है। कुछ घंटों की बारिश में महानगर जलमग्न हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि शहरों ने अपने प्राकृतिक जल स्रोत और पानी के रास्ते स्वयं खत्म कर दिए हैं।

कभी हर शहर में तालाब, पोखर, बावड़ियां और प्राकृतिक नाले हुआ करते थे। यही जल निकासी का आधार थे। लेकिन तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार ने इन जल निकायों को पाटकर उन पर कॉलोनियां, मॉल और बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दीं। परिणाम यह हुआ कि बारिश का पानी न तो जमीन में समा पाता है और न ही अपने प्राकृतिक रास्ते से आगे बढ़ पाता है।

जमीन का बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह कंक्रीट से ढक चुका है। पहले जहां वर्षा का पानी मिट्टी में समाकर भूजल स्तर बढ़ाता था, वहीं अब वह सीधे सड़कों पर जमा होता है। इसके साथ ही अधिकतर शहरों का ड्रेनेज सिस्टम दशकों पुराना है, जिसे आज की अत्यधिक वर्षा को ध्यान में रखकर कभी विकसित ही नहीं किया गया। जब कम समय में अत्यधिक बारिश होती है, तो पूरा तंत्र जवाब दे देता है।

यही स्थिति जलवायु परिवर्तन और शहरी बाढ़ पर शोध कर रहे आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सुबल घोष भी रेखांकित करते हैं। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कम समय में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जबकि अधिकतर भारतीय शहरों का ड्रेनेज नेटवर्क पुराने वर्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया था। जब दो-तीन घंटे में ही भारी बारिश हो जाती है और कंक्रीट की वजह से जमीन पानी नहीं सोख पाती, तब पूरी जल निकासी व्यवस्था ओवरफ्लो हो जाती है। उनके अनुसार भविष्य के शहरों को ‘स्पंज सिटी’ और ‘ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर’ की अवधारणा पर विकसित करना समय की जरूरत है।

हर बरसात में डूबते शहर, दरकते पहाड़… आखिर कब होगी तैयारी पूरी?

शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें से अधिकतर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों को निर्माण योग्य बना दिया जाता है। हरित क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग होने लगता है। जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सड़कों पर पानी सोखने वाली सामग्री की जगह पूरी तरह कंक्रीट बिछा दी जाती है। मानसून से पहले नालों की सफाई भी कई बार केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है।

शहरों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनमें से अधिकतर कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों को निर्माण योग्य बना दिया जाता है। हरित क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग होने लगता है। जल निकासी की प्राकृतिक व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया जाता है। सड़कों पर पानी सोखने वाली सामग्री की जगह पूरी तरह कंक्रीट बिछा दी जाती है। मानसून से पहले नालों की सफाई भी कई बार केवल औपचारिकता बनकर रह जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि शहरों के मास्टर प्लान वास्तव में पर्यावरणीय दृष्टि से तैयार किए जाएं और उनका सख्ती से पालन कराया जाए, तो जलभराव और अत्यधिक गर्मी जैसी समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में कई शहरों में कैचमेंट एरिया पर निर्माण, जल निकायों का अतिक्रमण और हरित क्षेत्रों में लगातार कमी स्थिति को और गंभीर बना रही है।

इस अव्यवस्था का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिक भुगतता है। जलभराव में गाड़ियां खराब हो जाती हैं, दुकानों में पानी घुस जाता है, कारोबार ठप पड़ जाता है और करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान होता है। दूसरी ओर भीषण गर्मी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ाती है, जबकि बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया और जलजनित बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहने और रोजमर्रा की अनिश्चितता का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।

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देश के अलग-अलग शहर इस संकट की अलग-अलग तस्वीर पेश करते हैं। दिल्ली-एनसीआर में गर्मियों के दौरान तापमान 48 से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि मानसून की पहली तेज बारिश में मिंटो ब्रिज, आईटीओ और कनॉट प्लेस जैसे इलाके जलमग्न हो जाते हैं। कुछ घंटों की बारिश ही राजधानी की पूरी यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर देती है।

बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, वहां झीलों और प्राकृतिक नालों पर हुए अतिक्रमण के कारण हर साल आउटर रिंग रोड और कई आईटी पार्क पानी में डूब जाते हैं। कई मौकों पर कर्मचारियों को ट्रैक्टर और नावों के सहारे दफ्तरों से निकालना पड़ा। इसने देश के सबसे आधुनिक शहरों में गिने जाने वाले बेंगलुरु की शहरी योजना पर गंभीर सवाल खड़े किए।

मुंबई में मैंग्रोव जंगलों की कटाई और तेजी से हुए कंक्रीटीकरण ने शहर को हीट ट्रैप और जलभराव दोनों समस्याओं का केंद्र बना दिया है। हिंदमाता, किंग सर्कल और अंधेरी सबवे जैसे इलाके लगभग हर मानसून में जलमग्न हो जाते हैं। समुद्र के किनारे बसे इस महानगर में रात का तापमान भी सामान्य से अधिक बना रहता है।

चेन्नई में आर्द्रभूमियों और पल्लिकरनई दलदल के सिकुड़ने का परिणाम यह है कि एक ही शहर कुछ महीनों के अंतराल में भीषण जल संकट और विनाशकारी बाढ़ दोनों का सामना करता है। मायलापुर और वेलाचेरी जैसे इलाकों में बारिश के दौरान कई दिनों तक जलभराव बना रहता है।

पटना में पुराने ड्रेनेज नेटवर्क और नालों में जमा गाद के कारण राजेंद्र नगर और कंकड़बाग जैसे इलाके कई दिनों तक पानी में डूबे रहते हैं। इससे न केवल लोगों का जीवन प्रभावित होता है, बल्कि संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों से ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं, जिनमें तेज जलभराव के कारण वाहन बह गए या पूरी तरह डूब गए। महाराष्ट्र के वसई और ठाणे क्षेत्र में कारें तेज बहाव में नालों में समा गईं। गुजरात के अहमदाबाद और नवसारी में पॉश इलाकों की लग्जरी कारें कई फीट पानी में डूब गईं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज बहाव में वाहन बहते दिखाई दिए। राजस्थान, गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली-एनसीआर के कई अंडरपासों में गाड़ियां पूरी तरह जलमग्न हो गईं और लोगों को वाहन छोड़कर जान बचानी पड़ी।

ये घटनाएं केवल प्राकृतिक आपदा नहीं हैं, बल्कि इस बात का प्रमाण हैं कि शहरों से पानी के प्राकृतिक रास्ते खत्म किए जा चुके हैं। जब पानी के बहने की जगह नहीं बचती, तो मामूली बारिश भी शहरी बाढ़ का रूप ले लेती है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी भी स्थिति को बदला जा सकता है। इसके लिए ‘स्पंज सिटी’ की अवधारणा अपनानी होगी, जिसमें शहरों में ऐसी खुली और हरित जगहें विकसित की जाएं जो बारिश का पानी सोख सकें। तालाबों, झीलों और प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण और पुनर्जीवन करना होगा। शहरी जंगलों का विस्तार करना होगा। हर इमारत में वर्षा जल संचयन अनिवार्य बनाना होगा और जलभराव वाले क्षेत्रों में निर्माण पर सख्ती से रोक लगानी होगी। साथ ही बदलती जलवायु के अनुरूप आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करना भी आवश्यक होगा।

प्रोफेसर सुबल घोष का मानना है कि भविष्य के शहरों को केवल कंक्रीट आधारित विकास से नहीं, बल्कि ‘स्पंज सिटी’ और ‘ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर’ जैसे प्रकृति आधारित समाधानों के साथ विकसित करना होगा। वहीं डॉ. अनुमिता रॉयचौधरी कहती हैं कि जब तक शहरी विकास योजनाओं में पर्यावरण, जल निकायों और स्थानीय पारिस्थितिकी को केंद्र में नहीं रखा जाएगा, तब तक महानगर गर्मी और जलभराव के दोहरे संकट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। डॉ. वी. के. सोनी भी पार्कों, झीलों, हरित क्षेत्रों और पानी सोखने वाले फुटपाथों के विस्तार को भविष्य के शहरों की अनिवार्य आवश्यकता मानते हैं।

शहर केवल कंक्रीट, लोहे और कांच के ढांचे नहीं होते। वे लोगों की जिंदगी, उनकी उम्मीदों और भविष्य का आधार होते हैं। यदि विकास के नाम पर प्रकृति के रास्तों को लगातार बंद किया जाता रहा, तो प्रकृति अपना रास्ता खुद बनाएगी – कभी भीषण गर्मी के रूप में, तो कभी विनाशकारी जलभराव के रूप में। अब समय आ गया है कि शहरों के मास्टर प्लान कागजों से निकलकर जमीन पर उतरें। पर्यावरण विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन ही भविष्य के सुरक्षित और रहने योग्य शहरों की सबसे बड़ी शर्त है। यदि यह संतुलन नहीं बनाया गया, तो हमारे आधुनिक महानगर विकास की मिसाल नहीं, बल्कि नियोजन की सबसे बड़ी विफलता के रूप में याद किए जाएंगे।

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मुंबई की सड़कें इन दिनों बारिश के पानी से लबालब हैं, अंडरपास डूबे हुए हैं और लोग घुटनों तक पानी में चलकर दफ्तर पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ उसी शहर के लाखों घरों की टोंटियों में पानी की कमी बनी हुई है। सवाल उठता है कि जब पूरा शहर पानी में डूबा है तो पीने का पानी आखिर कहां चला गया? दरअसल, सड़कों पर भरा बारिश का पानी और घरों तक पहुंचने वाला पेयजल एक ही रास्ते से नहीं आता। यही वजह है कि भारी बारिश के बावजूद मुंबई इस समय जलभराव और पेयजल संकट, दोनों का सामना एक साथ कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक