बिहार में विधानसभा चुनाव के भारी खर्च और कांग्रेस विधायकों के नखरे राज्यसभा चुनाव में चर्चा का विषय बने हैं। साथ ही दक्षिणी राज्यों में बच्चों की संख्या पर विरोधाभासी नीतियां और ममता बनर्जी का चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष, देश की राजनीतिक हलचल और आगामी चुनावों की दिशा तय कर रही हैं।

फिजूल-खर्च

पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों द्वारा किए गए कुल खर्च का आंकड़ा सार्वजनिक हो चुका है। भाजपा बड़ी और सबसे धनी पार्टी है। उसका खर्च भी दूसरी पार्टियों से ज्यादा होना स्वाभाविक है। आंकड़ों के मुताबिक अपने कुल घोषित खर्च 146 करोड़ में से 14 करोड़ तो उसने सिर्फ गूगल को दिया। चुनावी प्रदर्शन भले खराब रहा हो, पर आंकड़ों का कहना है कि खर्च कांग्रेस का भी कम नहीं हुआ। 61 सीटों पर लड़ी कांग्रेस के कुल 35 करोड़ खर्च हुए। जीते उसके मात्र छह विधायक। यानी एक विधायक करीब छह करोड़ में पड़ा। अघोषित खर्च अलग। इतना भारी खर्च करने के बावजूद पार्टी के विधायक उसके नियंत्रण में नहीं दिखते। होते तो पार्टी अब तक विधायक दल का नेता न चुन लेती, जबकि विधानसभा के दो सत्र बीत चुके हैं। अब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के ये छह विधायक अलग नखरे दिखा रहे हैं। बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव होगा। भाजपा के चार उम्मीदवारों का निर्विरोध जीतना तय है। लेकिन भाजपा ने पांचवीं सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। विपक्ष की तरफ से तेजस्वी यादव ने अमरेंद्र धारी सिंह को उतारा है। लड़ाई कांटे की है। तेजस्वी ने इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक बुलाई तो छह में से कांग्रेस के तीन विधायक पहुंचे ही नहीं। क्रास वोटिंग की आशंका देख कांग्रेस का तो फिजूल-खर्च दिख रहा।

बच्चों पर विरोधाभास

देश में एक तरफ मांग उठ रही है कि दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर रोक लगाई जाए, तो दूसरी तरफ दक्षिण के कुछ राज्यों ने तीसरा बच्चा पैदा करने को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई है। कभी अपने देश में परिवार नियोजन और ‘हम दो हमारे दो’ की बात जोर-शोर से होती थी। जैसे ही केंद्र सरकार ने जनगणना के बाद संसदीय सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए परिसीमन का संकेत दिया तो दक्षिण के राज्यों की बेचैनी बढ़ गई। संसद में अपनी सियासी अहमियत घट जाने का डर केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना को सताने लगा। आंध्र में चंद्रबाबू नायडू ने दूसरा और तीसरा बच्चा पैदा करने वालों को नकद राशि देने का एलान कर दिया। दक्षिण के राज्यों ने दो से ज्यादा बच्चों वालों के निकाय चुनाव लड़ने पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। इस नियम को बदलने वाले राज्यों में अब राजस्थान भी शामिल हो गया।

‘योग्य’ को लेकर पलटवार

हाल ही में भाजपा के नेता ने संसद में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए योग्य होने को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर तंज किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि प्रियंका गांधी नेता प्रतिपक्ष से ज्यादा समय सदन में बिताती हैं। लेकिन अब कांग्रेस भी ऐसे ही तंज से भाजपा के नेताओं की घेरेबंदी करती नजर आ रही है। हाल ही में संसद परिसर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल को ही कुर्सी के लिए सबसे योग्य बता दिया। यह तंज लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद सामने आया। जहां उनके साथ मौजूद अन्य सांसद भी संसद परिसर में ठहाके लगाते नजर आए।

ममता की मुहिम

राहुल गांधी अब वोट की लूट का मुद्दा नहीं उठा रहे। अक्सर वे किसी भी मुद्दे को उठाते हैं और फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी कोई मुद्दा उठाती हैं तो उसे किसी नतीजे तक पहुंचाकर ही दम लेती हैं या अपना सियासी हित पूरा होने तक तो नहीं ही छोड़तीं। अभी चुनाव आयोग उनके निशाने पर है। एसआइआर के शुरू होने के दिन से ही वे चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चेबंदी कर रही हैं। रही आयोग की बात तो पहले एसआइआर में ममता बनर्जी के राज्य में 60 लाख मतदाताओं के नाम काटे थे। दूसरे चरण में तीन लाख और काट दिए। आखिर में 60 लाख से ज्यादा नाम विचाराधीन की श्रेणी में डाल दिए। कुल मिलाकर बंगाल में एक करोड़ 23 लाख नाम कटने का खतरा दिख रहा है।

ममता इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हैं। वकील बनकर खुद ही सर्वोच्च अदालत में पहुंच गईं। पिछले शुक्रवार को चुनाव आयोग के खिलाफ धरना भी शुरू कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त समीक्षा के लिए कोलकाता पहुंचे तो तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। अब तो ममता की पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ममता जानती हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए। जबकि विपक्ष के पास तो साधारण बहुमत का भी टोटा है। फिर भी ममता सड़क से संसद और अदालत तक जूझते दिखना चाहती हैं।

अगला उपसभापति कौन?

हरिवंश नारायण सिंह अगले महीने की नौ तारीख को राज्यसभा के उपसभापति की कुर्सी से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल करीब साढ़े सात साल का रहेगा। वे जद (एकी) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस बार उनकी जगह नीतीश खुद राज्यसभा आ रहे हैं। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य ही होता है और उसका काम सदन की कार्यवाही के संचालन में सभापति यानी उपराष्ट्रपति की सहायता करना है। सियासी हलकों में सवाल पूछा जा रहा है कि अगला उपसभापति कौन होगा। लगता नहीं कि नीतीश कुमारअब अपनी पार्टी के किसी सदस्य को यह पद सौंपने का कोई दबाव बनाएंगे। यह भी संभव है कि किसी को बनाया ही न जाए और सभापति खुद व सदस्यों के पैनल से काम चलाएं। मौजूदा सभापति सीपी राधाकृष्णन वैसे भी सदन में काफी समय देते हैं। लोकसभा का उदाहरण सामने है। जहां उपाध्यक्ष का पद 2014 से लगातार खाली है। बीच में परंपरा थी कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दे देती थी सरकार। लेकिन अब पक्ष-विपक्ष की कटुता को देखते हुए स्वस्थ परंपरा के निर्वाह की किसी तरह की बात करनी ही बेमानी होगी।

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अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ 28 फरवरी को बिना सोचे-समझे शुरू किए गए युद्ध के नतीजे दुनिया भर में बहुत दूर तक जाने वाले हैं। ‘आपरेशन एपिक फ्यूरी’ के दो हफ्तों में ईरान तबाह हो गया लगता है, लेकिन हारा नहीं है। युद्ध के पहले ही दिन अयातुल्ला खामेनेई सहित उसके शीर्ष नेतृत्व की पहली पंक्ति खत्म हो गई थी। उसके बाद ईरान ने तेजी से कदम उठाते हुए एक नया नेता चुना और एक नया सैन्य नेतृत्व स्थापित किया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक