समुद्र किनारे एक रहस्यमयी जगह पर मिले थे चीन के प्रधानमंत्री, दूर-दूर तक नहीं था कोई इंसान: शरद पवार

शरद पवार ने अपनी आत्मकथा ‘अपनी शर्तों पर’ में चीन यात्रा का विस्तार से वर्णन किया है।

बीजिंग में चीन के रक्षा मंत्री के साथ शरद पवार- 1992-93 (Photo- आत्मकथा/अपनी शर्तों पर)

पढ़ें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram