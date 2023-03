पटियाला के राजा की चालाकी का परिणाम है ‘पटियाला पेग’, गेम जीतने के लिए चली थी ऐसी चाल कि सब हो गए थे चकित, जानिए वह किस्सा

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ऑथराइज्ड बायोग्राफी ‘Captain Amarinder Singh: The People’s Maharaja’ में पटियाला पेग के नामकरण का किस्सा बताया है।

पटियाला के सातवें महाराजा भूपेंद्र सिंह

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram