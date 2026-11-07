पंजाब के विधानसभा चुनाव में एक ओर आम आदमी पार्टी सत्ता में फिर से वापस आने की तो कांग्रेस उसे हटाने की लड़ाई लड़ रही है। दूसरी ओर, एक पार्टी ऐसी भी है जो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रही है।

हम बात कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल की। अकाली दल के सामने कुछ महीने बाद होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव में चुनौतियों का पहाड़ खड़ा है और उसके लिए यह करो या मरो का चुनाव है।

इस खबर में हम बात करेंगे कि अकाली दल ने 2012 से 2017 के पंजाब सरकार के कार्यकाल के दौरान क्या बड़ी गलतियां की और इससे उसे क्या नुकसान हुआ? हम सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी के चुनाव लड़ने से अकाली दल को क्या नुकसान हो सकता है और अकाली दल को बीजेपी की जरूरत क्यों है, इस पर भी बात करेंगे।

अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1920 में अपनी स्थापना के बाद से ही सिखों के मुद्दे उठाने वाला अकाली दल खुद के सबसे बड़ी पंथक पार्टी होने का दावा करता है।

अकाली दल ने पंजाब में पहले 1997 में और फिर 2007 से 2017 तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है लेकिन पिछले कुछ सालों में अकाली दल लगातार कमजोर होता गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ तीन सीटों पर जीत मिली। 2022 के चुनाव नतीजे अकाली दल के लिए बेहद खराब थे। इस चुनाव में न सिर्फ प्रकाश सिंह बादल बल्कि सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया सहित तमाम बड़े नेता चुनाव हार गए थे।

साथ आ सकते हैं अकाली दल-बीजेपी

मौजूदा वक्त में पंजाब की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन लगभग फाइनल हो चुका है। कहा जा रहा है कि दिवाली के बाद कभी भी इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है लेकिन पंजाब में दोनों का फिर से गठबंधन हो भी जाता है तो भी अकाली दल के सामने पंजाब में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं।

अकाली दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती अकाली दल वारिस पंजाब दे की है। अकाली दल वारिस पंजाब दे के मुखिया और सांसद अमृतपाल सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ा और लगभग दो लाख वोटों से जीत दर्ज कर लोकसभा में पहुंचे। वह खडूर साहिब सीट से जीते।

सिख बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी

अमृतपाल सिंह भले ही जेल में हैं लेकिन उनके समर्थक पंजाब में ऐसी सीटों पर जहां पर सिख वोट ज्यादा हैं, वहां मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि अकाली दल वारिस पंजाब दे के चुनाव लड़ने से क्या शिरोमणि अकाली दल को पंजाब में राजनीतिक नुकसान होगा?

ग्रामीण इलाकों में है अकाली दल का आधार

पंजाब के ग्रामीण इलाकों में अकाली दल का मजबूत आधार रहा है। धार्मिक या पंथक राजनीति से जुड़े लोगों के पास अकाली दल के रूप में बड़ा राजनीतिक विकल्प था लेकिन 2017 और फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल को बहुत राजनीतिक नुकसान हुआ। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता थे जो राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले अकाली दल को वोट देते थे।

2012 से 2017 के बीच जब पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की सरकार थी तब कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनकी वजह से अकाली दल की साख को नुकसान पहुंचा। यह घटनाएं 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनीं।

बेअदबी की घटनाएं और पुलिस फायरिंग में लोगों की मौत

2015 में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे सिखों पर पंजाब पुलिस ने गोली चलाई थी। तब पंजाब में कोटकपुरा और बहबल कलां में हुए गोलीकांड में दो लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रकाश सिंह बादल की तत्कालीन सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

इसके अलावा, अकाल तख्त के द्वारा डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को माफी दिए जाने का मामला भी अकाली दल को भारी पड़ा था। हालांकि बाद में अकाल तख्त ने इस फैसले को वापस ले लिया था लेकिन इससे सिख मतदाताओं का एक वर्ग अकाली नेतृत्व से बहुत नाराज हो गया था। अकाल तख्त ने अपनी सफाई में कहा था कि यह फैसला सिख समुदाय को मंजूर नहीं था।

तत्कालीन बादल सरकार पर यह भी आरोप लगे कि राज्य में नशे और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वह फेल रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों को उठाया। अकाली दल पर यह भी आरोप लगा कि शिरोमणि अकाली दल की पूरी राजनीति बादल परिवार के इर्द-गिर्द ही सिमटकर रह गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई दिया और पार्टी को सिर्फ 15 सीटें मिली।

कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुए अलग

इसके बाद 2020 में कृषि कानूनों के मुद्दे पर अकाली दल ने भाजपा से अपना राजनीतिक रिश्ता तोड़ लिया और 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के बिना लड़ा। इस चुनाव में पार्टी का लगभग सफाया हो गया।

अब बात करते हैं अमृतपाल सिंह के बारे में। अमृतपाल सिंह किसान आंदोलन के बाद अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। अमृतपाल सिंह ने सिख धर्म से जुड़े मुद्दों, जेल में बंद सिख कैदियों की रिहाई और पंजाब के अधिकारों को लेकर आवाज उठाई। अमृतपाल सिंह की खडूर साहिब से जीत के बाद यह सवाल उठा कि क्या वह पंजाब में सिख और पंथक वोटों में सेंध लगाने में कामयाब हुए हैं और क्या इससे अकाली दल को चुनौती मिलने लगी है?

अकाली दल वारिस पंजाब दे पंजाब में नशे की समस्या, पंजाब के अधिकार, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहा है। अकाली दल यह मानता है कि पंजाब के ग्रामीण इलाकों में और सिखों का पारंपरिक मतदाता वर्ग अभी भी बादल परिवार और पार्टी के साथ खड़ा है। दूसरी ओर अमृतपाल का असर युवा सिख नौजवानों में दिखाई देता है लेकिन अकाली दल वारिस पंजाब दे के पास पूरे पंजाब की सभी विधानसभा सीटों पर संगठन नहीं है।

ऐसा मुश्किल लग रहा है कि अमृतपाल सिंह को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए जेल से बाहर आने का मौका मिलेगा। उनके समर्थकों ने इसे मुद्दा बनाया है और कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर नहीं आने दे रही है। इसका अकाली दल वारिस पंजाब दे को फायदा मिल सकता है। अगर अमृतपाल सिंह की पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है तो अकाली दल के वोट बंट सकते हैं। इससे पार्टी को चुनावी नुकसान हो सकता है।

अकाली दल वारिस पंजाब दे सुखबीर बादल की पार्टी द्वारा उठाए जाने वाले पंथक मुद्दों को भी जोर-शोर से उठा रहा है।

वोट प्रतिशत में आई बड़ी गिरावट

2024 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल को सिर्फ बठिंडा सीट पर ही जीत मिली थी। सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी लेकिन 2019 में मिले 27.76 प्रतिशत से गिरकर अकाली दल का वोट 13.42% हो गया था।

2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अकाली दल में बड़े पैमाने पर टूट हुई। गुरप्रताप सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर, प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा, परमिंदर सिंह ढींढसा, सिकंदर सिंह मलूका, सुरजीत सिंह रखड़ा जैसे पुराने नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। प्रो. प्रेम सिंह चंदूमाजरा बीते दिनों फिर से अकाली दल में लौट आए हैं।

अब बात करते हैं कि अकाली दल के लिए पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों जरूरी है?

अकाली दल के लिए पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना जरूरी है क्योंकि ऐसा होने से उसे पंजाब के हिंदू मतदाताओं का साथ मिल सकता है। बीजेपी का आधार पंजाब के शहरी इलाकों और हिंदू मतदाताओं में माना जाता है और कई सीटों पर हिंदू मतदाता हार-जीत की भूमिका तय करते हैं।

बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होने से दोनों ही राजनीतिक दलों को फायदा होगा। भाजपा को सिख मतदाताओं का वोट मिल सकता है और अकाली दल को हिंदू मतदाताओं का साथ मिलने में मदद मिलेगी। दोनों लंबे वक्त तक गठबंधन में रहे हैं इसलिए दोनों के लिए चुनाव की रणनीति बनाना और चुनाव प्रचार करना आसान होगा।

पंजाब में अकाली दल को यह साबित करना होगा कि वह केवल एक परिवार की पार्टी नहीं बल्कि पंजाब के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और सिखों के साथ ही सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाला राजनीतिक दल है। अगर बीजेपी और अकाली दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं।

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पंजाब में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पार्टी के भीतर चल रही गुटबाजी है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता अलग-अलग खेमों में बंटे हुए नजर आते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।