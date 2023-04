Rekha Jhunjhunwala: हर महीने 650 करोड़ की कमाई, Hurun Global Rich List में बनाई जगह; जानिये कौन हैं रेखा झुनझुनवाला

रेखा झुनझुनवाला लाइमलाइट में आने से बचती हैं। वह 4 कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं।

पीएम मोदी, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला। फाइल फोटो

