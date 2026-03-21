भारतीय राजनीति में अक्सर ऐसे विरोधाभास देखने को मिलते हैं जहां हार के बावजूद जीत जैसी स्थिति बन जाती है। अमृतसर सीट इसका उदाहरण है। वहीं कांग्रेस के सामने सहयोगी दलों की चुनौती, संसद की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल, कांशीराम की विरासत पर सियासी बहस और वरुण गांधी के संभावित पुनर्वास ने राजनीतिक परिदृश्य को और जटिल बना दिया है।

हार की जीत

पंजाब में भाजपा का अभी तक पड़ोसी राज्यों हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसा प्रभाव नहीं है। खासकर शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद तो पार्टी सूबे में दिशाहीन सी लगती है। फिर भी अमृतसर सीट में ऐसा जादू है कि जो भी भाजपाई 2014 से यहां से लड़ा उसके हार कर भी मजे रहे। ताजा मामला तरनजीत सिंह संधू का है, जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा उम्मीदवार के तौर पर अमृतसर से लड़ा था। पर वे कांग्रेस के गुरजीत सिंह औजला से हार गए थे। संधू भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं और वे अमेरिका में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। चुनाव हारने के बाद उपेक्षित थे पर पिछले दिनों उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बना दिया गया। इससे पहले इस सीट पर भाजपा ने 2019 में हरदीप सिंह पुरी को लोकसभा चुनाव लड़ाया था। पर वे हार गए थे। फिर भी भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजकर लगातार केंद्र में मंत्री बनाए रखा है। अमृतसर से ही 2014 में पार्टी के कद्दावर नेता अरुण जेटली ने अपने जीवन का पहला और अंतिम चुनाव लड़ा था। पर अकाली दल से गठबंधन के बावजूद वे कांग्रेस से हार गए थे। मंत्री फिर भी बने थे। जेटली ने तो तब के सांसद नवजोत सिंह सिद्धू का टिकट कटवाकर चुनाव लड़ा था। है ना इस सीट के साथ विचित्र संयोग कि 2014 से जो भी भाजपाई लड़ा उसे चुनाव हार कर भी सियासी लाभ के नजरिये से जीत ही मिली।

नया संकट

कांग्रेस का अंदरूनी अनुशासन कमजोर पड़ा तो सहयोगी दल भी आंखें तरेरने लगे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब पार्टी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। उन्होंने असम का दौरा किया तो असम कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई और प्रभारी जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंच गए। पर लगता है उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। खबर है कि सोरेन की पार्टी असम में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तैयारी तो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की भी है। जहां आदिवासियों की आबादी सात फीसद है। इनमें संथाल आदिवासी ज्यादा हैं। जिनके सम्मेलन में पिछले दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थीं। कांग्रेस को बंगाल में अकेले लड़ना है। हकीकत यह है कि उसके पास सारी सीटों के लिए उम्मीदवार भी नहीं हैं। कांग्रेस ने समझदारी दिखाई होती तो बंगाल में झामुमो से गठबंधन करना चाहिए था।

हवा ने कर दिया पूरी तरह चौकस

वैसे तो संसद में हवाओं पर भी सुरक्षा एजंसियों की नजर है। हाल ही में संसद के प्रवेश द्वार पर एक ‘बूम अवरोधक’ हवा से गिर गया, जिस वजह से सुरक्षा एजंसियां सतर्क हो गईं। चारों तरफ सायरन और गाड़ियों की आवाजाही से अफरातफरी भी हुई। जांच एजंसियों ने तमाम द्वार बंद कर दिए और मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी चौकस हो गए। बाद में दावा किया किया गया कि मामला केवल एक अवरोधक के गिरने का ही था। हालांकि, इससे पहले संसद में दिसंबर में एक सांसद संसद के कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच अपना कुत्ता लेकर पहुंच गई थी, वहीं एक अन्य सांसद परिसर के अंदर ई-सिगरेट का प्रयोग करते हुए देखे गए।

विरासत पर बात

प्रदेश में 2012 के बाद से बसपा का जनाधार लगातार गिर रहा है। लिहाजा हर पार्टी चाहती है कि बसपा का दलित वोट बैंक उसके साथ आ जाए। पहले सभी पार्टियों ने अपने सियासी फायदे के लिए बसपा से चुनाव पूर्व या चुनाव बाद गठबंधन भी किए। बसपा की स्थापना 1984 में मान्यवर कांशीराम ने की थी। जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही अपनी सियासी विरासत मायावती को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं सो सभी दल मांग कर रहे हैं कि मान्यवर कांशीराम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। 13 मार्च को राहुल गांधी ने लखनऊ में अपने बयान से विवाद पैदा कर दिया। पार्टी ने संविधान सम्मान सम्मेलन किया था कांशीराम की याद में। राहुल ने फरमाया कि अगर नेहरू जी जीवित रहते तो कांशीराम को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते। इसकी भाजपा और बसपा ने खूब आलोचना की। बसपा के कांशीराम जयंती पर 15 मार्च को हुए सम्मेलन में मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। जबकि भाजपा पर वे मौन रहीं। समाजवादी पार्टी ने तो कांशीराम जयंती सारे देश में मनाई । मायावती को यह कतई स्वीकार नहीं कि दूसरी कोई पार्टी मान्यवर कांशीराम की सियासी विरासत पर दावेदारी करे।

पुनर्वास की फिक्र

वरुण गांधी ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की पत्नी और बेटी के साथ। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया-पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई। उनसे पुत्रवत स्नेह मिला। वरुण गांधी दो साल पहले तक जब पीलीभीत से सांसद थे तो पार्टी की नीतियों के खिलाफ खुलकर बोलते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही नहीं प्रधानमंत्री की भी जमकर आलोचना कर रहे थे। बागी तेवरों के कारण ही 2024 में उनका टिकट पार्टी ने काट दिया जबकि उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर में हार गईं। तब से मां-बेटा सियासी बियाबान में चल रहे थे। अब भविष्य की चिंता हुई तो मांग लिया प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त। प्रधानमंत्री भी गिले-शिकवे भुला प्रेम से मिले। वरुण को तो पुनर्वास की फिक्र होना स्वाभाविक है, पर कुछ गरज सत्ता की भी जरूर रही होगी। कहा जा रहा है कि प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से नाता रखने वाली वरुण गांधी की पत्नी यामिनी का भाजपा पश्चिम बंगाल चुनाव में इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही वरुण को नितिन नवीन की टीम में जगह मिल सकती है। वरुण पूर्व में भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजनाथ सिंह की टीम में महासचिव रह चुके हैं।