भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली में देश भर के आदिवासी इकट्ठा हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े जनजातीय सुरक्षा मंच (JSM) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डेढ़ लाख से ज्यादा आदिवासियों के एकत्रित होने का दावा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर आदिवासी नेताओं ने डीलिस्टिंग (Delisting) की माँग भी उठायी।

बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम से पहले भी कई प्रमुख आदिवासी नेता डीलिस्टिंग को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में आवाज उठा रहे थे। डीलिस्टिंग का मुद्दा कई दशकों से उठता-दबता रहा है। यह मुद्दा उन क्षेत्रों में दूरगामी असर डाल सकता है जहाँ आदिवासी आबादी रहती है।

आइए जानते हैं कि यह मुद्दा क्या है, आदिवासी समाज की इस माँग का जमीनी मतलब क्या है।

डीलिस्टिंग (Delisting) क्या है?

डीलिस्टिंग का सरल हिन्दी अर्थ हुआ- लिस्ट से बाहर करना। आदिवासियों की इस माँग के सन्दर्भ में डीलिस्टिंग का मतलब है, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना।

क्या है संविधान का अनुच्छेद 342?

डीलस्टिंग की माँग कर रहे आदिवासी नेता केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस विशिष्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति (एसटी) माने जाने वाली जनजातियों या आदिवासी समुदायों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है।

आदिवासी नेता चाहते हैं कि केंद्र सरकार डीलिस्टिंग संशोधन विधेयक लाए ताकि जो आदिवासी अपना मूल धर्म छोड़कर दूसरे धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति वर्ग से बाहर किया जा सके। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि धर्म बदल लेने वाले आदिवासी अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ उठाते हैं और साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले फायदे भी लेते हैं। इस तरह वे दुहरा लाभ ले रहे हैं।

डीलिस्टिंग का समर्थन करने वालों का कहना है कि इससे आदिवासी मान्यताओं को मानने वालों को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलेगा और साथ ही आदिवासी संस्कृति और पहचान भी सुरक्षित रहेगी।

एसटी नेता एससी आरक्षण का दे रहे हैं उदाहरण

धर्म परिवर्तन कर चुके आदिवासियों को एसटी लिस्ट से बाहर करने की माँग करने वाले नेता अनुसूचित जाति (SC) वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का उदाहरण दे रहे हैं। एससी वर्ग का आरक्षण केवल हिन्दू, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों को मिलता है। जो लोग ईसाई या मुस्लिम रिलीजन में कनवर्ट हो चुके हैं, उन्हें एससी का आरक्षण नहीं मिलता है। एसटी नेता चाहते हैं कि एससी की तरह ही उनके वर्ग में भी केवल उन्हीं को आरक्षण मिले जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया है।

डीलिस्टिंग का विरोध करने वालों का क्या तर्क है?

दूसरी ओर, ईसाई या अन्य धर्म अपना चुके एसटी डीलिस्टिंग का विरोध करते रहे हैं। डीलिस्टिंग का विरोध करने वालों का कहना है कि उनके पूर्वज आदिवासी थे इसलिए वे भी आदिवासी हैं। डीलिस्टिंग के विरोधियों के अनुसार धर्म की आजादी संविधान द्वारा दिया गया मौलिक अधिकार है और ऐसे में डीलिस्टिंग की मांग करना गलत है।

आदिवासियों की सभा में अमित शाह ने क्या कहा?

दिल्ली में हुए आयोजन में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। शाह ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को गरिमा के साथ अपने स्वदेशी धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रलोभन देकर या डरा-धमकाकर किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि आदिवासी अनेक मान्यताओं का पालन करते हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं, जो हमें सनातन धर्म से जोड़ती है।

डीलिस्टिंग विधेयक पारित होने के बाद क्या होगा?

यदि केंद्र सरकार डीलिस्टिंग विधेयक पारित करने को तैयार हो जाती है तो हिन्दू या सरना धर्म छोड़कर अन्य रिलीजन अपना चुके समुदाय को आरक्षण समेत एसटी वर्ग को मिलने वाले विभिन्न सरकारी लाभ मिलने बन्द हो जाएंगे।

एसटी का दर्जा मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का विचार

इसी साल एसटी वर्ग से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेने मात्र से उसका एसटी का दर्जा समाप्त नहीं हो जाता।

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि “किसी व्यक्ति का एसटी का दर्जा तभी समाप्त हो सकता है जब वह आदिवासी जीवन पद्धति और सामुदायिक पहचान से पूरी तरह दूर हो जाए।”

‘यूसीसी का कोई प्रावधान आदिवासियों पर लागू नहीं होगा’

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) से बाहर रखा है। शाह ने जनजातीय समाज से अनुरोध किया कि इस मामले में आदिवासी या जनजातीय समाज को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।