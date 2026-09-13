देश की सियासत में इन दिनों कई मोर्चों पर हलचल तेज है। पंजाब में कांग्रेस ने गुटबाजी दूर करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को सौंपी है, जबकि बसीरहाट लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा दोनों जेन-जी को साधने की कोशिश में जुटी हैं। मनोज सिन्हा के केंद्र में आने की चर्चा और केरल में पिनराइ विजयन के खिलाफ मुकदमे को लेकर कांग्रेस की दुविधा भी चर्चा में है।

पंजाब में पायलट

पंजाब में कांग्रेस आलाकमान को आखिर प्रभारी बदलना पड़ा। भूपेश बघेल पार्टी की गुटबाजी को दूर नहीं कर पा रहे थे। अब सचिन पायलट बनाए गए हैं पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी। भाजपा ने सतीश पूनिया को सौंप रखा है पंजाब का प्रभार। संयोग है कि चुनाव वाले इस राज्य का जिम्मा कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही राजस्थान से जुड़े नेताओं को सौंपा है। सचिन पायलट ने पार्टी का अंदरूनी झगड़ा निपटाने की पहल भी शुरू कर दी है। दो टूक बोल दिया है कि चुनाव से पहले पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करेगी। सूबे में पार्टी का सारा झगड़ा ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर चल रहा है। पार्टी की अघोषित परंपरा रही है कि बहुमत आने पर अमूमन प्रदेश अध्यक्ष को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाती है। चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जबकि वड़िंग इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं। चन्नी के मुख्यमंत्री रहते ही कांग्रेस की पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई थी। चन्नी खुद एक साथ दो सीटों से लड़े थे और दोनों जगह हारे थे। हालांकि 2024 में वे लोक सभा चुनाव जीत गए। वड़िंग मुख्यमंत्री का चुनाव पूर्व चेहरा नहीं होंगे, इस एलान से सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं का असंतोष भी खत्म हो गया। पायलट ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी।

बसीरहाट का राज

असम की नौगांव सीट इस साल मई में खाली हुई थी, उसका उपचुनाव तो चुनाव आयोग करा रहा है पर पिछले दो साल से खाली पड़ी बसीरहाट सीट का उपचुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा, इस पर चुनाव आयोग मौन है। पिछले लोकसभा चुनाव में तृणमूल के नुरुल हसन जीते थे। लेकिन तीन महीने बाद ही उनका निधन हो गया था। उम्मीद की जा रही थी कि चुनाव आयोग इस सीट का उपचुनाव इस साल हुए विधानसभा चुनाव के साथ करा देगा। अब कई राज्यों में उपचुनाव हो रहा है, तो भी बसीरहाट की कोई चर्चा नहीं। यह पश्चिम बंगाल की ऐसी सीट है जहां मुसलमान 50 फीसद से ज्यादा हैं। यहां भाजपा के जीतने के आसारनहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि लोकसभा में बहुमत से दूर भाजपा नहीं चाहती कि बसीरहाट से विपक्ष की एक लोकसभा सीट और बढ़ जाए। बकौल तृणमूल, भाजपा की इच्छा ही चुनाव आयोग का फैसला ठहरी।

हर तरफ मुहीम जेन-जी

राजनीतिक गलियारों में इन दिनों मुहीम जेन-जी चल रही है। युवाओं से हुए नुकसान को देखते हुए लाजिम भी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही युवाओं से जुड़ने के लिए ‘छात्रों की गूंज’ के नाम से संवाद कर रहे हैं और युवाओं के बीच पैठ बनाते दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में देश के अन्य राज्यों में भी गूंज कार्यक्रम होंगे। 24 घंटे में इंदौर में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है। दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन जेन-जी के साथ फुटबाल खेलते नजर आए।प्रधानमंत्री भी लगातार सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में युवाओं को रिझाने का राजनीतिक घमासान और तेज होगा।

छुट्टी पर चर्चा

मनोज सिन्हा को क्या केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा? यह चर्चा उनके छुट्टी पर जाने के बाद तेज हो गई है। वे इन दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग के पूर्व छात्रों के सम्मेलन में भाग लेने अमेरिका गए हुए हैं। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल होने के नाते उनका पांच साल का कार्यकाल पिछले साल ही पूरा हो गया था। इसी हफ्ते राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ही जम्मू-कश्मीर का भी कार्यभार अंतरिम तौर पर सौंप दिया। हालांकि केंद्र की तरफ से सफाई भी दी गई कि राज्य के हाई कोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाने के लिए यह करना जरूरी था। पर जग जाहिर है कि मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री के पसंदीदा नेताओं में माने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 2017 में जब भाजपा को बहुमत मिला था तब सिन्हा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चली थी। हालांकि आरएसएस के दखल से बाजी योगी आदित्यनाथ ने मार ली थी। सिन्हा तब केंद्र में रेल राज्य मंत्री थे। बाद में 2019 का लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद उनके सियासी सफर में ठहराव आया था। जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल बन जाने के बाद उनकी हैसियत फिर बढ़ गई। वे भूमिहार जाति से नाता रखते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा सामाजिक समीकरण जरूर दुरुस्त करना चाहेगी। तभी मनोज सिन्हा के केंद्र में मंत्री बनने की संभावना प्रबल है।

दुविधा में सतीशन

सियासी गलियारों में इन दिनों यह यक्ष प्रश्न बना है कि केरलम के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सतीशन पूर्व मुख्यमंत्री और माकपा नेता पिनराइ विजयन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे या नहीं। केंद्र की एजंसी ईडी ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर सलाह दी है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से मामला दर्ज कराए। विजयन की बेटी की कंपनी की जांच कर रही है ईडी। इस कंपनी पर काम किए बिना केरल की पिछली सरकार के दौरान भुगतान लेने का आरोप है। पर कांग्रेस इस मामले में दुविधा में है। अगर सतीशन सरकार मुकदमा नहीं करती है तो भाजपा को यह आरोप लगाने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों एक जैसे हैं। सूबे में भाजपा अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करेगी। अगर मुकदमा दर्ज करती है तो वाम मोर्चा कहेगा कि कांग्रेस अंदरखाने भाजपा से मिली है। तभी मुख्यमंत्री सतीशन ने भूमिका बनाने के लिए बयान दिया है कि इस मामले को सियासी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने फिलहाल तो यही दलील दी है कि सरकार कानूनी राय ले रही है। सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद इस मामले में अंतिम फैसला करेगी।