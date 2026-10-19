‘किस्सा मुख्यमंत्री का’ में आज बात करेंगे राज्य की चौथी मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के बारे में। सुचेता न सिर्फ यूपी बल्कि देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थीं। चंद्र भानु गुप्ता के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। आइए आपको बताते हैं यूपी को कैसे मिली अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री।

साल 1963 में कामराज प्लान की वजह से कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर थी। इसी दौरान सितंबर के आखिरी हफ्ते में चंद्र भानु गुप्ता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेबी कृपलानी से मिलने के लिए नई दिल्ली गए थे। उन दिनों जेबी कृपलानी अस्वस्थ थे और विलिंगडन अस्पताल (अब राम मनोहर लोहिया अस्पताल) में भर्ती थे। जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता उनकी देखभाल के लिए उनके साथ थीं। सुचेता उस समय चंद्र भानु गुप्ता सरकार में मंत्री भी थीं।

इसी दौरान बातचीत में जेबी कृपलानी ने मजाकिया अंदाज में जेबी गुप्ता से कहा, ‘आप CM का पद उन्हें (सुचेता) क्यों नहीं दे देते?’

यह आइडिया चंद्र भानु गुप्ता को पसंद आया और उन्होंने सही मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने स्थान पर सुचेता कृपलानी को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया। उस समय कांग्रेस में कमलापति त्रिपाठी जैसे लोग एक्टिव थे।

हालांकि सुचेता कृपलानी के अनुसार, जब जीबी पंत के बेटे केसी पंत जीबी कृपलानी से मिलने के लिए अस्पताल आए थे तो उन्होंने बताया कि सुचेता का नाम पर चंद्र भानु गुप्ता के उत्तराधिकारी के रूप में विचार किया जा रहा है। इस पर आखिरी फैसला लखनऊ में हुई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में लिया गया।

यहां कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए विधायकों के सामने सुचेता और कमलापति त्रिपाठी का नाम रखा गया और सभी विधायकों को अपने पसंद के नेता का नाम लिखने के लिए कोरा कागज दिया गया। जब वोटों की गिनती पूरी हुई तो सुचेता कृपलानी को 99 वोट अधिक मिले।

इस तह वो कांग्रेस विधायक दल की अध्यक्ष और फिर यूपी और देश की पहली सीएम बनीं। उन्होंने 2 अक्टूबर 1963 को उत्तर प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनका यह कार्यकाल केवल 13 मार्च 1967 तक (लगभग साढ़े तीन साल) रहा।

शुरुआती जीवन और शिक्षा

सुचेता कृपलानी (विवाह से पहले सुचेता मजूमदार) का जन्म 25 जून 1908 को हरियाणा के अंबाला में एक बंगाली राष्ट्रवादी परिवार में हुआ था। उनके पिता एस.एन. मजूमदार एक देशभक्त चिकित्सा अधिकारी (मेडिकल ऑफिसर) थे, जिनकी स्थानांतरण वाली नौकरी के कारण सुचेता का बचपन देश के विभिन्न हिस्सों में बीता।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर (M.A.) की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में संवैधानिक इतिहास की प्रोफेसर नियुक्त हुईं। बीएचयू में शिक्षण कार्य के दौरान ही वे स्वतंत्रता आंदोलन के विचारों से गहराई से प्रभावित हुईं और उन्होंने देश की सेवा के लिए अध्यापन का सुरक्षित करियर छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया।

स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी का साथ

1930 के दशक के उत्तरार्ध में सुचेता पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ीं। 1936 में उन्होंने प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव आचार्य जेबी कृपलानी से विवाह किया। हालांकि, उनके इस विवाह का शुरुआत में खुद महात्मा गांधी और दोनों के परिवारों ने विरोध किया था, क्योंकि आचार्य कृपलानी उम्र में उनसे काफी बड़े थे। लेकिन अपनी प्रतिबद्धता और निष्ठा से सुचेता ने महात्मा गांधी का भी दिल जीत लिया।

1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ के दौरान जब कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष पुरुष नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, तब सुचेता कृपलानी ने अरुणा आसफ अली जैसी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर भूमिगत होकर आंदोलन की बागडोर संभाली। उन्होंने ‘ऑल इंडिया महिला कांग्रेस’ की स्थापना की और पूरे देश में महिलाओं को आजादी की लड़ाई से जोड़ने के लिए गुप्त नेटवर्क चलाया।

1946 में जब नोआखाली (वर्तमान बांग्लादेश) में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो सुचेता महात्मा गांधी के साथ दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचीं। उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना पीड़ितों की सेवा की और पुनर्वास कार्यों का नेतृत्व किया।

संविधान सभा से लेकर संसदीय सफर तक

सुचेता कृपलानी उन 15 दूरदर्शी महिलाओं में शामिल थीं, जिन्हें भारत की संविधान सभा का सदस्य चुना गया था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में महिलाओं के अधिकारों, समानता और मौलिक अधिकारों से जुड़े प्रावधानों को शामिल कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

15 अगस्त 1947 की पूर्व संध्या पर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण “ट्रिस्ट विद डेस्टिनी” दिया था, उससे ठीक पहले संविधान सभा के औपचारिक सत्र में सुचेता कृपलानी ने ही राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ गाया था।

1952 में हुए देश के पहले आम चुनावों में वे नई दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचीं। बाद में वे 1957 और 1967 में भी सांसद चुनी गईं। उन्होंने केंद्र सरकार और कांग्रेस संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं, जिनमें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव का पद भी शामिल था।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री: ऐतिहासिक कार्यकाल

उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों ने अपने भत्तों और मांगों को लेकर राज्यव्यापी ऐतिहासिक हड़ताल कर दी। यह हड़ताल लगातार 62 दिनों तक चली। उस दौर में कर्मचारियों का दबाव बहुत अधिक था, लेकिन सुचेता कृपलानी ने प्रशासनिक अनुशासन से समझौता नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जनहित और सरकारी कामकाज को ठप करके कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता। अंततः कर्मचारियों को बिना शर्त काम पर लौटना पड़ा।

उन्होंने यूपी के खजाने को मजबूत करने के लिए फिजूलखर्ची पर कड़ा अंकुश लगाया। वे खुद अत्यंत सादगी से रहती थीं। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई और विकास कार्यों के पारदर्शी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविध राज्य में उन्होंने कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई परियोजनाओं को गति दी। साथ ही, पूर्वी यूपी के पिछड़े क्षेत्रों में नए उद्योगों की स्थापना के लिए ठोस कदम उठाए।

इसके अलावा सुचेता कृपलानी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने जनवरी 1965 से कक्षा 10 तक की सभी लड़कियों के लिए स्कूल की फीस माफ कर दी। इसके अलावा उनके कार्यकाल में ही मेरठ विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई।

राजनीतिक मतभेद और स्वाभिमान

सुचेता कृपलानी का राजनीतिक जीवन सिद्धांतों पर आधारित था। उनके पति आचार्य जेबी कृपलानी ने बाद में कांग्रेस छोड़कर अपनी अलग पार्टी (किसान मजदूर प्रजा पार्टी) बना ली थी और वे संसद में पंडित नेहरू की नीतियों के कड़े आलोचक थे। दूसरी ओर, सुचेता कांग्रेस सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री थीं।

इसके बावजूद, उन्होंने ने कभी अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों को अपने राजनीतिक कर्तव्यों के बीच नहीं आने दिया। वे संसद और विधानसभा में पूर्ण निष्पक्षता और स्वाभिमान के साथ अपनी बात रखती थीं। 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों का पालन करते हुए कांग्रेस (संगठन) का रुख किया।

अंतिम वर्ष और अमर विरासत

1967 के चुनाव के बाद वे गोंडा लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीतकर दोबारा केंद्र की राजनीति में लौटीं। 1971 में सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर होने के बाद उन्होंने अपना शेष जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन में व्यतीत किया। 1 दिसंबर 1974 को नई दिल्ली में हृदय गति रुकने से इस महान नेत्री का निधन हो गया।

(यह लेख श्यामलाल यादव की पुस्तक, ‘सत्ता के केंद्र में: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री’ पर आधारित है)

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