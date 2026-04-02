केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च को लोकसभा में बताया कि देश में माओवाद लगभग समाप्त हो चुका है। अमित शाह के मुताबिक, “मोदी सरकार की सख्त सुरक्षा नीति, लगातार चलाए गए अभियान और विकास योजनाओं के कारण यह संभव हो पाया है।” करीब एक साल पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने माओवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की थी।

सोमवार को लोक सभा को सम्बोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों का केंद्रीय नेतृत्व, पोलित ब्यूरो और अन्य प्रमुख संरचनाएं अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार नक्सलियों से बातचीत नहीं करती, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है।

अमित शाह द्वारा वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने की समयसीमा तय करने के बाद से ही इस पर बहस चली पड़ी क्या यह व्यावहारिक है। अब जब गृह मंत्री ने सदन में इसके लगभग समाप्ति की घोषणा कर दी है उसके बाद से यह बहस चल पड़ी है कि केन्द्र सरकार का यह दावा जमीनी हकीकत से कितना मेल खाता है। ‘आंकड़े बोलते हैं’ की आज की कड़ी में जनसत्ता ने इसी सवाल की पड़ताल करेंगे।

‘वामपंथी उग्रवाद’ क्या होता है?

भारत सरकार के गृह विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) की परिभाषा बताई गई है। भारत में सक्रिय उग्रवादी समूह (मुख्य रूप से CPI-माओवादी) जो सशस्त्र विद्रोह को माध्यम बनाकर संवैधानिक सरकार को सत्ता से हटाना चाहते हैं और उसके बदले कम्युनिस्ट राज्य स्थापित करना चाहते हैं, वो वामपंथी उग्रवादी हैं। इन्हीं को नक्सलवादी, माओवादी कहा जाता है।

Special Report 26 साल की नक्सल हिंसा: एक पूरा हिसाब मार्च 2000 से मार्च 2026 तक | स्रोत: SAIR एवं MHA 12,177 कुल मौतें (2000–2026) 5,680 कुल हिंसक घटनाएं पीड़ित: कौन कितने साल-दर-साल चार्ट अहम पड़ाव दशक तुलना 2026: अब तक पूरा डेटा 26 साल में कुल नुकसान 12,177 कुल मौतें 2000-2026 5,680 कुल हिंसक घटनाएं 2026 तक का डेटा (मार्च 30) किसकी कितनी जान गई? 4,138 आम नागरिक 2,723 सुरक्षाबल शहीद 5,064 नक्सली मारे गए विश्लेषण कुल मौतों में सबसे बड़ा हिस्सा नक्सलियों का 12,177 कुल मौतों में 5,064 (41.6%) नक्सली, 4,138 (34%) आम नागरिक और 2,723 (22.4%) सुरक्षाबल शामिल हैं। 2000-2026 के बीच यह आंकड़े भारत में वामपंथी उग्रवाद के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हैं। स्रोत: SAIR (South Asia Intelligence Review) एवं MHA | डेटा provisional है साल-दर-साल: कुल मौतें (2000-2026) 2000 278 2001 459 2002 431 2003 583 2004 280 2005 712 2006 734 2007 672 2008 646 2009 1013 2010 1180 2011 606 2012 378 2013 418 2014 350 2015 256 2016 434 2017 335 2018 411 2019 302 2020 239 2021 237 2022 135 2023 148 2024 397 2025 477 2026 66 2010 सबसे हिंसक वर्ष (1,180 मौतें) | 2022 ऐतिहासिक न्यूनतम (135) | 2026 का डेटा मार्च 30 तक बड़े ट्रेंड्स ↑ 2003-2010: लगातार बढ़ोतरी — CPI(Maoist) का सबसे ताकतवर दौर ↓ 2011-2015: तेज गिरावट — ऑपरेशन Green Hunt का असर ↔ 2016-2019: उतार-चढ़ाव — हिंसा 300-430 के बीच स्थिर ↓ 2020-2023: COVID और तेज ऑपरेशन्स — हिंसा न्यूनतम स्तर पर ! 2024-2025: अचानक उछाल — 397 और 477 मौतें, चिंता बढ़ी स्रोत: SAIR एवं MHA | 2026 का डेटा मार्च 30 तक तीन अहम पड़ाव ▲ 2010 — सबसे खूनी दौर 1,180 मौतें | 481 घटनाएं 26 साल का सबसे हिंसक वर्ष — 2009 और 2010 लगातार दो साल 1000 से अधिक मौतें। इस वर्ष 630 नागरिक, 267 सुरक्षाबल और 265 नक्सली मारे गए। ▼ 2022 — ऐतिहासिक न्यूनतम 135 मौतें | 107 घटनाएं ऐतिहासिक रूप से सबसे कम — सरकारी ऑपरेशन्स और विकास कार्यों का टर्निंग पॉइंट। 2010 की तुलना में 88.5% की गिरावट। ! 2024-25 — अचानक उछाल 397 + 477 = 874 मौतें 2022 के बाद अचानक तेज वृद्धि — दोनों वर्षों में नक्सलियों की मौतें (296 और 390) उच्च स्तर पर, जो सुरक्षाबलों के बड़े अभियानों का परिणाम है। 2009 बनाम 2010 की तुलना 2009 1,013 मौतें 2010 (चरम) 1,180 मौतें 2022 (न्यूनतम) 135 मौतें 2025 (हाल का) 477 मौतें स्रोत: SAIR एवं MHA दशक-दर-दशक तुलना 2000 का दशक 6,108 सबसे घातक दशक 2010 का दशक 4,125 गिरावट का दौर 2020 का दशक 1,944 2026 तक (आंशिक) दशकीय विश्लेषण हर दशक में हिंसा में गिरावट 2000 के दशक में 6,108 मौतें हुईं — यह नक्सल हिंसा का सबसे भयावह दौर था। 2010 के दशक में 4,125 मौतें हुईं, यानी 32.5% की कमी। 2020 के दशक में (केवल 6 साल में) 1,944 मौतें — यदि यही दर जारी रही तो पूरे दशक में सबसे कम हिंसा होगी। सुरक्षाबल शहादत: दशकीय तुलना 2000-2010 (प्रथम दशक) 1,706 शहीद 2011-2020 (द्वितीय दशक) 750 शहीद 2021-2026 (हाल के वर्ष) 267 शहीद उल्लेखनीय सुधार सुरक्षाबलों की शहादत में 84.3% की कमी — 2000-2010 के 1,706 से 2021-2026 के 267 तक। बेहतर खुफिया तंत्र और प्रशिक्षण का परिणाम। स्रोत: SAIR एवं MHA 2026: अब तक का हाल (मार्च 30 तक) सिर्फ 3 महीने का डेटा — ऐतिहासिक रूप से कम 20 घटनाएं 66 कुल मौतें 1 सुरक्षाबल शहीद 2 नागरिक मौतें (2026) 63 नक्सली मारे गए (2026) 1 सुरक्षाबल शहीद (2026) 2026 विश्लेषण पहले 3 महीनों में ऐतिहासिक रूप से कम हिंसा मार्च 30, 2026 तक केवल 20 घटनाएं और 66 मौतें दर्ज हुई हैं। नागरिक मौतें मात्र 2 और सुरक्षाबल शहादत सिर्फ 1 — यह 26 साल में किसी भी वर्ष की तुलना में सबसे बेहतर शुरुआत है। हालांकि 63 नक्सली मौतें बड़े अभियानों की ओर संकेत करती हैं। ध्यान दें 2026 का डेटा provisional है और केवल मार्च 30 तक का है। 2000 का डेटा मार्च 6 से शुरू है। स्रोत: SAIR (South Asia Intelligence Review) एवं MHA। स्रोत: SAIR एवं MHA | डेटा provisional है संपूर्ण डेटा पूरा डेटा: 2000-2026 2000 से 2026 तक के सभी वर्षों का विस्तृत डेटा। 2010 चरम वर्ष (लाल), 2022 न्यूनतम वर्ष (हरा)। साल घटनाएं नागरिक सुरक्षाबल नक्सली कुल 2000 116 94 40 135 278 2001 199 130 116 169 459 2002 182 123 115 163 431 2003 319 193 114 246 583 2004 127 89 82 87 280 2005 343 259 147 282 712 2006 248 249 128 343 734 2007 274 218 234 195 672 2008 246 184 215 228 646 2009 407 368 319 314 1013 2010 481 630 267 265 1180 2011 302 259 137 210 606 2012 235 156 96 125 378 2013 186 164 103 151 418 2014 185 127 98 121 350 2015 171 90 56 110 256 2016 263 122 62 250 434 2017 200 107 76 152 335 2018 217 108 73 230 411 2019 176 99 49 154 302 2020 138 81 44 134 239 2021 124 58 51 128 237 2022 107 53 15 67 135 2023 112 61 31 56 148 2024 161 80 21 296 397 2025 141 54 33 390 477 2026 20 2 1 63 66 कुल 5,680 4,138 2,723 5,064 12,177 2000 का डेटा मार्च 6 से | 2026 का डेटा मार्च 30 तक | स्रोत: SAIR एवं MHA | डेटा provisional है Express InfoGenIE

साल 2000 से अब तक, माओवाद के आंकड़े

वर्ष हत्याओं की घटनाएं नागरिक सुरक्षा बल आतंकवादी/उग्रवादी निर्दिष्ट नहीं कुल 2000 116 94 40 135 9 278 2001 199 130 116 169 44 459 2002 182 123 115 163 30 431 2003 319 193 114 246 30 583 2004 127 89 82 87 22 280 2005 343 259 147 282 24 712 2006 248 249 128 343 14 734 2007 274 218 234 195 25 672 2008 246 184 215 228 19 646 2009 407 388 319 314 12 1013 2010 481 630 267 265 18 1180 2011 302 259 137 210 0 608 2012 235 158 96 125 1 378 2013 186 164 103 151 0 418 2014 185 127 98 121 4 350 2015 171 90 56 110 0 256 2016 283 122 62 250 0 434 2017 200 107 76 152 0 335 2018 217 108 73 230 0 411 2019 176 99 49 154 0 302 2020 138 61 44 134 0 239 2021 124 58 51 128 0 237 2022 107 53 15 67 0 135 2023 112 61 31 56 0 148 2024 181 80 21 296 0 397 2025 141 54 33 390 0 477 2026 20 2 1 63 0 66 कुल 5680 4138 2723 5064 252 12177 सोर्स:साउथ एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू

सोर्स: एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू

राज्य दर राज्य कैसे सिमटा माओवाद

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब देश में 126 नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, 2025 आते-आते वो संख्या घटकर 11 पर पहुंच गई है। वर्तमान में भारत सरकार के मुताबिक 11 जिले नक्सल प्रभावित माने गए हैं। नीचे दी गई टेबल से इसे समझते हैं-

राज्य प्रभावित जिले छत्तीसगढ़ बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नारायणपुर, सुकमा झारखंड पश्चिम सिंहभूम महाराष्ट्र गढ़चिरौली ओडिशा कोरापुट मध्य प्रदेश बालाघाट सोर्स: MHA

2019 से अब तक, छत्तीसगढ़ में कैसे सिकुड़ा माओवाद

छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा नक्सलप्रभावित राज्य है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 26 सालों में अकेले छत्तीसगढ़ में माओवाद हिंसा की वजह से 1090 आम लोगों ने जान गंवाई है, इसी दौरान 1250 सुरक्षाबल भी शहीद हुए हैं। इन 26 सालों में अलग-अलग ऑपरेशन्स में 1966 नक्सली मारे गए हैं। लेकिन अगर 2019 से ट्रेंड देखा जाए तो स्थिति बदली है। नीचे दी गई टेबल से समझते हैं-

वर्ष हत्याओं की घटनाएं नागरिक सुरक्षा बल आतंकवादी/उग्रवादी निर्दिष्ट नहीं कुल 2019 72 30 19 73 0 122 2020 70 28 37 70 0 135 2021 71 29 45 45 0 119 2022 62 30 10 32 0 72 2023 64 37 26 23 0 86 2024 118 57 18 235 0 310 2025 92 43 21 299 0 363 2026 13 2 0 31 0 33 सोर्स: छत्तीसगढ़ में माओवाद, एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू

झारखंड में माओवाद की स्थिति

सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब देश में 126 नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे, 2025 आते-आते वो संख्या घटकर 11 पर पहुंच गई है। वर्तमान में भारत सरकार के मुताबिक 11 जिले नक्सल प्रभावित माने गए हैं। नीचे दी गई टेबल से 2019 के बाद से झारखंड में माओवाद की स्थिति समझते हैं-

वर्ष हत्याओं की घटनाएं नागरिक सुरक्षा बल आतंकवादी/उग्रवादी निर्दिष्ट नहीं कुल 2019 36 20 13 31 0 64 2020 24 8 2 18 0 28 2021 22 11 6 8 0 25 2022 14 6 2 13 0 21 2023 28 14 5 14 0 33 2024 18 12 3 11 0 26 2025 25 7 7 41 0 55 2026 2 0 0 17 0 17 सोर्स: झारखंड में माओवाद, एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू

महाराष्ट्र में माओवाद का कितना प्रभाव?

महाराष्ट्र में माओवाद की वजह से पिछले 26 सालों में 206 लोगों की मौत हुई है, 172 सुरक्षाकर्मी के जवान शहीद हुए हैं। इसी दौरान 368 माओवादियों को भी मौत के घाट उतारा गया है। नीचे दी गई टेबल से 2019 के बाद का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं-

वर्ष हत्याओं की घटनाएं नागरिक सुरक्षा बल आतंकवादी/उग्रवादी निर्दिष्ट नहीं कुल 2019 22 19 15 17 0 51 2020 11 4 3 9 0 16 2021 9 4 0 49 0 53 2022 7 5 0 2 0 7 2023 8 5 0 6 0 11 2024 7 3 0 24 0 27 2025 6 2 1 10 0 13 2026 2 0 1 7 0 8 सोर्स: महाराष्ट्र में माओवाद, एशिया इंटेलिजेंस रिव्यू

माओवादियों की गिरफ्तारी, कितनों का सरेंडर?

देश की संसद में समय-समय पर सरकार ने माओवादियों की गिरफ्तारी और उनके सरेंडर को लेकर डेटा दिया है। नीचे दी गई टेबल में 2019 से लेकर 2025 के बीच का डेटा मिला है। इस डेटा के समझ आता है कि पिछले आठ सालों में नक्सलियों ने बड़ी संख्या में खुद सरेंडर किया है।

साल गिरफ्तार नक्सली नक्सलियों का सरेंडर 2019 1,276 440 2020 1,110 475 2021 1,153 736 2022 816 496 2023 924 376 2024 1,090 881 2025 1,022 2,337 सोर्स: देश की संसद

माओवाद का इतिहास?

58 साल पहले पश्चिम बंगाल के सिलिगुड़ी जिले के नक्सलबाड़ी गांव में एक आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन के तहत आदिवासी किसानों ने हथियार उठाए थे। उस समय के चीनी नेता माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट विचारधारा से ये सभी प्रभावित थे। इन नाराज किसानों का प्रतिनिधित्व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट) कर रही थी। दो नेता मुख्य रूप से सक्रिय थे- चारू मजूमदार और कानू सान्याल। इनका मानना था कि शस्त्र क्रांति के जरिए ही सामाजिक और आर्थिक समानता लाई जा सकती है। ये नेता किसानों और आदिवासियों को जमीन का अधिकार दिलवाना चाहते थे।

इस आंदोलन की शुरुआत क्योंकि नक्सलबाड़ी गांव से हुई, ऐसे में आंदोलन में शामिल लोगों को ‘नक्सलवादी’ कहा जाने लगा। धीरे-धीरे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक इस विचारधारा का प्रसार हुआ। इन क्षेत्रों को ‘रेड कॉरिडोर’ कहकर संबोधित किया जाने लगा। नक्सलियों ने सबसे ज्यादा पुलिस, सुरक्षाबलों और सरकारी ढांचे को निशाने पर लेने का काम किया। लगातार बढ़ती हिंसक गतिविधियों के कारण यह समस्या देश की एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बन गई।

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