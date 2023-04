अंक‍िता देशकर

जनसत्ता.कॉम को रामायण टीवी शो का टाइटल सॉन्ग गाते हुए दो किशोरों का एक वीडियो मिला, जिसे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों पर साझा किया जा रहा है। हमें हमारे जांच में पता चला कि वायरल वीडियो एडिटेड है।

क्या हो रहा है वायरल?

जनसत्ता.कॉम ने पाया कि यह वीडियो फेसबुक और ट्विटर दोनों प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। इसके साथ कैप्शन में लिखा जा रहा था: Indian idol जैसे अमेरिकन शो में अमेरिकन बच्चों ने रामायण सीरियल का टाइटल सॉन्ग गाया और सब की आंखों ने अश्रुधारा आने लगी …..मां भारतीय ?@narendramodi

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो को InVid टूल में अपलोड करके और उससे स्क्रीन ग्रैब बनाकर जांच शुरू की।

हमने कई स्क्रीन ग्रैब को गूगल रिवर्स इमेज सर्च पर भी डाला। यह एक विशेष कीफ़्रेम पर था, जिसमें दोनों प्रतियोगियों की तस्वीर दिखाई दे रही थी।

छानबीन हमें globalnews.ca की एक रिपोर्ट तक ले गया। रिपोर्ट शीर्षक है: WATCH: Boys perform anti-bullying rap on ‘Britain’s Got Talent’

इसके बाद हमने कीवर्ड सर्च के जरिए गूगल पर सर्च किया और ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट के वेरिफाइड यूट्यूब चैनल पर पहुंचे, जहां हमें वायरल क्लिप का मूल वीडियो मिला।

डिस्क्रिप्शन में अंग्रेजी में लिखा था: Simon finally gets around to pushing his Golden Buzzer for a youthful musical duo. Bars & Melody combine cuteness and originality, charming our audience with their skills.

यह वीडियो 11 मई, 2014 को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। 4 मिनट 20 सेकंड पर वही शीन देखने सकता है जो वायरल हो रहा है।

हमें इस परफॉर्मेंस के बारे में ऑनलाइन कुछ खबरें भी मिलीं। हमें फॉक्स न्यूज पर एक रिपोर्ट मिली जिसे, जुलाई 31, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसका अंग्रेजी में शीर्षक था: Boys blow away Simon Cowell with anti-bullying song

निष्कर्ष

अमेरिकन टैलेंट शो में कंटेस्टेंट्स ने ‘रामायण’ का टाइटल सॉन्ग नहीं गाया, वायरल वीडियो एडिटेड है, मूल वीडियो ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट का है, जहां दो लड़कों ने एक एंटी-बुलिंग गाना गाया है।