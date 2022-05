हिमाचल काडर 1987 के आईएएस अधिकारी व पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का सलाहकार नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार (PM Advisor) के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तरुण कपूर (Tarun Kapoor) की नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से ​दो साल तक के लिए की गई है। इस बाबत कार्मिक मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

कौन हैं तरुण कपूर: तरुण कपूर शिमला (Shimla) शहर के केलेस्टन यानी लांगवुड क्षेत्र के रहने वाले हैं। कपूर की स्कूली शिक्षा मंडी व पालमपुर में हुई है। उनके पिता बिजली विभाग में सेवाएं दे चुके हैं। तरुण कपूर ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और बाद में एमबीए किया हुआ है। पिछले साल ही तरुण कपूर, केंद्र सरकार के पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव (Ministry of Petroleum and Natural Gas) पद से 30 नवंबर, 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं।

कई पदों पर संभाल चुके हैं जिम्मेदारी: प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त किये गए तरुण कपूर की गिनती देश के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों (Senior Officers) में होती है। तरुण कपूर के पास केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर काम करने का करीब 33 वर्षों का लंबा अनुभव है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में उन्होंने ऊर्जा, वन, पीडब्ल्यूडी, खाद्य-आपूर्ति, एक्साइज विभाग और पर्यावरण जैसे विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी हैं।

राष्ट्रीय सोलर मिशन में भी रही भूमिका: तरुण कपूर, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के चीफ, हिमाचल प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) के साथ-साथ चंबा जिले के जिलाधिकारी (DM) भी रह चुके हैं। तरुण कपूर दिल्ली डिवेलपमेंट बोर्ड (DDA) के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of new and renewable energy) में भी सेवाएं दी है, जहां वे राष्ट्रीय सोलर मिशन (Solar Mission) को देखते थे।

इन दो अधिकारियों को भी मिली है पीएमओ में जगह: कपूर के अलावा दो अन्य अधिकारियों को भी प्रधानमंत्री कार्यालय में जगह दी गई है। इनमें 1994 बैच के एमपी-कैडर के आईएएस अधिकारी हरि रंजन राव (IAS Hari Ranjan Rao) और 1994 बैच के बिहार-कैडर के आईएएस अधिकारी आतिश चंद्र (IAS Atish Chandra) को पीएमओ में अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary) के पद पर तैनात किया गया है।

हरि रंजन राव वर्तमान में दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड (Universal Services Obligation Fund) के प्रशासक (Administrator) का पद संभाल रहे हैं। जबकि चंद्रा भारतीय खाद्य निगम, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (CMD) पद पर तैनात थे।