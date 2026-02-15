भारत में मौत की सजा का इंतजार कर रहे कुल 571 लोगों में 21 महिलाएं हैं। इन महिलाओं पर आतंकवाद, सामूहिक हत्याकांड, शान की खातिर हत्या और अन्य जघन्य अपराधों तक के मामलों में दोष साबित हो चुका है। इनमें से चार महिलाएं एक दशक से अधिक समय से मृत्युदंड की सजा पर अमल का इंतजार कर रही हैं। ये महिलाएं अलग-अलग राज्यों, परिस्थितियों से आती हैं।

सबसे पुराना मामला मुंबई के गेटवे आफ इंडिया और जवेरी बाजार के पास हुए 2003 के विस्फोटों से जुड़ा है। उस मामले में फहमीदा सैयद को दोषी ठहराया गया है। फहमीदा सैयद को 2009 में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसपर 16 वर्षों से अमल का इंतजार है। ‘नेशनल एकेडमी आफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च’ (एनएएलएसएआर) यूनिवर्सिटी के स्क्वायर सर्कल क्लिनिक की रपट के अनुसार, मौत की सजा का इंतजार कर रही महिला कैदियों को केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जेलों में रखा गया है।

इस महिलाओं में से नौ महिलाएं अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें फहमीदा मोहम्मद हनीफ सैयद का मामला आतंकवाद से जुड़ा है। वर्ष 2003 में मुंबई के गेटवे आफ इंडिया और जवेरी बाजार बम विस्फोटों के मामले में वर्ष 2009 में फहमीदा को दोषी ठहराया गया। उसे आइपीसी की धारा धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 427 (उपद्रव), आतंकवाद निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(क) (आतंकवादी कृत्य जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु होती है) समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया गया। उच्च न्यायालय ने 2012 में सजा पर मुहर लगाई।

उत्तर प्रदेश की शबनम को वर्ष 2008 में परिवार के सात सदस्यों की हत्या का दोषी पाया गया। उसे हत्या, 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2013 में मौत की सजा पर मुहर लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड को बरकरार रखा। उसकी पुनर्विचार याचिका खारिज की जा चुकी है।

हरियाणा की सोनम डाल भी वर्ष 2009 में अपने परिवार के सदस्यों की सामूहिक हत्याओं में दोषी ठहराई जा चुकी है। 2014 में फैसला आया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2018 में सजा पर मुहर लगाई। फिलहाल, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उत्तर प्रदेश की गीता देवी को वर्ष 2010 में अपनी बहू और पोती की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। यूपी की जलधारा को वर्ष 2017 में शान की खातिर हत्या के मामले में हत्या, दंगा, घातक हथियार से दंगा के तहत दोषी ठहराया गया। वर्ष 2022 में फांसी की सजा सुनाई गई। मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित है। जलधारा को अपनी बेटी और उसके प्रेमी की अंतरजातीय संबंध रखने के कारण हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

यूपी की ही रूपा सिंह ने वर्ष 2020 में संपत्ति विवाद को लेकर परिवार के छह सदस्यों की हत्या कर दी थी। उसे 2025 में मौत की सजा सुनाई गई। मामला इलाहाबाद हाई कोट में लंबित है। इसी तरह नाजिमा को वर्ष 2014 में एक आयक अधिकारी की मां, भाई और भाभी की हत्या के साथ ही डकैती डालने के मामले में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मौत की सजा हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि के अधीन है। इसी मामले में हाशिमा को भी सजा ए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। उसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है।

पंजाब की नीलम को वर्ष 2021 में दो वर्षीय बच्चे का अपहरण और हत्या के मामले में 2024 में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में उसकी याचिका लंबित है। छत्तीसगढ़ में किरण बाई को वर्ष 2010 में दो वर्षीय बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोप में 2014 में दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। उनकी दया याचिका फिलहाल लंबित है। हरियाणा की पूनम को वर्ष 2023 में एक डाक्टर के घर में डकैती व हत्या के आरोप में 2025 में मौत की सजा सुनाई गई थी। मौत की सजा पर फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में पुष्टि लंबित है।

उत्तर प्रदेश की मसीतान को वर्ष 2024 में दहेज हत्या व अन्य मामलों में वर्ष 2025 में मौक की सजा सुनाई गई थी। उसकी मौत की सजा पर फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुष्टि लंबित है। इसी तरह यूपी की मनु को 2024 में उस व्यक्ति की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी जिसने उसके रिश्ते पर आपत्ति जताई थी। निचली अदालत ने उसे हत्या और सबूत नष्ट करने से संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया। यह मामला फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है।

प्रियंका को वर्ष 2024 में अपने तीन बेटों को डुबोकर मारने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। उसका चौथा बच्चा इस घटना में बच गया। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। महाराष्ट्र की पुनीकुमारी धोलाराम बिश्नोई को अपने दुधमुंही बच्ची के बलात्कार और हत्या में सहायता करने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि के लिए लंबित है। केरल की रफीका वर्ष 2022 में लूट के प्रयास के दौरान 71 वर्षीय पड़ोसी की हत्या करने में 2024 में सजा सुनाई गई। मामला केरल उच्च न्यायालय में लंबित है।

मध्य प्रदेश की कंचन कोल को अपनी सास की हत्या के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, उसने उन पर हंसिया से 95 बार हमला किया था। केरल की ग्रीष्मा को जहर देकर प्रेमी की हत्या के मामले में सजा सुनाई गई। उसकी दोषसिद्धि और मौत की सजा के खिलाफ अपील केरल हाई कोर्ट में लंबित है। कर्नाटक की लक्ष्मी को अपने पति की हत्या के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद मृत्युदंड सुनाया गया। यह मृत्युदंड कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि के अधीन है।

बिहार की पूनम देवी को अपनी नाबालिग बेटी की हत्या में मौत की सजा दी गई है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा अभी पुष्टि की जानी बाकी है। केरल की रेजानी को एक गर्भवती महिला और उसके अजन्मे बच्चे की हत्या में उसकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे कथित तौर पर उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया था। उसकी मौत की सजा केरल हाई कोर्ट द्वारा पुष्टि के अधीन है।

इन मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के संदर्भ में मृत्युदंड की संवैधानिकता के मुद्दे पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। देश भर में मृत्युदंड प्राप्त कैदियों का प्रतिनिधित्व कर रहे युग मोहित चौधरी कहते हैं कि मृत्युदंड की सजा के दौरान कैदी की गरिमा पूरी तरह से छीन ली जाती है।