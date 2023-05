2000 रुपये का नोट बढ़ा सकता है रियल एस्टेट और गोल्ड का दाम, जानिए RBI के फैसले का मार्केट पर क्या पड़ने वाला है असर

31 मार्च, 2023 तक 3.62 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे। यह चलन में मौजूद कुल कैश का करीब 10 प्रतिशत है। इस तरह यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1.3 फीसदी है।

RBI ने 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा कराने या दूसरे नोट से बदल लेने को कहा है। (Photo Credit- Freepik)

भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा करने या बदलने को कहा है। RBI का यह फैसला बैंकों में जमा राशि और मार्केट में कैश फ्लो को अचानक बढ़ा सकता है। अंग्रेजी अखबार ‘द हिंदू’ ने एक रिसर्च के हवाले से बताया है कि अगर मार्केट में मौजूद कुल 2000 रुपये के नोटों का एक तिहाई भी बैंकों में वापस जाता है, तो बैंक में जमा राशि और मार्केट में कैश फ्लो इतना बढ़ जाएगा कि वह 40 हजार करोड़ रुपये से लेकर 1.1 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। चूंकि 2000 रुपये के नोट अमूमन लेन-देन में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। लोगों ने एहतियातन या फिर टैक्स बचाने के लिए 2000 रुपये नोटों की जमाखोरी कर रखी है। अब RBI के निर्देश के बाद लोग 2000 के नोट बैंक में जमा होने शुरू करेंगे, इससे बैंक जमा राशि बढ़ेगी। लोग छोटे नोटों का रुख कर लेंगे। रियल स्टेट और गोल्ड के दाम बढ़ सकते हैं रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि जिन लोगों ने अघोषित आय पर टैक्स बचाने के लिए 2000 रुपये के नोटों की जमाखोरी की है, वह अब इन रुपयों को रियल एस्टेट या ज्वेलरी खरीदने में लगाएंगे। अचानक खरीद बढ़ने से रियल एस्टेट और सोने मांग बढ़ सकती है। आसान भाषा में समझें तो वैसी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं जिसमें रुपयों का खपत अधिक से अधिक संभव हो। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद भी रियल एस्टेट और सोने की कीमत बढ़ गई थी। बता दें, RBI ने स्पष्ट किया है कि 2000 के नोट अवैध नहीं किए गए हैं, वह लीगल टेंडर में रहेंगे। लेकिन ऐसे नोट रखने वालों को इस साल 30 सितंबर तक बैंक में जमा करने या बदलने को कहा गया है। नोटबंदी जैसी हो सकती है स्थिति द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट ‘क्वॉन्टइको रिसर्च’ के हवाले से छापी है। रिसर्च का अनुमान है कि अगले चार महीनों 2000 के नोट तेजी से बैंक में जमा होंगे। ऐसे में 2016 में हुई नोटबंदी की तरह का माहौल देखने को मिल सकता है। 30 सितंबर के बाद 2000 के नोटों का क्या होगा, इस बार में अभी आरबीआई ने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। Also Read Explained: 2,000 रुपये के नोट क्यों वापस ले रही है RBI? जानिए अपने हर सवाल का जवाब 2000 रुपये के कितने नोट सर्कुलेशन में? 31 मार्च, 2023 तक 3.62 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के 2000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में थे। यह चलन में मौजूद कुल कैश का करीब 10 प्रतिशत है। इस तरह यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1.3 फीसदी है। नोट बदलवाने के लिए क्या करना होगा? 2000 रुपये के नोट को बदलने या बैंक में जमा करने का काम 23 मई से शुरू हो जाएगा। एक बार में 20,000 यानी 2000 रुपये के 10 नोट बदले जा सकते हैं। नोट बदलवाने के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य नहीं है। SBI (भारतीय स्टेट बैंक) ने तो यहां तक कह दिया है कि नोट बदलने के लिए कोई आईडी प्रूफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा बैंक अकाउंट होल्डर अपने बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से भी 4000 रुपये तक यानी 2000 के दो नोट एक्सचेंज करवा सकता है।

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram