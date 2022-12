Sripati Mishra: जज की नौकरी छोड़ चुनी गांव की प्रधानी, दिलचस्प है UP के इस मुख्यमंत्री की कहानी

13th UP CM: 2 अगस्त, 1984 को 8वीं यूपी विधानसभा की अवधि समाप्त होने से लगभग सात महीने पहले कांग्रेस नेतृत्व ने श्रीपति मिश्रा को इस्तीपा देने के लिए कहा था। इस प्रकार उनका कार्यकाल लगभग दो वर्ष का रहा।

इंदिरा गांधी के साथ श्रीपति मिश्रा

