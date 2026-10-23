आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर को छोड़कर हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार रही। उत्तर प्रदेश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी। चौधरी चरण सिंह की पहचान भारतीय राजनीति में किसी एक पद, किसी एक पार्टी या किसी एक चुनाव से नहीं बनी। वह आज भी किसान राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चौधरी चरण सिंह ने ही कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को पहली बड़ी चुनौती दी। 1967 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर न सिर्फ अपनी सरकार बनाई, बल्कि यूपी में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बनने का इतिहास भी रचा। आगे चलकर वह भारत के प्रधानमंत्री भी बने लेकिन उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा।

हालांकि चरण सिंह की कहानी सिर्फ मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है सत्ता के भीतर संघर्ष की, किसानों और ग्रामीण समाज के बीच अपनी जमीन बनाने की, विचारधाराओं से बिल्कुल अलग-अलग दलों को एक साथ लेकर चलने की और अंततः उस गठबंधन की सीमाओं से टकराने की, जिसे वे खुद लेकर आए थे।

1967 में हिलाई ‘कांग्रेस की दीवार’

1967 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। लगातार सूखा, महंगाई और राजनीतिक असंतोष ने विपक्ष को मजबूत कर दिया था। डॉ. राम मनोहर लोहिया गैर-कांग्रेसी सरकारों के निर्माण की मुहिम चला रहे थे और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आवाज देने के लिए उनका नारा था – “संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावें सौ में साठ।”

चुनाव में कांग्रेस 425 में से सिर्फ 199 सीटें जीत सकी। यानी वह बहुमत से 14 सीट दूर रह गई। भारतीय जनसंघ ने 99 सीटें हासिल कीं। मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह जैसे युवा चेहरे भी पहली बार विधानसभा पहुंचे।

विपक्षी दलों और निर्दलीयों ने संयुक्त विधायक दल यानी SVD के जरिए सरकार बनाने की कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश असफल रही। इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच चरण सिंह और मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता के बीच पुराना तनाव निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया।

विधानसभा में दिया बगावत का ऐलान

1 अप्रैल 1967 को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी। सदन में बड़ी संख्या में विधायक मौजूद थे। तभी कांग्रेस के विधायक चरण सिंह खड़े हुए। स्पीकर ने पूछा कि वे क्या कहना चाहते हैं। तब चरण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने पार्टी छोड़कर एक नई पार्टी बना ली है – जन कांग्रेस। इसके बाद विपक्षी बेंचों से ‘चरण सिंह जिंदाबाद’ के नारे गूंजने लगे।

तब चौधरी चरण सिंह ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक दल जनता की सेवा का माध्यम हैं। अगर कोई दल इस उद्देश्य से भटक जाए तो उसके सच्चे सदस्यों का कर्तव्य है कि वे उससे अलग हो जाएं। इसके बाद विधानसभा में हुए मतदान ने कांग्रेस सरकार की बची-खुची ताकत भी खत्म कर दी। संशोधनों के पक्ष में 215 और विरोध में 198 वोट पड़े।

इसके बाद चंद्रभानु गुप्ता ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। 3 अप्रैल 1967 को चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह आजाद भारत में यूपी के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने।

सिर्फ नारे तक सीमित नहीं थी राजनीति

चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक ताकत अचानक पैदा नहीं हुई थी। उनका राजनीतिक जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से शुरू हुआ था। 1931 में वे कांग्रेस में शामिल हुए और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल भी गए। 1937 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर संयुक्त प्रांत की विधानसभा पहुंचे।

आजादी के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में वे राजस्व मंत्री बने। जमींदारी उन्मूलन के काम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके प्रयासों से बड़ी संख्या में किसानों और भूमिहीन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला।

बाद में उन्होंने राजस्व व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए। करीब 27 हजार पटवारियों के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद उन्होंने लेखपालों का नया कैडर बनाया। गृह मंत्री के रूप में भी वे प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने गए। उन्होंने पुलिस को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि FIR दर्ज न करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके।

विचारधाराओं का अजीब गठबंधन और बढ़ती मुश्किलें

चरण सिंह की पहली सरकार के पीछे एक ऐसा गठबंधन था जिसमें दक्षिणपंथी भारतीय जनसंघ से लेकर समाजवादी विचारधारा वाले दल तक शामिल थे। सभी दलों ने 19 सूत्रीय कार्यक्रम पर सहमति बनाई थी। लेकिन अलग-अलग विचारधाराओं को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं था।

भाषा का सवाल हो या कृषि भूमि पर लगान माफ करने की मांग, सरकार के भीतर मतभेद लगातार उभरते रहे। फिर भी चरण सिंह ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए। मुख्यमंत्री बनने के तीन दिन बाद ही उनकी सरकार ने फैसला किया कि स्कूलों और कॉलेजों के नामों से जातिसूचक शब्द हटाए जाएं, वरना सरकारी सहायता रोक दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल भी उनकी सरकार ने बातचीत के जरिए खत्म कराई। जुलाई 1967 में उर्दू को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने उन जिलों में, जहां 15 प्रतिशत से अधिक आबादी उर्दू बोलती थी, तहसील स्तर तक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश और नियम उर्दू में उपलब्ध कराने की घोषणा की।

लेकिन गठबंधन की अंदरूनी खींचतान खत्म नहीं हुई। जनवरी 1968 में समाजवादियों ने कृषि भूमि पर लगान माफी की मांग पूरी न होने के कारण समर्थन वापस ले लिया। दूसरे सहयोगी भी अलग होने लगे। आखिरकार 17 फरवरी 1968 को चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी।

मुख्यमंत्री की कुर्सी की चंद्रभानु गुप्ता से हुई लंबी लड़ाई

चरण सिंह और चंद्रभानु गुप्त की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता लंबे समय से चली आ रही थी। 1967 में कांग्रेस छोड़ने के बाद चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया। 1969 के मध्यावधि चुनाव में उनकी भारतीय क्रांति दल ने 98 सीटें जीतीं, लेकिन कांग्रेस सिर्फ दो सीटों से बहुमत से दूर रही और चंद्र भानु गुप्ता फिर मुख्यमंत्री बने।

1970 में दोबारा मुख्यमंत्री बने चौधरी चरण सिंह

देशव्यापी कांग्रेस विभाजन के बाद उत्तर प्रदेश में भी समीकरण बदले। चंद्र भानु गुप्ता के साथ कांग्रेस (ओ) के 90 विधायक रहे, जबकि कांग्रेस (आर) के साथ 120 विधायक थे। चंद्र भानु गुप्ता ने 1970 में इस्तीफा दिया और किस्मत ने चौधरी चरण सिंह को फिर मौका दिखाई दिया।

18 फरवरी 1970 को चरण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार भी कहानी ज्यादा लंबी नहीं चली। गठबंधन के भीतर मतभेद बढ़ते गए। 13 मंत्रियों को हटाने की उनकी कोशिश राज्यपाल ने स्वीकार नहीं की। अंततः 1 अक्टूबर 1970 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।

सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही राजनीति

चरण सिंह की राजनीति उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रही। 1974 में उन्होंने भारतीय क्रांति दल का विलय कर भारतीय लोक दल बनाया। 1977 में बागपत से लोकसभा पहुंचे और मोरारजी देसाई सरकार में गृह मंत्री बने। हालांकि मोरारजी देसाई की सरकार में आंतरिक मतभेदों के चलते 1 जुलाई 1978 को चौधरी चरण सिंह को उनके पद से हटा दिया गया।

इसके बाद चौधरी चरण सिंह ने अपने 76वें जन्मदिन पर 23 दिसंबर 1978 को दिल्ली के बॉट क्लब में किसानों की एक विशाल रैली आयोजित की। इसमें लगभग 8 लाख किसान पहुंचे, जिससे उन्होंने पूरे देश में अपनी मजबूत साख और जनसमर्थन का प्रदर्शन किया। इसके बाद 24 जनवरी 1979 को मोरारजी देसाई ने उन्हें वापस मंत्रिमंडल में शामिल किया और उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री का पद सौंपा। उन्होंने 28 फरवरी 1979 को केंद्रीय बजट पेश किया।

पार्टी में मतभेद जारी रहने पर उन्होंने 16 जुलाई 1979 को जनता पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी ‘जनता पार्टी (सेक्युलर)’ बनाई। फिर कांग्रेस के बाहरी समर्थन से 28 जुलाई 1979 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। लेकिन यह सरकार कुछ ही दिनों में संकट में आ गई। इंदिरा गांधी ने विश्वास मत से पहले समर्थन वापस ले लिया। इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वे भारत के ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं किया।

चरण सिंह की असली ताकत क्या थी?

चरण सिंह की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने किसान और ग्रामीण समाज को सत्ता की राजनीति के केंद्र में लाने की कोशिश की। 1939 में ही उन्होंने सरकारी प्रशासन में किसानों और ग्रामीण परिवारों के बच्चों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की बात रखी थी।

वे खुद को किसी एक जाति का नेता कहलाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि उनका मजबूत राजनीतिक आधार पिछड़े वर्गों और ग्रामीण समाज में था, लेकिन उन्होंने अलग-अलग जातियों और समुदायों को साथ जोड़ने की लगातार कोशिश की। यही वजह थी कि उनकी राजनीति ने आगे चलकर उत्तर भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को प्रभावित किया।

अंत नहीं, एक लंबी राजनीतिक विरासत

29 मई 1987 को दिल्ली में चरण सिंह का निधन हुआ। लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत खत्म नहीं हुई। उनकी पत्नी गायत्री देवी राजनीति में आईं, बेटी ज्ञानवती ने चुनाव जीता और बेटे अजित सिंह ने आगे चलकर राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति संभाली। इस समय जयंत चौधरी भी इसी राजनीतिक विरासत के प्रमुख चेहरे बने।

जन्मदिन के दिन मनाया जाता है किसान दिवस

दिल्ली में चौधरी चरण सिंह का स्मारक किसान घाट के नाम से जाना जाता है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया।

चरण सिंह की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने दिखाया कि राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने का खेल नहीं, बल्कि सामाजिक समूहों को राजनीतिक ताकत में बदलने की प्रक्रिया भी है। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, गठबंधन बनाए, सरकारें बनाईं और गिराईं, प्रधानमंत्री बने।

(यह लेख श्यामलाल यादव की पुस्तक, ‘सत्ता के केंद्र में: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री’ पर आधारित है)

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