‘किस्सा मुख्यमंत्री का’ में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री, चंद्र भानू गुप्ता के बारे में… चार बार अविभाजित उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले चंद्र भानू गुप्ता का सियासी सफर न सिर्फ जनसेवा और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा रहा, बल्कि देश के बड़े-बड़े शीर्ष नेताओं – जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी और चौधरी चरण सिंह के साथ उनके वैचारिक व सियासी मतभेदों के लिए भी याद किया जाता है।

चंद्र भानू गुप्ता की गिनती यूपी की सियासत में ऐसे कांग्रेसी नेताओं के रूप में होती है, जिनकी राजनीतिक सूझ-बूझ, संगठन क्षमता और कड़े फैसलों ने देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को लंबे समय तक प्रभावित किया। 14 जुलाई 1902 को अलीगढ़ जिले के अतरौली में जन्मे चंद्र भानू गुप्ता ने लखनऊ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की।

इसी दौरान वह स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। चंद्र भानू गुप्ता, उन निडर वकीलों की टीम का हिस्सा थे, जिन्हें ‘काकोरी केस’ के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का अदालत में बचाव किया। वह साल 1937 में पहली बार विधायक चुने गए। स्वतंत्रता से पहले जब 1946 में गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार बनी, तब उन्हें पंत का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें स्वास्थ्य और खाद्य मंत्री के पद दिया गया।

1952 के आम चुनावों में लखनऊ पूर्व से जीते

आजादी के बाद साल 1952 में हुए पहले आम चुनाव में चंद्र भानु गुप्ता ने लखनऊ पूर्व विधानसभा सीट से जीत दर्ज की। वह डॉ. संपूर्णानंद की सरकार में मंत्री बनाए गए। हालांकि पांच साल बाद उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह अगले साल 1958 में बुंदेलखंड की मादौहा सीट से चुनाव लड़े लेकिन यहां भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लगातार दो चुनावी हार के बावजूद चंद्र भानु गुप्ता की पकड़ यूपी कांग्रेस कमेटी और राज्य की राजनीति पर कम नहीं हुई।

चार बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

चंद्र भानु गुप्ता ने चार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली। हालांकि चारों कार्यकाल मिलाकर भी वह चार साल भी इस पद पर नहीं रहे। वह 7 दिसंबर 1960 को पहली बार यूपी के सीएम बने। दरअसल नवंबर 1960 में जब डॉ. संपूर्णानंद ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी उन्हें दिल्ली ले गए। नेहरू और इंदिरा गांधी के सुझाव पर चंद्र भानु गुप्ता ने यूपी की कमान संभाली। पद संभालते ही उन्होंने फिजूलखर्ची रोकने के लिए मंत्रियों और उप-मंत्रियों के वेतन-भत्ते घटाने का अध्यादेश जारी किया। वह 14 मार्च 1962 तक यूपी के सीएम रहे।

चंद्र भानु गुप्ता ने 14 मार्च 1962 को दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली। वह रानीखेत से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने पहली बार सीएम बनने के बाद इस सीट से जीत दर्ज की थी। साल 1963 में ऐतिहासिक ‘कामराज प्लान’ के तहत जब पंडित नेहरू ने सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा देने को कहा तो चंद्र भानु गुप्ता नाराज हो गए। उन्होंने इसे एक ‘नाटक’ करार दिया। हालांकि नेहरू के पत्र के बाद उन्होंने 1 अक्टूबर 1963 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया।

वह 14 मार्च 1967 को तीसरी बार सीएम बने। इस साल हुए चुनावों में कांग्रेस को 199 सीटें मिलीं। यह आंकड़ा बहुमत से (14 सीटें) कम था। इस चुनाव में चंद्र भानु गुप्ता भी महज 70 वोटों से रानीखेत विधानसभा से जीते थे। उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी के नेता के रूप में 14 मार्च 1967 को शपथ ली लेकिन उन्हें महज 19 दिनों बाद इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल इस बार चंद्र भानु गुप्ता के पुराने साथी चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस से बगावत कर दी और विधायकों के साथ अलग होकर संयुक्त विधायक दल बना लिया।

चंद्र भानु गुप्ता 26 फरवरी 1969 को चौथी बार सीएम बने। 1969 के मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस ने 211 सीटें जीतीं थीं। इसके बाद ही चंद्र भानु गुप्ता सीएम बने। लेकिन इसी साल केंद्र में कांग्रेस का विभाजन हो गया। दरअसल उनके इस कार्यकाल में उनका तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी से सीधा टकराव हुआ। 1969 में कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन के समय चंद्र भानु गुप्ता ने इंदिरा विरोधी सिंडिकेट (कांग्रेस-O) का साथ दिया।

विभाजन के तुरंत बाद कमलापति त्रिपाठी, एनडी तिवारी सहित कई प्रमुख मंत्रियों ने उनके मंत्रिमंडल से सामूहिक इस्तीफा दे दिया। मंत्रिमंडल विस्तार के बावजूद राजनीतिक संकट गहराता गया और परिस्थितियां चंद्र भानु गुप्ता के नियंत्रण से बाहर होने लगीं। भीषण राजनीतिक तनाव के बीच, 26 जनवरी 1970 को गोरखपुर में भाषण देकर लौटते समय वे बेहोश हो गए। लगातार बिगड़ती सेहत और गहराते राजनीतिक दबाव के कारण आखिरकार 10 फरवरी 1970 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया।

जब इंदिरा को कर दिया था इनकार

चंद्र भानू गुप्ता की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों न हों। 1967 के चुनावों से पहले उनके 65वें जन्मदिन पर समर्थकों ने उन्हें 36 लाख रुपये की राशि भेंट की थी। जब इंदिरा गांधी के करीबी उमाशंकर दीक्षित ने नेशनल हेराल्ड अखबार के लिए उस फंड में से हिस्सा मांगा, तो चंद्र भानु गुप्ता ने साफ इनकार कर दिया। 1969 में जब कांग्रेस दो गुटों में बंटी और इंदिरा गांधी ने यूपी के ताबड़तोड़ दौरे किए, तब उन्होंने केंद्र सरकार पर राज्य के पिछड़ेपन के आरोप लगाए।

आखिरी चुनाव और हार

1974 के विधानसभा चुनावों में चंद्र भानु गुप्ता को लखनऊ कैंट सीट से हार का सामना पड़ा। वह चौथे स्थान पर रहे और यह उनके जीवन का अंतिम चुनाव था। इस चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा पर सरकारी तंत्र के भारी दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगे। चंद्र भानु गुप्ता प्यार और चुटकी लेते हुए बहुगुणा को ‘नटवरलाल’ कहा करते थे।

बाद में आपातकाल के बाद जब कांग्रेस (O) का विलय जनता पार्टी में हुआ, तो उन्हें जनता पार्टी का केंद्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। हालांकि, लगातार गिरते स्वास्थ्य के कारण वे 1977 की जनता पार्टी सरकार में सक्रिय भूमिका नहीं निभा सके।

मजेदार बात यह है कि इस दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा भी जनता पार्टी में आ गए थे, तब चंद्र भानु गुप्ता ने एक कार्यक्रम में उनसे पूछा की उन्हें चुनाव में कैसे हराया तो बहुगुणा ने बताया कि लखनऊ कैंट विधानसभा सीट के बैलेट बॉक्स बदलवा दिए गए थे।

11 मार्च 1980 को ली अंतिम सांस

चंद्र भानु गुप्ता का निधन 11 मार्च 1980 को हुआ। वह न सिर्फ आजीवन अविवाहित रहे बल्कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में बढ़ावा नहीं दिया। वह सीएम रहने के बाद भी कभी सरकारी बंगले में नहीं रहे। वह दिन भर काम करने के बाद लखनऊ के पंडा़रीबा स्थित अपने एक छोटे से कमरे में ही रात बिताते थे।