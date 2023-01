जब स्पेन की एक डांसर बनी कपूरथला की महारानी, सुंदरता देख हैदराबाद के निजाम भी हार गए थे दिल, जिन्ना का भी है इस कहानी से कनेक्शन

Kapurthala’s Spanish Maharani: कपूरथला की महारानी को लुभाने के लिए हैदराबाद के निजाम ने खाने की टेबल पर नैपकिन में हीरा रखवा दिया था। हालांकि बाद में पता चला कि हीरे नकली थे।

Anita Delgado Briones: अनीता को महाराजा जगतजीत सिंह से शादी के लिए पांच भाषाएं सीखनी पड़ी थीं। (Photo Credit – Wikimedia Commons)

