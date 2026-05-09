पश्चिम बंगाल की राजनीति में टकराव अगर किसी एक चेहरे से पहचाना जाता है, तो वह शुभेंदु अधिकारी हैं। यह वह नेता नहीं हैं जो बयान देकर माहौल संभालते हैं, बल्कि वह हैं जो सीधे मैदान में उतरकर लड़ाई तय करते हैं। नंदीग्राम से निकली उनकी राजनीति ने सिर्फ जमीन का विवाद नहीं बदला, बल्कि सत्ता की दिशा भी मोड़ दी। और फिर वही शुभेंदु, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद सिपाही माने जाते थे, 2020 में पाला बदलकर उसी सत्ता के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता बन गए।

2021 में जब नंदीग्राम की सीट पर उनका मुकाबला खुद ममता बनर्जी से हुआ, तो यह सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि सीधी राजनीतिक टक्कर थी – और नतीजे ने साफ कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी सिर्फ संगठन के नेता नहीं, बल्कि मुकाबला जीतने वाला चेहरा भी हैं। उनकी राजनीति का एक ही नियम दिखता है – पीछे हटना विकल्प नहीं है।

15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में जन्मे शुभेंदु अधिकारी ऐसे परिवार से आते हैं, जहां राजनीति रोजमर्रा का हिस्सा थी। उनके पिता शिशिर अधिकारी खुद एक मजबूत राजनीतिक चेहरा रहे। लेकिन विरासत मिलना और पहचान बनाना दो अलग बातें हैं। शुभेंदु ने अपनी पहचान जमीन पर सक्रिय रहकर बनाई।

अगर उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तलाशा जाए, तो वह 2007 का नंदीग्राम आंदोलन है। यह केवल जमीन अधिग्रहण का विरोध नहीं था, बल्कि बंगाल की राजनीति की दिशा बदलने वाला क्षण बन गया। शुभेंदु अधिकारी इस आंदोलन के सबसे सक्रिय चेहरों में रहे। उस दौर में, जब हालात बेहद तनावपूर्ण थे, वे लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ते रहे। यही वह समय था, जब उनका नाम पूरे राज्य में गूंजा और उनकी राजनीतिक पहचान मजबूत हुई।

कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद सहयोगी रहे शुभेंदु ने 2020 में भाजपा का दामन थामा

नंदीग्राम के बाद उनका कद तेजी से बढ़ा। वे लगातार चुनाव जीतते गए और ममता बनर्जी के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हो गए। सरकार बनने के बाद उन्हें परिवहन और सिंचाई जैसे अहम मंत्रालय मिले। संगठन और प्रशासन, दोनों पर उनकी पकड़ मजबूत होती गई और वे तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में गिने जाने लगे।

लेकिन राजनीति में स्थायित्व कम ही होता है। समय के साथ ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच मतभेद बढ़ने लगे। शुरुआत में यह असहमति संगठन के भीतर सीमित रही, लेकिन धीरे-धीरे यह सार्वजनिक टकराव में बदल गई। फैसलों में भूमिका, संगठनात्मक संतुलन और राजनीतिक दिशा को लेकर उठे सवालों ने इस दूरी को और बढ़ाया।

आखिरकार 2020 में उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यह केवल एक नेता का दल बदलना नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत भी था। इस कदम ने राज्य की सियासत में नई धुरी बना दी।

2021 के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर उनका सीधा मुकाबला ममता बनर्जी से हुआ। यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया। नतीजा आया तो शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की। यह जीत प्रतीकात्मक भी थी, क्योंकि जिस नंदीग्राम ने उन्हें पहचान दी, उसी ने उन्हें नई राजनीतिक ऊंचाई भी दी।

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शुभेंदु अधिकारी की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान उनकी आक्रामक शैली है। वे मुद्दों को सीधे और तीखे अंदाज में उठाते हैं। नंदीग्राम आंदोलन के दिनों से ही उनकी छवि एक ऐसे नेता की रही है, जो दबाव में पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि उन्हें एक जमीनी और संघर्षशील नेता के रूप में देखा जाता है।

तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के बाद ममता बनर्जी के साथ उनका टकराव और खुलकर सामने आया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और राजनीतिक हमले तेज हुए, जिसने बंगाल की राजनीति को और अधिक ध्रुवीकृत कर दिया। यह टकराव केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि राजनीतिक विचार और रणनीति के स्तर पर भी दिखाई देने लगा।

चुनाव के बाद उन्हें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इस भूमिका में भी उनका रुख आक्रामक ही रहा। वे लगातार सरकार को घेरते रहे और खुद को भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में स्थापित किया।

हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। राज्य की जटिल राजनीतिक संरचना में अपनी पकड़ को बनाए रखना और उसे विस्तार देना आसान नहीं है। उन्हें अपने प्रभाव को क्षेत्रीय दायरे से निकालकर पूरे राज्य में मजबूत करना होगा।

शुभेंदु अधिकारी का सफर यह दिखाता है कि राजनीति में केवल पद ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि समय पर लिए गए फैसले और जमीनी पकड़ ही असली पहचान बनाते हैं। नंदीग्राम से शुरू हुई उनकी कहानी आज भी उसी जमीन से ताकत लेती है। आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य क्या दिशा लेगा, यह भले समय तय करे, लेकिन यह साफ है कि पश्चिम बंगाल की सियासत में उनका नाम लंबे समय तक केंद्र में बना रहेगा।