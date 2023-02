BBC Documentary Row: ‘हमारा समय बर्बाद न करें’ BBC पर बैन लगवाने पहुंचे हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, खारिज कर दी याचिका

Hindu Sena: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना की जनहित याचिका को पूरी तरह गलत बताया है।

हिंदू सेना ने अपनी याचिका में बीबीसी पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग का आरोप लगाया था।

