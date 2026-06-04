सालों तक हर महीने की पहली तारीख एक भरोसा लेकर आती थी। वेतन खाते में आ जाता था और घर का बजट अपने-आप चल पड़ता था। बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, दवाइयां, सबका हिसाब तय था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद कैलेंडर की वही पहली तारीख अब वैसी नहीं रहती।

कोलकाता के 74 वर्षीय एक सेवानिवृत्त कर्मचारी ने 1 अप्रैल 2022 को द टेलीग्राफ में प्रकाशित एक रिपोर्ट में अपनी चिंता कुछ यूं बयां की थी कि उन्हें कभी लगा था उनकी बचत जिंदगी भर साथ देगी, लेकिन बढ़ती महंगाई और घटती ब्याज दरों ने उनकी सारी गणना बदल दी। रिपोर्ट के अनुसार, 2008 में नौकरी से रिटायर होने के बाद उन्हें विश्वास था कि भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और बैंक जमा पर मिलने वाला ब्याज आराम से उनका जीवन चला देगा। लेकिन समय के साथ कीमतें बढ़ती गईं और बचत पर मिलने वाला रिटर्न घटता गया। नतीजा यह हुआ कि जिस रकम को उन्होंने सुरक्षित भविष्य की गारंटी समझा था, वह पहले जैसी मजबूत नहीं रही।

यह कहानी सिर्फ कोलकाता के एक बुजुर्ग की नहीं है। यह भारत के उस विशाल मध्यमवर्ग की कहानी है, जिसने पूरी जिंदगी नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, घर बनाया, थोड़ा-थोड़ा बचाकर भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश की और फिर एक दिन रिटायर हो गया। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसे पता चला कि नौकरी से छुट्टी मिल सकती है, महंगाई से नहीं।

यह चिंता इसलिए भी गहरी है क्योंकि भारत में रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति को नियमित और गारंटीड पेंशन नहीं मिलती। पारंपरिक पेंशन व्यवस्था के दायरे से बाहर रहने वाले निजी क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और संविदा नौकरियों में काम करने वाले लाखों लोग अपनी बचत, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और निवेश पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में यदि महंगाई बढ़ती रहे, स्वास्थ्य संबंधी खर्च अचानक बढ़ जाएं या परिवार से अपेक्षित सहयोग न मिल पाए तो वृद्धावस्था की आर्थिक सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

एक समय था जब बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट का मतलब नियमित पेंशन से जुड़ा होता था। लेकिन बदलते रोजगार ढांचे में आज करोड़ों निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पास ऐसी गारंटीड मासिक पेंशन व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि वे हर महीने के खर्च के लिए किस आय स्रोत पर निर्भर रहेंगे। लेकिन चुनौती सिर्फ महंगाई की नहीं है। असली समस्या यह भी है कि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का स्रोत सीमित हो जाता है।

नौकरी के दौरान हर महीने वेतन आता है। व्यापार करने वालों के पास कारोबार से आय होती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद बड़ी संख्या में लोगों के सामने यह सवाल खड़ा हो जाता है कि अब हर महीने का खर्च किस स्रोत से पूरा होगा। निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर कर्मचारियों को पारंपरिक आजीवन पेंशन नहीं मिलती। उनके लिए रिटायरमेंट के बाद की आय मुख्य रूप से भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस), बैंक जमा, बीमा योजनाओं या अन्य निवेशों पर निर्भर होती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति का पूरा आर्थिक गणित बदल जाता है। नौकरी के दौरान जहां हर महीने नई आय जुड़ती थी, वहीं अब खर्चों को पूरा करने के लिए पहले से जमा की गई पूंजी का सहारा लेना पड़ता है।

बदलता भारत और बढ़ती उम्र

भारत लंबे समय तक दुनिया के सबसे युवा देशों में गिना जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन जारी आंकड़ों के अनुसार 2011 में देश में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या लगभग 10.4 करोड़ थी। अनुमान है कि 2036 तक यह संख्या बढ़कर करीब 23 करोड़ हो जाएगी। यानी आने वाले वर्षों में भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ेगी।

इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब यह भी है कि करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनकी नियमित आय का स्रोत सीमित होगा और जिनकी आर्थिक सुरक्षा मुख्य रूप से पेंशन, भविष्य निधि, बैंक जमा या जीवनभर की बचत पर निर्भर होगी।

रिटायरमेंट के बाद शुरू होता है दूसरा गणित

नौकरी के दौरान महंगाई परेशान जरूर करती है, लेकिन उसके साथ वेतन वृद्धि की संभावना भी होती है। समय-समय पर प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नौकरी बदलने से आय बढ़ सकती है। रिटायरमेंट के बाद यह संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। यहीं से शुरू होता है जीवन का दूसरा गणित। एक तरफ बचत होती है, दूसरी तरफ बढ़ती कीमतें। एक तरफ सीमित आय होती है, दूसरी तरफ बढ़ती जरूरतें। कई लोगों के लिए यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता।

मान लीजिए किसी व्यक्ति का मासिक खर्च रिटायरमेंट के समय 40 हजार रुपये है। यदि महंगाई लगातार बनी रहती है तो कुछ वर्षों बाद वही खर्च 50 या 60 हजार रुपये तक पहुंच सकता है। लेकिन उसकी पेंशन या निवेश से मिलने वाली आय उसी गति से नहीं बढ़ती।

समस्या उन लोगों के लिए और बड़ी हो सकती है जिनके पास नियमित पेंशन का प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी जमा पूंजी और निवेश से ही हर महीने का खर्च निकालना पड़ता है। बचत कम होने या निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में गिरावट आने पर आर्थिक दबाव तेजी से बढ़ सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेतन भले रुक जाता है, लेकिन घर का खर्च, बिजली का बिल, दवाइयां और महंगाई नहीं रुकती।

यही कारण है कि वित्तीय योजनाओं पर काम करने वाली संस्थाएं और आर्थिक विशेषज्ञ लगातार यह कहते रहे हैं कि रिटायरमेंट की तैयारी केवल बचत जमा करने का नाम नहीं है, बल्कि महंगाई को ध्यान में रखकर योजना बनाने का विषय है।

सबसे बड़ी चिंता बनता स्वास्थ्य खर्च

रिटायरमेंट के बाद जिस खर्च का दबाव सबसे अधिक बढ़ता है, वह स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। उम्र बढ़ने के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, गठिया और अन्य बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब है नियमित जांच, दवाइयां और कई बार अस्पतालों के चक्कर।

भारत में बड़ी संख्या में लोग अब भी स्वास्थ्य खर्च का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से चुकाते हैं। मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होती है।

नौकरी के दौरान कई लोगों को संस्थागत चिकित्सा सुविधाएं या समूह स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यह सुरक्षा अक्सर सीमित हो जाती है। ऐसे में एक गंभीर बीमारी वर्षों की बचत पर असर डाल सकती है। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद कई परिवारों के लिए स्वास्थ्य खर्च सबसे बड़ा वित्तीय जोखिम बन जाता है, क्योंकि इस समय आय सीमित होती है लेकिन चिकित्सा जरूरतें बढ़ती जाती हैं।

क्या रिटायरमेंट के बाद खर्च कम हो जाते हैं?

यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अक्सर लोगों की अपेक्षाओं से अलग होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चों की पढ़ाई पूरी होने और नौकरी की जिम्मेदारियां खत्म होने के बाद खर्च कम हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि खर्चों की प्रकृति बदल जाती है। यात्रा का खर्च कम हो सकता है, लेकिन दवाइयों का खर्च बढ़ सकता है। बच्चों की फीस खत्म हो सकती है, लेकिन चिकित्सा जांचों और घरेलू जरूरतों का खर्च बढ़ सकता है। कई मामलों में बुजुर्ग माता-पिता को अपने बच्चों या पोते-पोतियों की मदद भी करनी पड़ती है। यानी खर्च समाप्त नहीं होते, बल्कि उनका स्वरूप बदल जाता है।

मध्यमवर्ग सबसे ज्यादा दबाव में क्यों?

भारत का मध्यमवर्ग एक दिलचस्प स्थिति में खड़ा है। वह इतना गरीब नहीं होता कि अधिकांश सरकारी सहायता योजनाओं का लाभ ले सके और इतना अमीर भी नहीं होता कि महंगाई की चिंता न करे। इसी कारण महंगाई का सबसे प्रत्यक्ष असर अक्सर इसी वर्ग पर दिखाई देता है।

यह वही वर्ग है जिसने वर्षों तक नियमित बचत की, पीएफ कटवाया, बीमा लिया और भविष्य के लिए योजनाएं बनाईं। लेकिन जब दूध, दाल, सब्जी, बिजली, गैस और दवाइयों जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो उसकी बचत की वास्तविक ताकत कम होती जाती है।

यही वह वर्ग है जो अक्सर सरकारी सहायता योजनाओं के दायरे से बाहर होता है और जिसके पास इतना बड़ा वित्तीय सुरक्षा कवच भी नहीं होता कि बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य खर्च की चिंता से पूरी तरह मुक्त रह सके।

आर्थिक चुनौती के साथ मानसिक चुनौती भी

रिटायरमेंट केवल आर्थिक बदलाव नहीं है। यह पहचान, दिनचर्या और सामाजिक जीवन में भी बड़ा बदलाव लेकर आता है। दशकों तक हर सुबह कार्यालय जाने वाला व्यक्ति अचानक घर में अधिक समय बिताने लगता है। कार्यस्थल के मित्रों से मुलाकात कम हो जाती है। कई लोगों को यह महसूस होता है कि उनकी सामाजिक भूमिका बदल गई है। बदलते पारिवारिक ढांचे और रोजगार के लिए दूसरे शहरों में पलायन ने इस स्थिति को और जटिल बनाया है। कई वरिष्ठ नागरिक आर्थिक चिंता के साथ-साथ सामाजिक अलगाव और अकेलेपन का भी सामना करते हैं।

तैयारी जितनी जल्दी, उतना बेहतर

विशेषज्ञों का मानना है कि रिटायरमेंट की योजना केवल नौकरी के आखिरी वर्षों में नहीं, बल्कि करियर की शुरुआत से ही शुरू होनी चाहिए।

महंगाई को ध्यान में रखते हुए बचत और निवेश करना, पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा रखना, आपातकालीन फंड तैयार करना और आय के एक से अधिक स्रोत विकसित करना भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बना सकता है।

रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्वतंत्रता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि किसी व्यक्ति ने कितनी बचत की, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि वह बचत बढ़ती महंगाई और लंबे जीवनकाल का सामना कितने समय तक कर सकती है।

उम्मीद की वजहें भी हैं

लेकिन रिटायरमेंट की कहानी केवल चिंताओं की कहानी नहीं है। यह जीवन का वह दौर भी हो सकता है जब व्यक्ति पहली बार अपने लिए समय निकालता है। कई लोग रिटायरमेंट के बाद पढ़ने-लिखने, सामाजिक कार्यों, शिक्षण, परामर्श, खेती या अन्य रुचियों में सक्रिय हो जाते हैं। अनेक लोगों के लिए यह जीवन का सबसे स्वतंत्र समय भी साबित होता है। परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी इसी दौर में मिलता है। नौकरी की व्यस्तताओं के कारण जो रिश्ते समय मांगते थे, उनके लिए जगह बनती है।

असली सवाल सिर्फ पैसा नहीं, तैयारी है

कोलकाता के उस बुजुर्ग की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाती है। रिटायरमेंट का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि व्यक्ति ने कितनी कमाई की। असली सवाल यह है कि उसने अपने रिटायरमेंट की तैयारी कितनी की। भारत में औसत जीवन प्रत्याशा पहले की तुलना में बढ़ी है। लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं। इसका अर्थ है कि रिटायरमेंट के बाद भी जीवन के दो या तीन दशक शेष हो सकते हैं। ऐसे में आर्थिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक सक्रियता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। रिटायरमेंट कभी सिर्फ नौकरी छोड़ने का नाम हुआ करता था। आज यह आर्थिक योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन प्रबंधन का बड़ा विषय बन चुका है।

सबसे बड़ी चुनौती यह है कि रिटायरमेंट के बाद नियमित वेतन बंद हो जाता है, लेकिन जिंदगी के खर्च बंद नहीं होते। महंगाई चलती रहती है, दवाइयों की जरूरत बनी रहती है और रोजमर्रा की आवश्यकताएं भी खत्म नहीं होतीं। जिन लोगों के पास मजबूत पेंशन व्यवस्था नहीं है, उनके लिए यह संतुलन बनाना और कठिन हो सकता है।

फिर भी भारत का मध्यमवर्गीय रिटायर्ड व्यक्ति अपनी बचत, अनुभव और उम्मीद के सहारे आगे बढ़ता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता वही रहती है – क्या आने वाले वर्षों में उसकी जमा पूंजी और आय उसके बढ़ते खर्चों का साथ दे पाएगी? क्या उसके पास ऐसा नियमित आय स्रोत होगा जो बढ़ती कीमतों और बढ़ती उम्र के बीच आर्थिक सुरक्षा बनाए रख सके? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी रुकती नहीं। बस हर महीने की पहली तारीख का अर्थ बदल जाता है। पहले वह वेतन लेकर आती थी, अब वह यह याद दिलाती है कि खर्च अब भी जारी हैं।

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मानवीय जीवन के पारंपरिक नजरिए में सेवानिवृत्ति को अक्सर एक ‘पूर्ण विराम’ के रूप में देखा जाता है। दशकों की मेहनत के बाद समाज इसे एक अंतिम विदाई मान लेता है। हमें बचपन से ही यह मानने की आदत डाल दी गई है कि साठ साल के बाद का समय केवल शारीरिक गिरावट और घर के एकांत में सिमटने का काल है। हालांकि, जागरूक लोगों के लिए सेवानिवृत्ति अब एक पूर्ण विराम नहीं, बल्कि एक ‘अल्पविराम’ सिद्ध हो रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक