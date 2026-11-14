देश की राजनीति में इन दिनों सत्ता, संगठन और सियासी समीकरणों की नई पटकथा लिखी जा रही है। महाराष्ट्र में सहकारिता की मलाई से लेकर एनसीपी के संभावित विलय तक हलचल है। एसआइआर के आंकड़ों ने मतदाता सूची पर जारी बहस को नया मोड़ दिया है। पंजाब में टिकटों की काट-छांट से चुनावी सरगर्मी बढ़ी है, तो अयोध्या में बयानबाजी तेज है। वहीं, सैम पित्रोदा की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ ने भी सियासी चर्चाओं को हवा दी है।

मलाई पर मंथन

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों दूध से ज्यादा मलाई पर नजर है। कोल्हापुर की गोकुल डेयरी में महायुति ने अध्यक्ष पद जीत लिया, लेकिन जीत का तरीका भाजपा के अपने स्थानीय नेताओं को रास नहीं आया। सरकारी अध्यादेश से नामित चार निदेशकों को मतदान का अधिकार मिला और 10 नवंबर को राकांपा के राजेश पाटिल 16-13 से अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले 19 अक्तूबर को बोर्ड चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन पिछड़ गया था।

भाजपा के कुछ नेताओं को शिकायत है कि गठबंधन बचाने में संगठन की जमीन कमजोर हुई। शिवसेना के कुछ नेताओं को दूध उत्पादकों की नाराजगी का डर है। सहकारिता में मलाई साझा हुई, मगर असंतोष भी फिलहाल कायम है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में राकांपा के दोनों धड़ों के मिलने की चर्चा तेज है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुलाकातें बहुत हैं और औपचारिक प्रस्ताव अब तक नदारद।

शरद पवार से प्रफुल्ल पटेल और दूसरे नेताओं की मुलाकातों ने अटकलों को हवा दी है। उधर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने सावधानी बरती है। वे हालात को व्यावहारिक होकर समझ रही हैं। शरद पवार के करीबी सूत्रों का कहना है कि विलय का कोई औपचारिक प्रस्ताव उनके सामने नहीं आया है।

रोहित पवार ने भाजपा के साथ रहते विलय पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जानकारी के बिना विलय नहीं होगा। यानी परिवार की पार्टी में वापसी की चर्चा है, पर दरवाजे पर अभी दस्तक आधिकारिक नहीं।

सूची में उलटफेर

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) पर देशव्यापी बहस के बीच नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पहली संशोधित मसौदा सूचियों में मतदाताओं की संख्या घटी नहीं, बढ़ी है। अभी तक हर जगह से मतदाताओं की संख्या घटने की खबरें ही चौतरफा हंगामे की वजह थीं।

केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वृद्धि 0.1 से तीन फीसद के बीच रही। राजस्थान में 2.22 और गोवा में तीन फीसद बढ़ोतरी दर्ज हुई। बिहार और तमिलनाडु में 1.8 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई। यह अंतिम सूची नहीं, बल्कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का मसौदा है, जिसमें पात्र मतदाता जुड़ सकते हैं और दावे-आपत्तियां भी दर्ज होंगी। एसआइआर पर आरोप-प्रत्यारोप के बीच ये आंकड़े राजनीतिक बहस को मोड़ देते हैं। सूची का हिसाब अभी खुला है, अंतिम निष्कर्ष निकालने की जल्दी किसे है?

पंजाब में टिकट पर कैंची

पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी सूची जारी की तो टिकट की कैंची सत्ता की कुर्सी तक पहुंच गई। 31 उम्मीदवारों की इस सूची में कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां का नाम नहीं है। उनकी जगह उनके भतीजे रणधीर सिंह धीर खुड्डियां को लंबी से उम्मीदवार बनाया गया।

पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर समेत कई विधायकों के टिकट कटे। पार्टी ने दो मौजूदा सांसदों को विधानसभा मैदान में उतारा है और अब 117 में से 71 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चयन को सर्वे और जनमत से जोड़ा। चुनाव दूर है, पर टिकटों ने हलचल शुरू कर दी। इसे लेकर कार्यकर्ताओं की नजरें भी पार्टी के बड़े नेताओं पर टिकी हैं।

सियासी जंग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ‘अयोध्या’ सियासी जंग का अखाड़ा बन गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की यात्रा को लेकर जारी विवाद के थमने से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद की टिप्पणी से भी माहौल गर्म हो गया। दोनों नेताओं से साधु संतों सहित अन्य संगठनों ने माफी की मांग की है।

सपा प्रमुख की अयोध्या यात्रा तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद के अयोध्या नहीं जाने को लेकर दिए गए बयान से मामला और उलझ गया। सपा प्रमुख के अयोध्या जाने को लेकर राजनीतिक दलों के बाद साधु-संतों ने इस यात्रा का विरोध करते हुए उनसे माफी की मांग की है।

संतों ने कहा है कि अखिलेश यादव को राम जन्मभूमि क्षेत्र में तभी प्रवेश करने दिया जाएगा, जब वे 1990 में मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के लिए माफी मांगेंगे। संतों ने कहा कि जब तक उन परिवारों से माफी नहीं मांगते, जिन्होंने उनके पिता के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान हुई गोलीबारी में अपनी जान गंवाई थी, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा।

उधर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद के अयोध्या नहीं जाने के बताए कारणों को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जताते हुए वासुदेवानंद सरस्वती ने पूरे देश और हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को भी इस बयान पर संज्ञान लेना चाहिए। यह बयान राम भक्तों की भावनाओं को आहत कर रहा है।

पित्रोदा की नई कामना

सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्मजोशी की तारीफ की तो खबर बननी ही थी। पित्रोदा ने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर प्रधानमंत्री से उनके संबंध सहज हैं। वे साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं, हंस-बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भी जवाब में पित्रोदा और उनकी पत्नी को दिवाली तथा नववर्ष की शुभकामनाएं देकर इस सहजता का सार्वजनिक परिचय दे दिया।

सैम पित्रोदा भाजपा के लिए प्रिय राजनीतिक चेहरा नहीं रहे हैं। उनके बयानों को लेकर भाजपा ने कई बार कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया है। कभी उनके बयानों को कांग्रेस की विचारधारा का प्रमाण बताया गया, कभी उन्हें पार्टी की राजनीतिक परेशानी का कारण बनाया गया। उनके एक बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी पड़ी तो दूसरे पर भाजपा ने चुनावी हमले तेज किए।

यानी पित्रोदा जब बोलते थे, तब उनके शब्दों का हिसाब कांग्रेस से मांगा जाता था। राजनीति में विरोधी को विरोधी बनाए रखने की भी एक जरूरत होती है। अब अगर यह जरूरत खत्म हो रही है तो अफवाहों में अपने स्वादानुसार जायके निकाले जा रहे हैं।