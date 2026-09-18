UPI से पेमेंट करना आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत के साथ-साथ अब आदत भी बन चुका है। 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेंट पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate-MDR) लागू होने जा रहा है। इसके साथ ही MDR की रकम पर 18 प्रतिशत जीएसटी भी लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 2000 रुपये से ज्यादा का हर यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहक से 18 फीसदी जीएसटी अलग से लिया जाएगा। GST सीधे पूरे ट्रांजैक्शन पर नहीं बल्कि MDR के रूप में लगने वाली फीस पर लगेगा।

आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नया नियम क्या है, किसे भुगतान करना होगा और छोटे दुकानदारों पर इसका क्या असर पड़ सकता है।

पहले समझिए MDR क्या होता है

MDR यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है जो किसी मर्चेंट के डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करने पर पेमेंट सिस्टम में लिया जाता है।

आसान उदाहरण से इस तरह समझिए। मान लीजिए कि किसी दुकान पर ग्राहक ने यूपीआई से 10,000 रुपये का भुगतान किया और उस ट्रांजैक्शन पर MDR 0.4 प्रतिशत है।

10000 रुपये का 0.4% = 40 रुपये

यानी मर्चेंट पर 40 रुपये की MDR फीस बनेगी। अब इसी 40 रुपये पर 18% GST लगेगा।

40 रुपये का 18% = 7.20 रुपये

इस तरह MDR और उस पर GST मिलाकर शुल्क 47.20 रुपये होगा।

18% GST पूरे 10000 रुपये पर नहीं लगेगा

यह सबसे जरूरी बात है। अगर 10000 रुपये के UPI पेमेंट पर MDR 40 रुपये है तो 18% GST इस 10000 रुपये पर नहीं बल्कि 40 रुपये की MDR पर लगेगा।

यानी:

UPI पेमेंट MDR MDR पर 18% GST कुल MDR + GST ₹10,000 ₹40 ₹7.20 ₹47.20

इसी तरह अगर किसी कैटेगरी में MDR की फीस 5 रुपये तय है तो GST 5 रुपये पर लगेगा।

₹5 का 18% = ₹0.90 यानी कुल शुल्क ₹5.90 होगा।

18% GST पूरे 10000 रुपये पर नहीं लगेगा

नए एमडीआर ढांचे के तहत 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा के यूपीआई मर्चेंट पेमेट पर MDR लागू होगा।

NPCI के नए ढांचे में ज्यादातर संबंधित ट्रांजैक्शन पर MDR 0.4% तक (धिकतम 300 रुपये) होगा। कुछ कैटेगरी में यह शुल्क 5 रुपये और कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ ट्रांजैक्शन में 0.02% रखा गया है।

इसका मतलब यह नहीं है कि हर 2001 रुपये के पेमेंट पर एक ही दर लगेगी। शुल्क ट्रांजैक्शन की कैटेगरी के हिसाब से अलग हो सकता है।

GST कौन देगा?

अब ध्यान से समझें कि यहां मामला थोड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल है कि आखिर जीएसटी कौन देगा?

MDR पर लगने वाला GST मर्चेंट के लिए एक अतिरिक्त टैक्स लागत बन सकता है। लेकिन अगर मर्चेंट GST में रजिस्टर्ड है तो वह नियमों के तहत इस GST को Input Tax Credit यानी ITC के तौर पर क्लेम कर सकता है। यानी रजिस्टर्ड कारोबारी के लिए MDR पर दिया गया GST हमेशा अंतिम लागत नहीं रह जाता। पात्रता पूरी होने पर इसे उसके दूसरे GST भुगतान के खिलाफ एडजस्ट किया जा सकता है।

लेकिन बिना GST रजिस्ट्रेशन वाले दुकानदार?

यहीं छोटे कारोबारियों को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिन दुकानदार का जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनका क्या?

आम तौर पर ज्यादातर राज्यों में 40 लाख रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले सामान बेचने वाले कारोबारियों को GST रजिस्ट्रेशन से छूट होती है। सर्विसेज के लिए सामान्य सीमा 20 लाख रुपये है। ऐसे कारोबारी अगर GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो वे Input Tax Credit का फायदा नहीं ले सकते।

इसलिए अगर उन पर MDR और उसके ऊपर GST लगता है तो वह रकम उनके लिए वास्तविक खर्च बन सकती है।

क्या हर छोटे दुकानदार को MDR और GST देना पड़ेगा?

इस सवाल का जवाब है नहीं।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि 40 लाख रुपये से कम टर्नओवर वाले ज्यादातर छोटे कारोबारी MDR के दायरे में नहीं आएंगे। इसके पीछे कई वजहें हैं।

-कई दुकानदारों को UPI से महीने में 1 लाख रुपये से कम मिलते हैं।

-कई कारोबारियों के UPI पेमेंट में 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन नहीं होते।

-उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक P2M यानी Person-to-Merchant UPI ट्रांजैक्शन का करीब 96% हिस्सा 2000 रुपये से कम का है।

-छोटे कारोबारियों के मामले में 2000 रुपये से कम के UPI पेमेंट का हिस्सा और ज्यादा होने का अनुमान बताया गया है।

इसलिए हर छोटा दुकानदार अचानक MDR और GST के बोझ में नहीं आ जाएगा।

किन छोटे कारोबारियों के लिए समस्या हो सकती है?

एक छोटा कारोबारी जिसका सालाना टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा से कम है लेकिन उसे यूपीआई के जरिए हर महीने 1 लाख रुपये से ज्यादा मिलते हैं और उसके कुछ पेमेंट 2000 रुपये से ज्यादा के हैं।

ऐसे कारोबारी को MDR देना पड़ सकता है। अगर उस MDR पर GST भी लगता है और कारोबारी GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो वह GST का ITC नहीं ले पाएगा। यानी उस स्थिति में MDR पर दिया गया GST उसकी अतिरिक्त लागत बन सकता है।

क्या ग्राहक से 18% GST अलग से लिया जाएगा?

यह बात भी समझना जरूरी है। नियम का मतलब यह नहीं है कि ग्राहक ने 5000 रुपये का UPI पेमेंट किया तो उसे 5000 रुपये के ऊपर 18% GST देना होगा। GST लगने की बात MDR पर हो रही है ना कि पूरे UPI भुगतान पर।

हालांकि MDR की लागत आखिरकार मर्चेंट के लिए खर्च है और अलग-अलग कारोबारी अपनी कीमतों या शुल्क व्यवस्था में इसका असर किस तरह संभालते हैं, यह अलग मामला है।

सरकार ने छोटे कारोबारियों को लेकर क्या कहा?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि ऐसे कुछ छोटे कारोबारी हो सकते हैं जिन्हें MDR पर GST का असर झेलना पड़े।

हालांकि उनका कहना है कि ऐसे कारोबारियों की संख्या बहुत कम हो सकती है। अगर इस व्यवस्था में कोई व्यावहारिक समस्या सामने आती है तो GST Council उस पर फैसला कर सकती है। यानी फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि हर छोटे दुकानदार पर MDR और GST निश्चित रूप से लागू होगा।

15 अक्टूबर से क्या बदलेगा?

15 अक्टूबर से 2000 रुपये से ज्यादा के पात्र UPI मर्चेंट पेमेंट पर नया MDR सिस्टम लागू होना है। इसके तहत निम्म नियम लागू होंगे…

-सामान्य संबंधित कैटेगरी में MDR 0.4% तक हो सकता है, अधिकतम 300 रुपये की सीमा के साथ।

-कुछ कैटेगरी में MDR 5 रुपये तय है।

-कुछ कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए 0.02% MDR है।

-MDR पर 18% GST लागू होगा।

-GST-रजिस्टर्ड कारोबारी पात्र होने पर इस GST का Input Tax Credit ले सकते हैं।

-बिना GST रजिस्ट्रेशन वाले कारोबारी ITC नहीं ले सकते।

GST Council की भूमिका क्यों अहम है?

यह पूरा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि GST से जुड़े फैसले जीएसटी काउंसिल के स्तर पर लिए जाते हैं। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 7 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसलिए छोटे कारोबारियों पर MDR के साथ GST के असर को लेकर आगे कोई स्पष्टीकरण या बदलाव आता है या नहीं, यह आने वाले फैसलों पर निर्भर करेगा।

एक लाइन में साफ-साफ इस पूरे मामले को इस तरह समझिए:

UPI पेमेंट पर सीधे 18% GST नहीं लग रहा है। 2000 रुपये से ज्यादा के पात्र मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर लगने वाली MDR फीस पर 18% GST लगेगा। GST में रजिस्टर्ड कारोबारी पात्र होने पर इसका आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं जबकि बिना GST रजिस्ट्रेशन वाले कारोबारी यह क्रेडिट नहीं ले पाएंगे।