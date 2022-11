Shah Rukh Khan Birthday: इंदिरा गांधी की करीबी थीं शाहरुख खान की मां, स्वतंत्रता सेनानी पिता ने बताया था आजादी का मतलब

शाहरुख खान की मां लतीफ फातिमा खान ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। वह प्रथम श्रेणी की मजिस्ट्रेट और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की करीबी सहयोगी थीं।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Express archive photo by Mahendra Parikh)

