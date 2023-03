कौन हैं दिव्यांग वकील जिन्हें जज बनाने की सिफारिश की और ट्रायल कोर्ट से सीधे हाईकोर्ट का जज

Collegium System: कॉलेजियम की सिफारिश में दो वकील और पांच निचली अदालत के न्यायिक अधिकारी हैं।

न्यायालयों में समानता और विविधता बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (SC collegium) ने नई पहल की है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (D Y Chandrachud ), जस्टिस संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) और जस्टिस केएम जोसेफ (K.M. Joseph) के कॉलेजियम ने गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) में सात जजों और गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) में एक जज की नियुक्ति की सिफारिश की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने दिव्यांग वकील और न्याय शास्त्र की जानकार मोक्षा किरण ठक्कर को जज नियुक्त करने की सिफारिश की है। मोक्षा को गुजरात हाईकोर्ट में बतौर वकील नागरिक और आपराधिक दोनों पक्षों पर प्रैक्टिस का अनुभव है। मोक्षा किरण ठक्कर की सिफारिश करते हुए कॉलेजियम ने कहा कि वह अपनी खुद की शारीरिक अक्षमताओं को दूर करने में सक्षम हैं और उनकी नियुक्ति हाईकोर्ट की संरचना को अधिक समावेश बनाएगा। कॉलेजियम ने यह भी कहा कि आईबी की राय है कि मोक्षा किरण ठक्कर की व्यक्तिगत और पेशेवर छवि अच्छी है। सिफारिश को CM की सहमति सभी सिफारिशें तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले गुजरात एचसी कॉलेजियम के सितंबर 2022 के प्रस्ताव के आधार पर सर्वसम्मति से की गई हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिश पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री की जांच और मूल्यांकन भी किया है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत इनपुट और फ़ाइल में न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों को शामिल किया गया।

