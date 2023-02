Special Millet Lunch: मीनाक्षी लेखी ने लॉकडाउन में जो डिश आजमाया, वह अब पार्टी में मेहमानों को खिलवाया

BJP MP Meenakshi Lekhi: भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की पार्टी में ‘बाजरा कटलेट’ की सबसे अधिक चर्चा रही।

भाजपा नेता और मंत्री मीनाक्षी लेखी (Photo Credit – Facebook//MLekhiBJP)

केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी (Union Minister of State for External Affairs & Culture) ने शुक्रवार को एक विशेष लंच (Special Millet Lunch) का आयोजन किया था। उन्होंने पार्टी में मेहमानों को बाजरा से बने विभिन्न डिश को चखाया। दरअसल लॉकडाउन (Lockdown) के दौरान भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी (BJP MP Meenakshi Lekhi) ने बाजरा से बनने वाली अलग-अलग डिश को आजमाया था। उन व्यंजनों में रागी से बना पिज्जा बेस और एवोकाडो ऑयल, चिया सीड्स जैसे इनग्रेडिएंट्स से बने ब्रेड शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने पोषक तत्वों से भरपूर सत्तू पाउडर से बना एक ड्रिंक भी तैयार किया था। लंच में जिन व्यंजनों ने सबसे अधिक वाहवाही बटोरी उसमें बाजरा कटलेट, मलाई कोफ्ता और थिन्नई पायसम का नाम शामिल है। थिन्नई पायसम एक तरह का स्वीट डिश है, जिसे दूध और बाजरा से बनाया जाता है। बता दें कि मीनाक्षी लेखी ने लंच का आयोजन जवाहरलाल नेहरू भवन में पत्रकारों के एक समूह और कई अधिकारियों के लिए किया था। कुछ मीडियाकर्मियों ने भोज के दौरान परोसे जाने वाले बाजरे से बनी चीजों की रेसिपी में गहरी दिलचस्पी दिखाई। गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा-ज्‍वार वर्ष के रूप में मनाने के भारत के प्रस्‍ताव को स्‍वीकृति दी थी। पत्रकारों के साथ बातचीत में मंत्री लेखी ने बाजरा के पोषण और भारत द्वारा इसे लोकप्रिय बनाने के प्रयासों के बारे में बात की।

